МИД Украины назвал преждевременным решение США по отъезду сотрудников посольства

Министерство иностранных дел Украины 24 января назвало преждевременным решение Госдепа США об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе добавили, что «решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины».

«Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в МИДе сообщили, что РФ прилагает «активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

«В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

23 января сообщалось, что Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.

Американский политолог Брюс Маркс назвал такое решение «истерией вокруг российского «вторжения».

22 января газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ при этом опровергли эту информацию.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.