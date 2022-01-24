Предубежден — значит, вооружен: какими санкциями ЕС грозит России

Россия уже привыкла к санкционным угрозам и сейчас предпочитает концентрировать свое внимание на других вопросах . Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, главная тема — это продолжение российско-американского диалога по гарантиям безопасности . Евросоюз тем временем готовит в отношении Москвы новые санкции, как сообщил источник «Известий», чтобы иметь возможность ввести их «в считаные дни после российского вторжения на Украину» , которое прогнозирует только Запад, но о нем никогда не говорили в Москве.

Сигнальные разработки

«Часть политики сдерживания состоит в том, чтобы не раскрывать всю информацию. Не беспокойтесь, меры будут предприняты в нужный момент, если он наступит», — сказал 24 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель , отвечая на вопрос о том, когда Евросоюз обнародует санкции в отношении России.

О том, что ЕС введет против Москвы новые ограничения, если она нападет на Украину (напомним, Москва не разу не заявляла о своем намерении нападать на соседа), руководство союза говорит уже не первую неделю. По словам Жозепа Борреля, их подготовка — процесс комплексный, и идти он должен в координации с Великобританией, Канадой и США. В этой связи к встрече европейских министров, которая состоялась 24 января, по видеосвязи подключился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Какими будут европейские санкции, неизвестно . По данным испанской газеты El Pais, они могут варьироваться от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до сокращения торговых отношений, включая импорт российских энергоресурсов. Эти меры ударят и по самому Евросоюзу, поэтому, пишет издание, Брюссель готовит план, который помог бы ему смягчить ущерб.

По словам собеседника «Известий» в европейских дипломатических кругах, меры прорабатываются сейчас, чтобы ЕС мог ввести их «в считаные дни после российского вторжения на Украину» . При этом вариант превентивных санкций в Брюсселе, как и в Вашингтоне, исключают.

— ЕС применяет санкции для того, чтобы отреагировать на конкретные действия и нарушения прав человека или международного прав а, — отметил ранее в беседе с «Известиями» представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. — Мы не используем превентивных санкций и никогда публично не обсуждаем возможные меры — их суть, охват и цели — до их одобрения . Однако ЕС четко обозначил свое намерение ввести очень конкретные и очень жесткие санкции, если на Украину будет совершено нападение. Мы до сих пор надеемся, что в этом не будет необходимости, и российское руководство перейдет к деэскалации.

По его словам, сейчас европейская дипломатия выполняет две задачи: с одной стороны, «координировать действия ЕС, США и других партнеров, когда речь заходит о защите и поддержке Украины», с другой — «направить российскому руководству ясный сигнал о том, что любая агрессия против Украины, любое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности повлекут серьезные последствия».

В Москве к этим сигналам привыкли и предпочитают концентрироваться на другом. Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, в центре внимания сейчас российско-американский диалог по гарантиям безопасности .

Он начался 9 января 2022 года, и в его основу легли два проекта документов — соглашения с НАТО и договора с США. Они включают три основных требования Москвы: 1. Нерасширение НАТО на Восток; 2. Отвод вооружений альянса на позиции 1997 года; 3. Неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

— К санкционным страшилкам мы уже, к сожалению, привыкли и полагаемся в основном на свои собственные силы — это касается и экономики, и других вопросов, — сказал «Известиям» Григорий Карасин. — Мы рассчитываем, что наши предложения будут восприняты всерьез и не будут переведены в разряд очередных шумовых информационных эффектов, к которым мы уже тоже привыкли. Надеемся, что будет серьезный результат совместной работы с нашими американскими коллегами и коллегами из Евросоюза .

Предубежден — значит, вооружен Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принимают участие в переговорах по безопасности в миссии США в Женеве, Швейцария, 10 января 2022 года Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Последний раунд российско-американских переговоров прошел 21 января в Женеве — между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Теперь Москва ждет от Вашингтона официального письменного ответа на свои предложения — он должен прийти на этой неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе Штаты изложат «серьезную озабоченность», которую США и их союзники испытывают «в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем» .

У переговорного стола

Как заявил ранее журналистам диписточник в Брюсселе, Евросоюз пока не рассматривает российские инициативы; он считает, что эти идеи противоречат принципам безопасности в Европе. По словам Жозепа Борреля, «коллективные дипломатические усилия с целью убедить Россию пойти путем диалога продолжатся» . «Мы призываем РФ продолжать взаимодействие в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО», — сказал дипломат. При этом сам Евросоюз хотел бы в будущем получить место за столом переговоров по этому вопросу.

В Москве считают, что, оказавшись на втором плане, «Евросоюз чувствует себя ущемленным» . «По крайней мере он произносит это вслух, призывает к тому, чтобы его вклад учитывался, призывает к тому, чтобы не допустить каких-то договоренностей за спиной у Евросоюза», — сказал 14 января на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Дело не в том, что ЕС хочет быть частью переговоров по безопасности с Россией. Мы настаивали на том, что не может быть дискуссий об архитектуре безопасности в Европе без Европы, — сказал ранее «Известиям» Петер Стано. — ЕС открыт к диалогу с Россией, но он никогда не должен идти за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или за счет фундаментальных ценностей и соответствующих международных обязательств.

А пока Евросоюз не стал участником переговоров и узнает об их содержании от США, его руководство объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи в форме чрезвычайных займов и грантов.

Предубежден — значит, вооружен Украинские военные с противотанковыми ракетами Javelin Фото: Getty Images/SOPA Images

«Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта . Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет», — сказала 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что скоро ЕС начнет работать над второй, более масштабной программой, цель которой — модернизация страны. Она напомнила, что с 2014 года Евросоюз выделил Киеву более €17 млрд помощи.

Этим поддержка со стороны западных стран не ограничивается — в последние дни активизировались поставки на Украину вооружений : так, США намерены передать Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения на сумму $200 млн; противотанковые вооружения поставила Великобритания; о соответствующих планах объявили страны Балтии (Латвия — зенитные ракетные комплексы Stinger, Литва — партия мобильных тепловизоров, Эстония — противотанковые ракеты Javelin).