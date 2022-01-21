В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения

Обстановка в Донбассе напряженная, фиксируется стягивание Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, советник главы республики Родион Мирошник.

«Обстановка очень напряженная. Понятно, что наши службы также получают информацию, которая проходит в СМИ. Напряжение есть, фиксируется — в том числе и представителями ОБСЕ — стягивание к линии соприкосновения тяжелых вооружений. Есть вспышки обстрелов, а когда мировые СМИ говорят о том, что вот-вот начнется большая война, любая такая вспышка может быть чревата — она может повлечь за собой действительно серьезный виток эскалации», — сказал он.

Ранее в этот день заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал о том, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения в Донбассе были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».

Он отметил, что за последнее время страны НАТО перебросили на Украину вооружение и технику. Так, в страну из Великобритании прибыли девять самолетов, доставивших 460 т вооружений, в том числе гранатометы NLAW.

Переброска вооружений на Украину подтверждает факт подготовки Киева к активным боевым действиям в Донбассе, указал Басурин. Он призвал страны Запада прекратить поставку вооружений на Украину и способствовать соблюдению Минских договоренностей.

Ранее в этот день в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, президент США сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.