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Предубежден — значит, вооружен: какими санкциями ЕС грозит России

И как их возможное введение воспринимают в Москве
Фото: Getty Images/NurPhoto
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Предубежден — значит, вооружен: какими санкциями ЕС грозит России
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2022-01-24 20:17:37
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Россия уже привыкла к санкционным угрозам и сейчас предпочитает концентрировать свое внимание на других вопросах. Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, главная тема — это продолжение российско-американского диалога по гарантиям безопасности. Евросоюз тем временем готовит в отношении Москвы новые санкции, как сообщил источник «Известий», чтобы иметь возможность ввести их «в считаные дни после российского вторжения на Украину», которое прогнозирует только Запад, но о нем никогда не говорили в Москве.

Сигнальные разработки

«Часть политики сдерживания состоит в том, чтобы не раскрывать всю информацию. Не беспокойтесь, меры будут предприняты в нужный момент, если он наступит», — сказал 24 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о том, когда Евросоюз обнародует санкции в отношении России.

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О том, что ЕС введет против Москвы новые ограничения, если она нападет на Украину (напомним, Москва не разу не заявляла о своем намерении нападать на соседа), руководство союза говорит уже не первую неделю. По словам Жозепа Борреля, их подготовка — процесс комплексный, и идти он должен в координации с Великобританией, Канадой и США. В этой связи к встрече европейских министров, которая состоялась 24 января, по видеосвязи подключился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Какими будут европейские санкции, неизвестно. По данным испанской газеты El Pais, они могут варьироваться от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до сокращения торговых отношений, включая импорт российских энергоресурсов. Эти меры ударят и по самому Евросоюзу, поэтому, пишет издание, Брюссель готовит план, который помог бы ему смягчить ущерб.

По словам собеседника «Известий» в европейских дипломатических кругах, меры прорабатываются сейчас, чтобы ЕС мог ввести их «в считаные дни после российского вторжения на Украину». При этом вариант превентивных санкций в Брюсселе, как и в Вашингтоне, исключают.

Предубежден — значит, вооружен
бинокль
Фото: ТАСС/Константин Чергинский

ЕС применяет санкции для того, чтобы отреагировать на конкретные действия и нарушения прав человека или международного права, — отметил ранее в беседе с «Известиями» представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. — Мы не используем превентивных санкций и никогда публично не обсуждаем возможные меры — их суть, охват и цели — до их одобрения. Однако ЕС четко обозначил свое намерение ввести очень конкретные и очень жесткие санкции, если на Украину будет совершено нападение. Мы до сих пор надеемся, что в этом не будет необходимости, и российское руководство перейдет к деэскалации.

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По его словам, сейчас европейская дипломатия выполняет две задачи: с одной стороны, «координировать действия ЕС, США и других партнеров, когда речь заходит о защите и поддержке Украины», с другой — «направить российскому руководству ясный сигнал о том, что любая агрессия против Украины, любое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности повлекут серьезные последствия».

В Москве к этим сигналам привыкли и предпочитают концентрироваться на другом. Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, в центре внимания сейчас российско-американский диалог по гарантиям безопасности.

Он начался 9 января 2022 года, и в его основу легли два проекта документов — соглашения с НАТО и договора с США. Они включают три основных требования Москвы: 1. Нерасширение НАТО на Восток; 2. Отвод вооружений альянса на позиции 1997 года; 3. Неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

— К санкционным страшилкам мы уже, к сожалению, привыкли и полагаемся в основном на свои собственные силы — это касается и экономики, и других вопросов, — сказал «Известиям» Григорий Карасин. — Мы рассчитываем, что наши предложения будут восприняты всерьез и не будут переведены в разряд очередных шумовых информационных эффектов, к которым мы уже тоже привыкли. Надеемся, что будет серьезный результат совместной работы с нашими американскими коллегами и коллегами из Евросоюза.

Предубежден — значит, вооружен
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принимают участие в переговорах по безопасности в миссии США в Женеве, Швейцария, 10 января 2022 года

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принимают участие в переговорах по безопасности в миссии США в Женеве, Швейцария, 10 января 2022 года

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Последний раунд российско-американских переговоров прошел 21 января в Женеве — между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Теперь Москва ждет от Вашингтона официального письменного ответа на свои предложения — он должен прийти на этой неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе Штаты изложат «серьезную озабоченность», которую США и их союзники испытывают «в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем».

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Как заявил ранее журналистам диписточник в Брюсселе, Евросоюз пока не рассматривает российские инициативы; он считает, что эти идеи противоречат принципам безопасности в Европе. По словам Жозепа Борреля, «коллективные дипломатические усилия с целью убедить Россию пойти путем диалога продолжатся». «Мы призываем РФ продолжать взаимодействие в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО», — сказал дипломат. При этом сам Евросоюз хотел бы в будущем получить место за столом переговоров по этому вопросу.

В Москве считают, что, оказавшись на втором плане, «Евросоюз чувствует себя ущемленным». «По крайней мере он произносит это вслух, призывает к тому, чтобы его вклад учитывался, призывает к тому, чтобы не допустить каких-то договоренностей за спиной у Евросоюза», — сказал 14 января на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Дело не в том, что ЕС хочет быть частью переговоров по безопасности с Россией. Мы настаивали на том, что не может быть дискуссий об архитектуре безопасности в Европе без Европы, — сказал ранее «Известиям» Петер Стано. — ЕС открыт к диалогу с Россией, но он никогда не должен идти за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или за счет фундаментальных ценностей и соответствующих международных обязательств.

А пока Евросоюз не стал участником переговоров и узнает об их содержании от США, его руководство объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи в форме чрезвычайных займов и грантов.

Предубежден — значит, вооружен
Украинские военные с противотанковыми ракетами Javelin

Украинские военные с противотанковыми ракетами Javelin

Фото: Getty Images/SOPA Images
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«Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет», — сказала 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что скоро ЕС начнет работать над второй, более масштабной программой, цель которой — модернизация страны. Она напомнила, что с 2014 года Евросоюз выделил Киеву более €17 млрд помощи.

Этим поддержка со стороны западных стран не ограничивается — в последние дни активизировались поставки на Украину вооружений: так, США намерены передать Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения на сумму $200 млн; противотанковые вооружения поставила Великобритания; о соответствующих планах объявили страны Балтии (Латвия — зенитные ракетные комплексы Stinger, Литва — партия мобильных тепловизоров, Эстония — противотанковые ракеты Javelin).

Вопрос предоставления военной помощи встал между Украиной и одним из ключевых ее партнеров — Германией. Руководство ФРГ заявило, что передача Киеву вооружений не поможет урегулировать конфликт в Донбассе; вместо этого Берлин готов предоставить ему мобильный госпиталь. Такой расклад Киев не устроил — в МИД Украины сказали, что отказ ФРГ вызывает «глубокое разочарование» и что «украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом».

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