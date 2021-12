Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год

Принятие в окончательном чтении законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» перенесут на 2022 год , выяснили «Известия». Документ, разработанный правительством, должен ввести запрет для банков направлять иностранным органам информацию о клиентах и операциях, которые те совершают. Причиной задержки рассмотрения документа, внесенного в ГД еще в июне, могли стать новые санкции в отношении России — так считают в профильном комитете парламента , где заверили, что нормы примут в следующем году. В Минфине подтвердили: законопроект еще дорабатывается . Эксперты отмечают, что подобные шаги стоит детально продумать, так как они могут повлиять на работу банков.

Закон будет принят

Как выяснили «Известия», 22 декабря Госдума примет очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ предполагает ввести запрет для российских банков направлять иностранным государствам информацию о клиентах и операциях, которые ими совершаются, за исключением случаев, предусмотренных правительством. Кроме того, согласно законопроекту, в течение одного рабочего дня финансовые организации должны сообщать о таких запросах в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.

По информации «Известий», изначально планировалось, что документ, внесенный кабмином в Госдуму еще 15 июня, будет принят в конце этого года. Однако новые нормы 13 октября прошли лишь первое чтение. И хотя второе было запланировано депутатами на ноябрь, а затем на декабрь, оно так и не состоялось. Теперь, как отмечают источники, депутаты говорят о 2022 годе .

— Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений , — пояснил «Известиям» первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

По его оценкам, на уровне правительств двух государств идет «холодная война», которая может закончиться принятием реальных действий финансового характера, в том числе введением в действие этого законопроекта.

— Убежден, что в весеннюю сессию такой закон будет принят, ведь мы его обсуждали как паритетную меру в условиях нынешней действительности отношений США и России . Конечно, в нем должны быть учтены моменты, где сотрудничество между нашими странами выгодно: это борьба с киберпреступностью, терроризмом, наркотрафиком, — пояснил «Известиям» зампред комитета Артем Кирьянов.

Ранее, докладывая о законопроекте во время первого чтения, замминистра финансов Алексей Моисеев называл новые нормы необходимой зеркальной мерой.

— В США принят закон, который требует от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на вопросы, связанные с действием любых их клиентов, в любом разрезе, как это заблагорассудится американским властям. Мы полагаем, что данная мера является недружественной по отношению к РФ и может нанести значительный ущерб как российским банкам, так и юридическим, физическим лицам, информацию о которых в рамках этих запросов предполагается раскрывать, — пояснил он тогда депутатам.

Речь шла об американском законе об оборонном бюджете США (National Defense Authorization Act), принятом в январе 2021 года. Согласно его статье 6308, минфин, правоохранительные органы США смогут запрашивать в рамках проводимых расследований «любые сведения» о «любых счетах» в зарубежном банке, если тот имеет корсчет в США. Это, как предполагается, позволит правоохранителям отслеживать в ходе своих расследований всю цепочку движения средств у интересующего их лица. В случае отказа выполнить требование зарубежный банк может быть оштрафован на сумму $50 тыс. в день, а также лишен корсчета. До этого времени американские власти имели право требовать только сведения, связанные с операциями, которые проводятся через сами корсчета.

— Правительство приняло решение запрещать российским организациям отвечать на такие запросы, за исключением случаев, которые предусмотрены решением или актами правительства , — так объяснял парламенту необходимость ответа замглавы минфина.

Две стороны медали

Как сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге, ведомство поддерживает законопроект .

— По причинам переноса рекомендуем обратиться в Государственную думу, — пояснили в пресс-службе.

«Известия» также направили запрос в Центробанк и Минфин с просьбой прокомментировать причины переноса принятия законопроекта, а также его важность для защиты интересов России. В Министерстве финансов сообщили: «Данный законопроект будет дорабатываться, Минфин поддерживает его принятие» . В пресс-службе ведомства не уточнили, что именно необходимо изменить в документе.

Эксперты допускают, что в законопроекте много подводных камней , которые могут повлиять на работу российских банков. Ведь если они просто начнут выполнять требования российского закона, то автоматически будут оштрафованы и лишатся корсчета в США.

Примут не спеша Фото: Getty Images/Unkel/ullstein bild

— Все эти санкции имеют две стороны медали, то есть они обоюдоострые. Например, вся мировая торговля нефтью ведется исключительно в долларах, значит, все эти деньги проходят через корсчета банков в США . Как можно поставить под угрозу использование банками этих корсчетов? А если вы едете в отпуск и покупаете доллары, то откуда они у нас в России? Их тоже покупают через американские корсчета, — пояснил «Известиям» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин напомнил, как в 90-е годы российская мафия отмыла в The Bank of New York $10 млрд. В публикации USA Today сообщалось, что отмывание денег проводилось через четыре счета в The Bank of New York и один в Republic National Bank. Эксперт считает, что этот и другие аналогичные случаи побудили американцев постоянно принимать меры по повышению прозрачности банковской системы. Поэтому и российским, и другим банкам всё же придется согласиться с их правилами , считает эксперт.