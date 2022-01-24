Стамбульский синдром: станет ли Турция посредником между РФ и Украиной

Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место. Так в беседе с «Известиями» руководство ЛНР отреагировало на предложение Турции собрать стороны конфликта в Стамбуле. По словам информированного источника, Москва также не видит смысла в подобной встрече. Это уже не первый раз, когда Анкара предлагает свои посреднические услуги. Адресаты этих идей — Россия и Украина. Правда, если раньше Москва турецкие предложения отвергала, то на этот раз публично она отреагировала на них куда более благосклонно.

Перемена мест

Смена площадки для переговоров ТКГ не повлияет на их исход — именно поэтому нет смысла переносить их из Минска в Стамбул, считают в Донбассе.

— Нам никаких предложений не поступало, — сказал «Известиям» представитель ЛНР в ТКГ, советник главы республики Родион Мирошник. — Следует понимать, что речь идет только о переговорной площадке, на которой всё равно встречаются представители Киева и Донбасса. Поэтому в данном случае я не придавал бы этому такого большого значения.

Если Украина готова, необходимо как можно скорее возобновить очные встречи ТКГ, которые были перенесены в онлайн из-за пандемии, подытожил переговорщик.

20 января стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в республику президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли «уладить разногласия». «Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны», — сказал он, уточнив, что в начале февраля приедет с визитом в Киев. По данным CNN Türk, его возможная дата — 3 февраля, когда будет отмечаться 30-летие с момента установления дипотношений между Анкарой и Киевом.

Как сообщило, ссылаясь на источники, 20 января агентство «РИА Новости», Турция планирует организовать переговоры в Стамбуле, пригласив «на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ», и сделать такие встречи «частыми и регулярными». На идею тут же откликнулись в Киеве.

«Предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян», — заявил 19 января изданию «РБК-Украина» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

О том, что ему надо встретиться с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский повторял на протяжении всего 2021 года. Еще весной российский лидер говорил, что был бы готов принять своего украинского коллегу в Москве, «если речь идет о развитии двусторонних отношений». Но к осени стало понятно, что российско-украинского саммита не будет. «Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну это не так», — сказал 17 октября Дмитрий Песков.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, неоднократно пытался поучаствовать в решении украинского кризиса. С предложением провести в Турции российско-украинский саммит он выступил в ноябре 2021 года. Москва такую возможность тогда исключила. «Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Найти пути решения проблемы будет невозможно», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

На этот раз к инициативе турецкого президента российское руководство отнеслось благосклоннее. Москва приветствует «усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации», отметил Дмитрий Песков. «Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать», — резюмировал представитель Кремля.

Вместе с тем, как рассказал «Известиям» информированный источник, смысла в том, чтобы участвовать в такой встрече, Россия не видит.

Цели озадачивают

Когда речь заходит об украинском конфликте, Турция — не самая очевидная страна. Тем не менее ее вовлеченность в российско-украинские противоречия вполне ощутима. Так, в 2019 году она продала Киеву боевые беспилотники Bayraktar; в середине 2021-го Владимир Зеленский попросил Реджепа Эрдогана передать России список удерживаемых лиц, которых Украина хотела бы обменять; по другому болезненному для Киева вопросу — кому принадлежит Крым — турецкое руководство полностью солидарно с украинским.

В Москве такой подход воспринимают со сдержанным раздражением. Как заявил в мае 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия «настоятельно рекомендует турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию». «Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», — сказал он тогда в интервью газете «Аргументы и факты».

В экспертном сообществе желание Анкары проявить себя в посредничестве объясняют тем, что так она хочет произвести впечатление на своих партнеров в Евросоюзе.

— Поскольку отношения Турции с США в ближайшей перспективе улучшаться не будут, Анкара делает ставку на Европу. Там не хотят войны на территории Украины, и турки решили на этом сыграть, — пояснил «Известиям» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. — Анкара, предлагая свои посреднические услуги, напоминает о себе. Ее помощь вполне могла бы быть в интересах России, если другие площадки, в частности европейские, результатов так и не дали.

Впрочем, в чистоту помыслов турецкого руководства верят не все аналитики.

— Президент Эрдоган хочет быть за столом, где собираются первые лидеры мира. При этом он солидарен с Украиной по непризнанию Крыма российским, договаривается с ней по военно-техническому сотрудничеству, продавая аппараты, которые предназначены для убийства людей с российскими паспортами на территории ДНР и ЛНР, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Я не знаю, как будет отвечать Путин. Но Эрдогану уже дали понять, что если он хочет помочь, то должен убедить своего партнера Зеленского в том, что он должен выполнять Минские соглашения.

Турецкий президент тем временем говорит о беспрецедентных контактах с Москвой. «Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган 21 января во время своего выступления в Стамбуле.