Третий лишний: Турция хочет стать посредником между Россией и Украиной

Анкара в очередной раз предложила стать посредником в отношениях Москвы и Киева. Эрдоган позвал Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий. В Кремле приветствовали любые инициативы, которые принудят Украину выполнять Минские договоренности. Возможно ли это и чью сторону в таком случае займут турецкие власти, разбирались «Известия».

Все для деэскалации

« Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским . На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, Эрдоган в ближайшие дни отправится на переговоры в Киев. «Турция готова сыграть свою роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной. Это дружественная России и Украине страна, а также союзник по НАТО», — сообщил чиновник, добавив, что турецкий лидер общался и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным.

Третий лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Турция не первый раз говорит о своей готовности стать посредником. В конце ноября 2021 года Анкара уже предлагала себя в качестве посредника. «Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы регион не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», — заявлял тогда Эрдоган.

В Кремле тогда к предложениям Анкары отнеслись осторожно, отметив только, что «Россия не является стороной конфликта по Донбассу». На этот раз официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил: «Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения таких контактов вторично, главное — повлият ь».

Сотрудничество по всем фронтам

В Москве с настороженностью наблюдают за дружбой Анкары и Киева . Турция и до этого пыталась стать центром притяжения для крымских татар, но после присоединения Крыма к России стала действовать еще активнее. Турцию и Украину объединяет позиция по статусу полуострова. На саммитах Эрдоган постоянно заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и «неприятии аннексии Крыма». Страны договорились создать «Крымскую платформу» — площадку, которая, как считают в Киеве, поможет вернуть полуостров.

Страны сотрудничают в культурной, экономической, туристической сферах. Между странами действует безвизовый режим, разрешены поездки по удостоверениям личности, без загранпаспортов.

Развиваются и торговые отношения между государствами. Анкара закупает у Киева уголь, железо и сталь, а также продукцию химической промышленности, экспортируя промышленную продукцию, текстиль и продовольствие. На Украине много турецких фирм, ресторанов и магазинов.

Страны активно сотрудничают и в военной сфере. Анкара и Киев проводят совместные морские учения, Турция помогает вооруженным силам Украины.

Третий лишний Турецкий боевой беспилотный аппарат «Байрактар ​​ТБ2» на вооружении ВСУ Фото: TASS/Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA

Киев, стремящийся в различные западные структуры, рассматривает Турцию как союзника, который поможет желанной интеграции. Многие украинские военные проходят подготовку в турецких учебных центрах. Там они работают с представителями НАТО. Не без помощи Анкары Украина добилась статуса особого партнера Североатлантического блока.

ВВС Украины закупает у Турции беспилотники Bayraktar TB2 . В сентябре прошлого года стороны договорились о поставке еще 48 дронов. Помимо этого, стороны обсуждают совместное производство корветов и военно-транспортных самолетов Ан-178, а также возможность открытия на Украине завода, где можно выпускать беспилотники. Анкара инвестирует в украинскую экономику, реализует инфраструктурные проекты.

Москва вряд ли согласится

Позицию Турции в украинском кризисе нельзя считать беспристрастно й, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. « Она поддерживает деструктивную линию, в том числе направленную на неприсоединение Крыма с Россией, на поддержку вооружения боевиков на Украине, но и, кроме того, ее самоуверенные заявления демонстрируют, что Анкара, несмотря на ее стремления быть мировой державой, до конца не осознает ответственность и готова руководствоваться в первую очередь своими желаниями, стремлениями и целями, а не доброй волей сотрудничества », — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, для Турции крайне важно демонстрировать, что она ключевая держава, играющая важную роль в решении различных конфликтов в мире, в первую очередь на постсоветском пространстве. «Это вписывается во внешнеполитическую идеологию страны, которая подчеркивает, что она является хабом, центром, через который проходит огромное количество торговых, инфраструктурных проектов. Кроме того, Анкара пытается проводить активную внешнюю политику на постсоветском пространстве», — отмечает тюрколог.

Третий лишний Фото: Global Look Press/Hakan Akgun

При этом он поясняет, что сейчас Турция находится в непростом положении . « С одной стороны, она вынужденно демонстрирует Западу, что подрывает постсоветское пространство. С другой — пытается показать Москве, что проводит самостоятельную внешнюю политику. В общем, сидит на двух стульях. Но не только в этом вопросе. Для Турции важно сотрудничество с Россией, у стран большой торговый оборот, который Анкара не хочет терять. Но в то же время она заинтересована в дальнейшей покупке Украины, поставке ей своих вооружений. Тем самым она вольно или невольно дестабилизирует ситуацию в этой стране», — полагает Аватков.