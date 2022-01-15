В США подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину

В Соединенных Штатах заявили о подготовке 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Об этом 15 января сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — сказала дипломат в интервью газете Financial Times.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга.

«Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот», — сказала она.

Однако Нуланд отметила, что США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.

«Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии», — сказала она.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля.

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Он отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.