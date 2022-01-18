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Нарышкин заявил о стремлении России к добрососедским отношениям с Украиной
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Нарышкин заявил о стремлении России к добрососедским отношениям с Украиной

Нарышкин: Россия стремится к добрососедским отношениям с Украиной
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Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения. Об этом во вторник, 18 января, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященном вопросам изучения истории Украины.

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«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа», — сказал Нарышкин.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений, указал он.

Ранее, 14 января, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу в отличие от президента этой страны Владимира Зеленского и его соратников. При этом он напомнил слова украинского лидера, который «потребовал от русских убираться из Украины». Это прямая угроза, на которую Западу следует обратить внимание, подчеркнул Лавров.

Как отмечал в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, только если и Москва пойдет навстречу. При этом он подчеркнул, что Киев не будет уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

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