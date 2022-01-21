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Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности

И как Брюссель видит свою роль в консультациях РФ с США и НАТО
Фото: Depositphotos/Ale_Mi
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Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности
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2022-01-20 16:03:27
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Евросоюз настаивает на своей вовлеченности в переговоры с Россией по гарантиям безопасности: как пояснил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, для этого не обязательно создавать отдельный формат по линии ЕС–РФ — достаточно укреплять существующие дипканалы. В Москве говорят, что участие союза для нее непринципиально — ее главный интерес в том, чтобы получить письменный ответ на свои предложения. Впрочем, это не мешает ЕС быть в курсе происходящего — о сути переговоров ему рассказывают и союзники в НАТО, и оппоненты в Москве.

«О Европе без Европы»

«Координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией» — с таким заявлением 19 января выступил президент Франции Эммануэль Макрон, презентуя Европарламенту приоритеты Парижа на полугодовой период его председательства в Евросоюзе. Речь в первую очередь о европейской безопасности — ее будущее стало темой переговоров, которые начались на прошлой неделе между РФ и странами Запада по трем трекам — США, НАТО и ОБСЕ.

Степень отвлеченности
Фото: REUTERS/DENIS BALIBOUSE
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И хотя члены ЕС входят в каждую или одну из этих организаций, а сам Евросоюз настаивал на своем участии в диалоге, на консультации его никто не пригласил. Пока с 9 по 13 января шел переговорный марафон, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступал с заявлениями вроде того, что кризис в отношениях с Россией — повод к единению.

Оценок со стороны государств Евросоюза не было, и это вызвало негодование у отдельных политиков. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу, — заявил 17 января в интервью изданию Der Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. — По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли».

В Москве считают, что, оказавшись на втором плане, «Евросоюз чувствует себя ущемленным». «По крайней мере он произносит это вслух, призывает к тому, чтобы его вклад учитывался, призывает к тому, чтобы не допустить каких-то договоренностей за спиной у Евросоюза», — сказал 14 января на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что если Брюссель хочет отдельного диалога по линии ЕС–РФ, ему надо спрашивать об этом у США и НАТО — «разрешат ли они какие-либо самостоятельные действия».

В Еврокомиссии на вопрос «Известий», как Евросоюз видит свою роль в переговорах, подчеркнули, что речь идет об укреплении уже существующих дипломатических каналов.

Степень отвлеченности
Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski

Дело не в том, что ЕС хочет быть частью переговоров по безопасности с Россией. Мы настаивали на том, что не может быть дискуссий об архитектуре безопасности в Европе без Европы, — сказал «Известиям» представитель ЕК Петер Стано. — ЕС открыт к диалогу с Россией, но он никогда не должен идти за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или за счет фундаментальных ценностей и соответствующих международных обязательств. ЕС хочет не создавать дополнительные треки переговоров, но укреплять существующие дипломатические каналы, а также международные и региональные форумы.

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По его словам, Евросоюз уже тесно координируется с США и НАТО, а недавно его министры иностранных дел договорились еще активнее укреплять это сотрудничество, в том числе и на полях ОБСЕ.

В России потенциальной роли союза особого значения не придают. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, для Москвы участие ЕС не столь принципиально — ей важно получить ответы на свои предложения. «Здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами», — сказал он 18 января.

Впрочем, возможность внести в диалог с РФ свой вклад у Евросоюза всё-таки есть. 18 января Москву посетил политдиректор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. С ним встретились заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Александр Грушко, которые возглавляли российские делегации на встречах с США и НАТО соответственно. Судя по его заявлениям в Twitter — «Сложный обмен мнениями, как и отношения между ЕС и Россией, но совершенно необходимый», — приемом европейский дипломат остался доволен.

Что делать Евросоюзу

В европейском политическом истеблишменте настаивают: ЕС в диалоге участвовать должен. Для этого даже не обязательно создавать отдельный формат, говорят в Европарламенте.

Степень отвлеченности
Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER

— Европейская и американская позиции должны быть сформулированы и доведены единым образом. Конечно, европейская сторона должна быть задействована в переговорах, ибо речь идет о европейском континенте, его безопасности и европейских странах, которые составляют львиную долю НАТО, — сказал «Известиям» участник комитета ЕП по международным делам (AFET), германский политик Сергей Лагодинский. — Вопрос, в какой форме можно канализировать европейские интересы.

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Он считает, что неплохим вариантом стало бы подключение к процессу двух ведущих игроков Европы — Германии и Франции. При этом важно гарантировать, что они будут представлять на переговорах «не собственные изолированные интересы, а интересы всей Европы», подчеркнул политик.

ЕС заинтересован в переговорах больше, чем Вашингтон; Москва также сильно зависит от этого прямого разговора, отметил в беседе с «Известиями» член подкомитета ЕП по безопасности и обороне, венгерский политик Аттила Ара-Ковач. По его мнению, РФ стоит искать точки соприкосновения с Европой, ведь если ЕС придется выбирать между Москвой и Вашингтоном, союз выберет Вашингтон.

По словам члена комитета AFET, австрийского политика Андреаса Шидера, одна из ключевых проблем заключается в том, что у ЕС нет конкретного представления о его внешней политике.

Все попытки сформировать единую европейскую линию проваливаются, поскольку решения по внешним вопросам должны приниматься единогласно, — сказал «Известиям» депутат. — Российская сторона знает, как сделать это своим преимуществом.

Степень отвлеченности
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Соединенные Штаты говорят, что никаких переговоров «о Европе без Европы» и «об Украине без Украины» не будет. Тем не менее всё упирается именно в российско-американский диалог. Решение Вашингтона не подключать к диалогу ЕС в объединении воспринимают с обидой.

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В США расценивают европейский блок как что-то незначительное, маргинальное, не обладающее особым влиянием на международную политику, — сказал «Известиям» член комитета AFET, словацкий политик Милан Урик. — Эти переговоры показывают: Европа нужна Белому дому только для дипломатической поддержки в реализации его собственной стратегии. И если Европа выступит с хоть немного иной точкой зрения, из-за океана тут же напомнят об истинной природе взаимоотношений. В любом случае европейские представители должны в этих консультациях обсуждать свои интересы, хотя я и не уверен, что они смогут их отстоять. Формат не имеет значения; что важно, так это посылаемый сигнал о том, что европейцы здесь и что их беспокоит собственное будущее.

Координация подходов, о которой говорил Петер Стано, касается в том числе и того, как США и Европа отреагируют на «вторжение России на Украину», в подготовке которого Запад обвиняет Москву с ноября 2021 года. Основание для этого — по западной оценке, 100 тыс. российских военных на границе; Москва их присутствие не отрицает, но подготовку агрессии отвергает категорически.

Если нападение всё-таки произойдет, говорят западные страны, США и ЕС введут против России жесткие экономические санкции. По словам американского президента Джо Байдена, союзники «готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике» — в частности, введя меры против российских банков, запретив им проводить операции с долларами. При этом единого мнения на этот счет у союзников до сих пор нет.

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