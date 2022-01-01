В ЛНР заявили, что украинские военные заняли школу в Донбассе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское. Об этом сообщила 1 января Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram.
«По информации от местных жителей н.п. Валуйское, 27 декабря, украинские боевики-националисты самовольно заняли здание общеобразовательной школы поселка и оборудовали в нем оперативный штаб», — указано в заявлении.
Отмечается, что военные под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп осуществляют распространение наркотических веществ среди молодежи и жителей поселка.
Ранее, 31 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.
24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.
За день до этого президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».