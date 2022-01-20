Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве

Реальные переговоры по поводу гарантий безопасности начнутся лишь после того, как Москва получит от США и НАТО официальную письменную реакцию на свои предложения: как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом контактов, запланированная на 21 января встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена подразумевает «лишь обсуждение» вопроса о гарантиях. Прежде чем пообщаться со своим российским коллегой, госсекретарь США посетил Украину и направился в Германию. Маршрут его турне дает понять: работа над деэскалацией идет по линии Вашингтон–Берлин–Киев–Москва, где решающую роль играет российско-американский диалог.

На уровень выше

«Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины», — с этими словами госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в европейское турне . 19 января он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой; на следующий день запланирован визит в Берлин; финальный же аккорд — встреча 21 января с российским министром Сергеем Лавровым в Женеве .

Она станет продолжением разговора о гарантиях безопасности, который был запущен на прошлой неделе и состоялся в трех форматах — Россия–США, Россия–НАТО и многосторонняя встреча ОБСЕ. Москва выдвинула три ключевых требования: 1. Нерасширение НАТО на восток; 2. Отвод его вооружений на позиции 1997 года; 3. Неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Альянс согласился обсуждать только третий пункт, категорически отвергнув первые два. РФ такой вариант не устроил — в Кремле заявили, что считают переговоры неудачными, однако сжигать мосты не стали: руководство РФ подчеркнуло, что ждет от США и НАТО письменного ответа, который предположительно должен прийти на этой неделе. Будучи в Киеве, Энтони Блинкен заявил, что никаких документов Сергею Лаврову в Женеве он передавать не будет .

— Переговоры РФ и США 21 января — это, по сути, лишь обсуждение , — рассказал «Известиям» информированный источник, знакомый с ходом консультаций. — Реальные переговоры могут начаться только после того, как Москва получит письменный ответ , — тогда и будут приниматься решения. Пока у нас такого ответа нет.

Предварительные сказки Встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским, 19 января 2022 года Фото: REUTERS/Alex Brandon

Собеседник «Известий» при этом подчеркнул: менять свои переговорные позиции Москва не собирается — «они все изложены на бумаге» . Российская сторона ратует за то, чтобы всё проходило быстро, — это не должен быть «процесс, который затянется на месяцы и годы». Поэтому Москва активно подгоняет Запад дать ей официальный ответ: по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, она рассчитывает получить его «на днях».

За 10 дней с начала консультаций изменился и уровень представительства. Открывали переговорный марафон 9 января замы руководителей внешнеполитических ведомств — Сергей Рябков и Уэнди Шерман. Теперь же стороны будут представлять уже глава российского МИДа и госсекретарь США. По оценке экспертов, это показывает, насколько Москва и Вашингтон серьезно относятся к диалогу.

— Эти консультации могут запустить переговоры по европейской безопасности, контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия , — сказал «Известиям» глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер. — Не уверен, правда, что российская сторона заинтересована в таком процессе, — она хочет гарантий сейчас, а НАТО/США не желают принимать этот ультиматум.

С другой стороны, по мысли эксперта, продолжение напряженности вокруг Украины России тоже невыгодно. «Фондовая биржа уже реагирует, и получить хоть какие-то меры укрепления доверия, больше внимания со стороны США и переговоры по контролю над вооружениями не так уж плохо», — отметил Стефан Майстер.

И действительно, падение российского фондового рынка продолжается с прошлой недели: на фоне геополитической напряженности инвесторы распродают акции; 18 января рублевый индекс Мосбиржи рухнул на 6,5%, что стало рекордом с марта 2020-го, долларовый индекс РТС — на 7,29%. Впрочем, 19 января к закрытию основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 3,24%, а РТС укрепился на 3,45% — рост рынка начался на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он сказал, что Россия не будет предпринимать никаких действий, которые угрожают безопасности Украины, и не собирается нападать на нее.

