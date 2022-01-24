Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил об отсутствии причин для эвакуации из Украины семей дипломатов ЕС
Мир
В Мексике застрелили выигравшую иск против экс-губернатора журналистку
Мир
Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными
Мир
Токаев подписал указ о создании в стране сил специальных операций
Спорт
Фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России
Спорт
Шесть случаев COVID-19 выявили среди прибывших на Олимпиаду
Общество
Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием
Мир
В Армении сообщили о возможности отзыва заявления об отставке президента
Культура
В Москве впервые представят утерянные 100 лет назад картины Кандинского
Общество
Следственные действия по делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени завершены

МИД Украины назвал преждевременным решение США по отъезду сотрудников посольства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Украины 24 января назвало преждевременным решение Госдепа США об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе добавили, что «решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины».

«Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в МИДе сообщили, что РФ прилагает «активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

«В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

23 января сообщалось, что Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.

Американский политолог Брюс Маркс назвал такое решение «истерией вокруг российского «вторжения».

22 января газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ при этом опровергли эту информацию.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022