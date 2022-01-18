Бок о Бербок: что привезла с собой в Москву новая глава МИД ФРГ

Первый визит в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок можно назвать вполне успешным, учитывая достаточно радикальные позиции, на которых стоит часть нового немецкого правительства , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, несмотря на «толстую папку несогласий», которую представитель Берлина прихватила с собой в Москву, дипломатам удалось обозначить видение своих стран и даже наметить пути сотрудничества . В том числе — обсудить необходимость возобновления «нормандского формата», совместную работу в сфере зеленой энергетики и безальтернативность стабильного диалога РФ с ФРГ. Между тем, обсуждение сторонами российских предложений по гарантиям безопасности не сыграли во время встречи большой роли, поскольку их основной раунд Москве снова предстоит провести все-таки с Вашингтоном.

Экзамен с русскими

Накануне первой поездки министра иностранных дел ФРГ в Москву немецкая пресса писала с тревогой: «Пройдет ли Бербок тест Лаврова», «Визит в РФ станет для Бербок испытанием» . Еще во время борьбы за пост канцлера Германии кандидата от партии «Зеленых» Анналену Бербок обвиняли в некомпетентности и даже в плагиате в магистерской диссертации. Поэтому визит в Москву многими воспринимался как экзамен на профпригодность. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, в целом ей удалось провести достойный диалог с Сергеем Лавровым, для которого Бербок — уже шестая коллега из немецкого МИДа.

— Бербок прибыла в Москву с двояким сообщением. С одной стороны, она планировала донести принципы, согласованные в Хельсинки, в частности, территориальный суверенитет государств и их право на самостоятельный выбор союзов. С другой стороны, она мало знает о том, как их продвигать , поскольку в немецком правительстве наметился раскол, — заявил «Известиям» немецкий политолог и профессор Кельнского университета Томас Йегер.

По его словам, с позиции СДПГ, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, Германия должна выступать в качестве моста между Востоком и Западом. Однако в новом федеральном правительстве есть силы, которые хотят быть не связующим звеном, а, напротив , жестко обозначить позиции, отстаивая, например, право государств на их демократическое развитие и самооборону.

Бок о Бербок Сергей Лавров и Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД РФ Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Впрочем, Анналена Бербок резких движений в российской столице делать не стала. Во время визита она заявила, что альтернативы стабильным отношениям с Россией — нет, несмотря на то, что она привезла с собой «толстую папку» с документами , так как позиции ФРГ и РФ расходятся по многим вопросам. Известная своей эмоциональной риторикой, Бербок сделала акцент на теме исторической ответственности Германии перед Россией. До переговоров политик возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата и почувствовала, по ее словам, «стыд и благоговение» . «Историческая боль между нашими двумя странами — это задача для политиков сегодняшнего дня и для будущих поколений. И за примирение после ужасов нацистской диктатуры мы навеки благодарны людям России », — подчеркнула Анналена Бербок.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров поблагодарил коллегу за то, что она приняла приглашение буквально спустя месяц после формирования нового правительства в ФРГ. При этом, в приветственной речи глава МИД РФ оговорился, сказав, что Москва хотела бы видеть более конструктивными «российско-американские отношения», подразумевая, конечно, российско-германские. И пусть ошибка, наверняка, произошла случайно, сразу стало понятно, кого Россия воспринимает своим главным спарринг-партнером на Западе.

Тем не менее, одной из основных тем на переговорах стали российские предложения по гарантиям безопасности . Сергей Лавров напомнил, что Россия все еще ждет письменного ответа от США и НАТО на свои инициативы, «чтобы продолжить разговор». Отметим, Запад пока демонстрирует интерес только к обсуждению темы контроля над вооружения, открыто отвергая остальные пункты предложений.

Анналена Бербок, в свою очередь, подчеркнула, что ФРГ готова к диалогу с РФ по общей безопасности в Европе : «Мы начали обсуждать, как могли бы выглядеть совместные шаги по укреплению безопасности. Переговоры в рамках ОБСЕ, НАТО, с нашей точки зрения, послужили первым полезным шагом в этом направлении».

Бок о Бербок Фото: REUTERS/Ints Kalnins

— Вопрос безопасности России предстоит решить, конечно, с США, а не с Германией. У ФРГ нет мандата вести от лица всего Запада переговоры с РФ о вступлении Украины в НАТО , а это главный вопрос, который сегодня волнует Москву, — пояснил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

После переговоров Сергей Лавров в телефонной беседе обсудил гарантии безопасности как раз с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Альтернативы нет

Между тем, обсуждение украинского кризиса, на удивление, принесло больше плодов. Хотя Анналена Бербок и отметила, что сосредоточение более 100 тыс. российских военных на границе с Украиной в последние недели «без видимой причины» сложно не воспринимать как угрозу, она вновь заявила о необходимости возобновить «нормандский формат» .

Немецкий политик отметила, что большая часть переговоров в последнее время фокусируется на ответных мерах от ЕС и НАТО в случае вторжения России на Украину вместо обсуждения сотрудничества сторон. Бербок подчеркнула: Германия такую ситуацию не выбирала, но не может и не будет от нее уходить.

Бок о Бербок Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сергей Лавров, впрочем, отметил, что по Украине у РФ с ФРГ есть общее понимание безальтернативности Минского комплекса мер . Он также указал партнерам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта. По его словам, Москва рассчитывает, что Берлин сможет повлиять на Киев , чтобы украинские власти «наконец выполнили взятые на себя обязательства». «В этом контексте мы обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата», — подчеркнул российский дипломат.

— То, что каждая из сторон обозначила свою позицию — и есть главное достижение переговоров. И РФ, и ФРГ выразили готовность к возобновлению «нормандского формата» , однако, когда заседания состоятся, что там будет обсуждаться — это тайна за семью печатями. Понятно только то, что в них не будут участвовать США, — заявил «Известиям» заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Напомним, во время визита в Киев 17 января Анналена Бербок пригрозила России «соответствующими мерами» по «Северному потоку-2» в случае военного вторжения на Украину. Однако во время переговоров с Сергеем Лавровым, немецкий министр сделала акцент на перспективах «зеленого» энергетического сотрудничества с Россией , в том числе — водородного. «Без самой крупной страны в мире мы не преодолеем климатический кризис», — подчеркнула Бербок. Кроме того, по ее словам, Германии нужна надежная Россия, чтобы еще несколько лет обеспечивать Европу газом, в котором она будет нуждаться в переходный период.

Сергей Лавров же в очередной раз напомнил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, политизировать который контрпродуктивно, ведь он будет обеспечивать энергетическую безопасность не только Германии, но и всей Европы.

Бок о Бербок Сергей Лавров и Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Стоит оценить, что Бербок показала способность рассуждать рационально и предложила России цивилизованный диалог . В отличие от бывшего министра иностранных дел она не побежала в первую очередь встречаться с так называемыми российскими диссидентами, а сочла более нужным вести конструктивный диалог о важности партнерства с российским бизнесом и сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии, — заявил «Известиям» Александр Рар.