Предварительные сказки Переговоры Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы, 19 января 2022 года Фото: REUTERS/Ukrainian Foreign Ministry

Однако при всех геополитических рисках достичь компромисса всё же реально; один из вариантов в том, чтобы НАТО заявило: альянс не отказывается от политики «открытых дверей», но в нынешних и будущих условиях безопасности пустить к себе Украину не может, считает эксперт Центра исследований в области безопасности Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Хенрик Ларсен.

— Дипломатическое решение всё еще возможно, если США подадут сигнал о том, что они готовы изучить решения, которые признают эту реальность в обмен на деэскалацию со стороны России и обязательство уважать суверенитет Украины , — сказал «Известиям» эксперт. — Администрация [президента США Джо] Байдена столкнется с обвинениями в умиротворении, но зато это позволит проверить, защищает ли Россия ограниченные интересы или у нее более широкие амбиции, — сказал Хенрик Ларсен «Известиям».

Четырехсторонний формат

В то время как Москва требует от Запада нерасширения НАТО, западные страны подозревают Москву в якобы готовящейся агрессии против Украины. Основанием для этого служат российские подразделения, которые находятся на границе с соседним государством (по данным западных разведок, их там порядка 100 тыс. человек).

Россия хоть и не отрицает присутствия своих военных, но предположения о готовящейся агрессии резко отвергает. При этом Москва говорит, что на отказ от ее предложений она может подготовить «военно-технический ответ».

Здесь надо сказать, что у России, помимо глобальных гарантий безопасности, есть более частные требования к Западу — они также касаются Украины. По оценке РФ, в том, что конфликт на юго-востоке страны до сих пор не решен, есть косвенная вина альянса: как сказал в начале декабря 2021 года Сергей Лавров, «военная накачка» Киева со стороны НАТО «подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей , подпитывает иллюзию силового решения конфликта». Это должно прекратиться, заявляет Москва.

Предварительные сказки Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

США ясно дают понять: в военной помощи Украине они не откажут. Так, в день визита Энтони Блинкена в республику стало известно, что Штаты предоставят Киеву дополнительную военную помощь на $200 млн . По данным американских СМИ, Вашингтон намерен передать стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование и средства радиолокационного наблюдения.

Украинское руководство удовлетворил сам факт визита американского госсекретаря. «Ценю личное участие в деэскалации ситуации вокруг Украины, — написал в своем Twitter Владимир Зеленский. — <…> Рассчитываю на укрепление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без Украины решения об Украине не будет».

Отдельный интерес представляет сам маршрут Энтони Блинкена . 18 января в Москву на встречу с Сергеем Лавровым приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок — до этого она также посещала Киев. Турне госсекретаря США, в свою очередь, включает визиты на Украину и в Германию и контакты с российской стороной на нейтральной территории. Создается впечатление, что на фоне фактической заморозки переговоров в нормандском формате для деэскалации вокруг Украины создается новая база — по линии Вашингтон–Берлин–Киев–Москва», где особую роль играет российско-американский диалог.

На этом фоне бросается в глаза, насколько снизилось участие в урегулировании другого локомотива ЕС и посредника — Франции . О диалоге с Москвой ее политики говорят лишь в рамках предвыборной кампании (в апреле 2022 года в Пятой республике пройдут президентские выборы), периодически вспоминая о де-факто замороженном нормандском формате.

При этом, несмотря на то что сейчас в вопросах европейской безопасности Германия опережает Францию, в Пятой республике уверены: подходы Берлина и Парижа абсолютно совпадают.

Предварительные сказки Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

— Именно наши две страны разгромили инициативу о скорейшем приеме Украины в НАТО на саммите в Бухаресте; именно мы в прошлом году пытались запустить диалог между Евросоюзом и Россией и способствовали тому, чтобы в Минске появилась перспектива сбалансированного решения украинского конфликта, — сказал «Известиям» глава комиссии Национального собрания Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланж.

Учитывая характер германо-французских отношений, невозможно, чтобы какая-то третья страна могла использовать их гипотетическое разобщение, подытожил политик.