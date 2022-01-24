В МИД РФ назвали Украину инструментом Запада по дестабилизации

Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы, и обвинения России. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Повод-то нужен, нужно же поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать. Что? Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — добавила дипломат.

В беседе, состоявшейся после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве, дипломат рассказала также о том, почему Украину припоминают при каждом удобном случае, и напомнила об уровне образованности западных коллег.



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«Украина — это для них как универсальная открывашка»