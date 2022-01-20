Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве
Реальные переговоры по поводу гарантий безопасности начнутся лишь после того, как Москва получит от США и НАТО официальную письменную реакцию на свои предложения: как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом контактов, запланированная на 21 января встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена подразумевает «лишь обсуждение» вопроса о гарантиях. Прежде чем пообщаться со своим российским коллегой, госсекретарь США посетил Украину и направился в Германию. Маршрут его турне дает понять: работа над деэскалацией идет по линии Вашингтон–Берлин–Киев–Москва, где решающую роль играет российско-американский диалог.
На уровень выше
«Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины», — с этими словами госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в европейское турне. 19 января он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой; на следующий день запланирован визит в Берлин; финальный же аккорд — встреча 21 января с российским министром Сергеем Лавровым в Женеве.
Она станет продолжением разговора о гарантиях безопасности, который был запущен на прошлой неделе и состоялся в трех форматах — Россия–США, Россия–НАТО и многосторонняя встреча ОБСЕ. Москва выдвинула три ключевых требования: 1. Нерасширение НАТО на восток; 2. Отвод его вооружений на позиции 1997 года; 3. Неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.
Альянс согласился обсуждать только третий пункт, категорически отвергнув первые два. РФ такой вариант не устроил — в Кремле заявили, что считают переговоры неудачными, однако сжигать мосты не стали: руководство РФ подчеркнуло, что ждет от США и НАТО письменного ответа, который предположительно должен прийти на этой неделе. Будучи в Киеве, Энтони Блинкен заявил, что никаких документов Сергею Лаврову в Женеве он передавать не будет.
— Переговоры РФ и США 21 января — это, по сути, лишь обсуждение, — рассказал «Известиям» информированный источник, знакомый с ходом консультаций. — Реальные переговоры могут начаться только после того, как Москва получит письменный ответ, — тогда и будут приниматься решения. Пока у нас такого ответа нет.
Встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским, 19 января 2022 года
Собеседник «Известий» при этом подчеркнул: менять свои переговорные позиции Москва не собирается — «они все изложены на бумаге». Российская сторона ратует за то, чтобы всё проходило быстро, — это не должен быть «процесс, который затянется на месяцы и годы». Поэтому Москва активно подгоняет Запад дать ей официальный ответ: по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, она рассчитывает получить его «на днях».
За 10 дней с начала консультаций изменился и уровень представительства. Открывали переговорный марафон 9 января замы руководителей внешнеполитических ведомств — Сергей Рябков и Уэнди Шерман. Теперь же стороны будут представлять уже глава российского МИДа и госсекретарь США. По оценке экспертов, это показывает, насколько Москва и Вашингтон серьезно относятся к диалогу.
— Эти консультации могут запустить переговоры по европейской безопасности, контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия, — сказал «Известиям» глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер. — Не уверен, правда, что российская сторона заинтересована в таком процессе, — она хочет гарантий сейчас, а НАТО/США не желают принимать этот ультиматум.
С другой стороны, по мысли эксперта, продолжение напряженности вокруг Украины России тоже невыгодно. «Фондовая биржа уже реагирует, и получить хоть какие-то меры укрепления доверия, больше внимания со стороны США и переговоры по контролю над вооружениями не так уж плохо», — отметил Стефан Майстер.
И действительно, падение российского фондового рынка продолжается с прошлой недели: на фоне геополитической напряженности инвесторы распродают акции; 18 января рублевый индекс Мосбиржи рухнул на 6,5%, что стало рекордом с марта 2020-го, долларовый индекс РТС — на 7,29%. Впрочем, 19 января к закрытию основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 3,24%, а РТС укрепился на 3,45% — рост рынка начался на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он сказал, что Россия не будет предпринимать никаких действий, которые угрожают безопасности Украины, и не собирается нападать на нее.
Переговоры Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы, 19 января 2022 года
Однако при всех геополитических рисках достичь компромисса всё же реально; один из вариантов в том, чтобы НАТО заявило: альянс не отказывается от политики «открытых дверей», но в нынешних и будущих условиях безопасности пустить к себе Украину не может, считает эксперт Центра исследований в области безопасности Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Хенрик Ларсен.
— Дипломатическое решение всё еще возможно, если США подадут сигнал о том, что они готовы изучить решения, которые признают эту реальность в обмен на деэскалацию со стороны России и обязательство уважать суверенитет Украины, — сказал «Известиям» эксперт. — Администрация [президента США Джо] Байдена столкнется с обвинениями в умиротворении, но зато это позволит проверить, защищает ли Россия ограниченные интересы или у нее более широкие амбиции, — сказал Хенрик Ларсен «Известиям».
Четырехсторонний формат
В то время как Москва требует от Запада нерасширения НАТО, западные страны подозревают Москву в якобы готовящейся агрессии против Украины. Основанием для этого служат российские подразделения, которые находятся на границе с соседним государством (по данным западных разведок, их там порядка 100 тыс. человек).
Россия хоть и не отрицает присутствия своих военных, но предположения о готовящейся агрессии резко отвергает. При этом Москва говорит, что на отказ от ее предложений она может подготовить «военно-технический ответ».
Здесь надо сказать, что у России, помимо глобальных гарантий безопасности, есть более частные требования к Западу — они также касаются Украины. По оценке РФ, в том, что конфликт на юго-востоке страны до сих пор не решен, есть косвенная вина альянса: как сказал в начале декабря 2021 года Сергей Лавров, «военная накачка» Киева со стороны НАТО «подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта». Это должно прекратиться, заявляет Москва.
США ясно дают понять: в военной помощи Украине они не откажут. Так, в день визита Энтони Блинкена в республику стало известно, что Штаты предоставят Киеву дополнительную военную помощь на $200 млн. По данным американских СМИ, Вашингтон намерен передать стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование и средства радиолокационного наблюдения.
Украинское руководство удовлетворил сам факт визита американского госсекретаря. «Ценю личное участие в деэскалации ситуации вокруг Украины, — написал в своем Twitter Владимир Зеленский. — <…> Рассчитываю на укрепление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без Украины решения об Украине не будет».
Отдельный интерес представляет сам маршрут Энтони Блинкена. 18 января в Москву на встречу с Сергеем Лавровым приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок — до этого она также посещала Киев. Турне госсекретаря США, в свою очередь, включает визиты на Украину и в Германию и контакты с российской стороной на нейтральной территории. Создается впечатление, что на фоне фактической заморозки переговоров в нормандском формате для деэскалации вокруг Украины создается новая база — по линии Вашингтон–Берлин–Киев–Москва», где особую роль играет российско-американский диалог.
На этом фоне бросается в глаза, насколько снизилось участие в урегулировании другого локомотива ЕС и посредника — Франции. О диалоге с Москвой ее политики говорят лишь в рамках предвыборной кампании (в апреле 2022 года в Пятой республике пройдут президентские выборы), периодически вспоминая о де-факто замороженном нормандском формате.
При этом, несмотря на то что сейчас в вопросах европейской безопасности Германия опережает Францию, в Пятой республике уверены: подходы Берлина и Парижа абсолютно совпадают.
— Именно наши две страны разгромили инициативу о скорейшем приеме Украины в НАТО на саммите в Бухаресте; именно мы в прошлом году пытались запустить диалог между Евросоюзом и Россией и способствовали тому, чтобы в Минске появилась перспектива сбалансированного решения украинского конфликта, — сказал «Известиям» глава комиссии Национального собрания Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланж.
Учитывая характер германо-французских отношений, невозможно, чтобы какая-то третья страна могла использовать их гипотетическое разобщение, подытожил политик.