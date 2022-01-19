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В Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского для диалога в Турцию

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Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом заявил 19 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения таких контактов вторично, главное повлиять», — сказал Песков.

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О том, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий, ранее в этот день рассказал Ибрагим Калын, представитель Эрдогана.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что приглашение президентов России и Украины для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

18 января турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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