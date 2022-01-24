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Политолог назвал истерией эвакуацию дипломатов США с Украины

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Госдеп США объявил об эвакуации части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины из-за истерии вокруг российского «вторжения». Об этом заявил в понедельник, 24 января, американский политолог Брюс Маркс.

«Такое уже бывало, что на американские посольства в других странах совершались нападения. Во время президентства (Барака) Обамы, например. Поэтому в первую очередь дипломатов попросили покинуть страну для их же безопасности <...> Это все часть истерии вокруг российского «вторжения», о котором столько говорят демократы в последние годы. На мой взгляд, Россия не совершит столь рискованный и необдуманный поступок», — заявил эксперт «Известиям».

Днем ранее сообщалось, что Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовали американским гражданам покинуть страну своими силами.

22 января газета The New York Times также опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ, при этом, опровергли эту информацию.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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