Окружающий мир: зачем Эрдоган приглашает Путина и Зеленского

Президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление Ибрагима Калына, представителя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Почему Турция решила заняться примирением сторон — в материале «Известий».

Зачем Путина и Зеленского зовут в Турцию

— Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. И мы делаем это как дружественная России и Украине страна, а также как союзник по НАТО, — заявил Ибрагим Калын.

Издание отмечает, что президент Турции уже проводит переговоры и с Путиным, и с Зеленским. В ближайшее время Эрдоган собирается отправиться на Украину на переговоры с ее президентом.

— В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия, — добавил представитель Эрдогана.

В Кремле уже отреагировали на это предложение: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению минских договоренностей.

— Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Какие вопросы хочет обсудить Эрдоган

Ранее президент Турции назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину.

— Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России на Украину. Украина не обычная страна, Украина — сильное государство. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию, — заявил он.

Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным.

В каких отношениях находятся Турция и Украина

Весной 2021-го по итогам встречи с Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара не признает «аннексию Крыма» и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

— Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма, — сказал он.

Что касается ситуации на Донбассе, Эрдоган призвал урегулировать конфликт с помощью диалога. Турецкий президент выступил в поддержку выполнения Минских соглашений, указав, что Анкара желает, чтобы «тревожная эскалация» как можно скорее закончилась.

На всех встречах с украинским лидером риторика турецкого президента остается примерно одинаковой. Это никогда не мешали турецкой стороне сотрудничать с российским полуостровом. Турецкие делегации с 2014 по 2019 год ежегодно посещали Крым. Кроме того, Турция долгое время оставалась единственной страной, которая сохраняла прямое транспортное сообщение с российским полуостровом. В отношениях Турции с Украиной важную роль играет экономическое взаимодействие — в 2020 г. объем двусторонней торговли достиг $5 миллиардов.

Эксперты не могут дать однозначную оценку отношениям Турции и Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отмечает, что «с одной стороны, Анкара оспаривает воссоединение Крыма с Россией, с другой, в турецких СМИ Крым и даже Донбасс показывают зоной влияния Турции, получается, что Анкара сама претендует на часть территории Украины».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал отношения Анкары и Киева «взаимовыгодным взаимодействием».

В чем обвиняют Россию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января, в ходе брифинга, заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед этим предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

— Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планы состоят в том, чтобы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля, — заявила она.

Какую позицию занимает Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с CNN заявил, что со стороны РФ нет военной эскалации в отношении Украины, США не предоставили никаких доказательств своих обвинений.

— Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это как-то не будет доказано <…> мы будем продолжать предполагать, что это фейковые новости, направленные против России, — сказал представитель Кремля.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященном вопросам изучения истории Украины, заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

— Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа», — сказал он.

Как США готовится к «вторжению на Украину»

США уже заявили о подготовке 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину, о чем сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

— Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг, — сказала она в интервью газете Financial Times.

Ранее американская газета The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Они якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». Предполагается, что они окружают Украину с трех сторон.

Так, на карте изображены десять основных скоплений войск РФ недалеко от украинской границы. Почти все они, по данным NYT, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Издание уточняет, что материал составлен на основе информации украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.