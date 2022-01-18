Бок о Бербок: что привезла с собой в Москву новая глава МИД ФРГ
Первый визит в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок можно назвать вполне успешным, учитывая достаточно радикальные позиции, на которых стоит часть нового немецкого правительства, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, несмотря на «толстую папку несогласий», которую представитель Берлина прихватила с собой в Москву, дипломатам удалось обозначить видение своих стран и даже наметить пути сотрудничества. В том числе — обсудить необходимость возобновления «нормандского формата», совместную работу в сфере зеленой энергетики и безальтернативность стабильного диалога РФ с ФРГ. Между тем, обсуждение сторонами российских предложений по гарантиям безопасности не сыграли во время встречи большой роли, поскольку их основной раунд Москве снова предстоит провести все-таки с Вашингтоном.
Экзамен с русскими
Накануне первой поездки министра иностранных дел ФРГ в Москву немецкая пресса писала с тревогой: «Пройдет ли Бербок тест Лаврова», «Визит в РФ станет для Бербок испытанием». Еще во время борьбы за пост канцлера Германии кандидата от партии «Зеленых» Анналену Бербок обвиняли в некомпетентности и даже в плагиате в магистерской диссертации. Поэтому визит в Москву многими воспринимался как экзамен на профпригодность. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, в целом ей удалось провести достойный диалог с Сергеем Лавровым, для которого Бербок — уже шестая коллега из немецкого МИДа.
— Бербок прибыла в Москву с двояким сообщением. С одной стороны, она планировала донести принципы, согласованные в Хельсинки, в частности, территориальный суверенитет государств и их право на самостоятельный выбор союзов. С другой стороны, она мало знает о том, как их продвигать, поскольку в немецком правительстве наметился раскол, — заявил «Известиям» немецкий политолог и профессор Кельнского университета Томас Йегер.
По его словам, с позиции СДПГ, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, Германия должна выступать в качестве моста между Востоком и Западом. Однако в новом федеральном правительстве есть силы, которые хотят быть не связующим звеном, а, напротив, жестко обозначить позиции, отстаивая, например, право государств на их демократическое развитие и самооборону.
Сергей Лавров и Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Впрочем, Анналена Бербок резких движений в российской столице делать не стала. Во время визита она заявила, что альтернативы стабильным отношениям с Россией — нет, несмотря на то, что она привезла с собой «толстую папку» с документами, так как позиции ФРГ и РФ расходятся по многим вопросам. Известная своей эмоциональной риторикой, Бербок сделала акцент на теме исторической ответственности Германии перед Россией. До переговоров политик возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата и почувствовала, по ее словам, «стыд и благоговение». «Историческая боль между нашими двумя странами — это задача для политиков сегодняшнего дня и для будущих поколений. И за примирение после ужасов нацистской диктатуры мы навеки благодарны людям России», — подчеркнула Анналена Бербок.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров поблагодарил коллегу за то, что она приняла приглашение буквально спустя месяц после формирования нового правительства в ФРГ. При этом, в приветственной речи глава МИД РФ оговорился, сказав, что Москва хотела бы видеть более конструктивными «российско-американские отношения», подразумевая, конечно, российско-германские. И пусть ошибка, наверняка, произошла случайно, сразу стало понятно, кого Россия воспринимает своим главным спарринг-партнером на Западе.
Тем не менее, одной из основных тем на переговорах стали российские предложения по гарантиям безопасности. Сергей Лавров напомнил, что Россия все еще ждет письменного ответа от США и НАТО на свои инициативы, «чтобы продолжить разговор». Отметим, Запад пока демонстрирует интерес только к обсуждению темы контроля над вооружения, открыто отвергая остальные пункты предложений.
Анналена Бербок, в свою очередь, подчеркнула, что ФРГ готова к диалогу с РФ по общей безопасности в Европе: «Мы начали обсуждать, как могли бы выглядеть совместные шаги по укреплению безопасности. Переговоры в рамках ОБСЕ, НАТО, с нашей точки зрения, послужили первым полезным шагом в этом направлении».
— Вопрос безопасности России предстоит решить, конечно, с США, а не с Германией. У ФРГ нет мандата вести от лица всего Запада переговоры с РФ о вступлении Украины в НАТО, а это главный вопрос, который сегодня волнует Москву, — пояснил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.
После переговоров Сергей Лавров в телефонной беседе обсудил гарантии безопасности как раз с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Альтернативы нет
Между тем, обсуждение украинского кризиса, на удивление, принесло больше плодов. Хотя Анналена Бербок и отметила, что сосредоточение более 100 тыс. российских военных на границе с Украиной в последние недели «без видимой причины» сложно не воспринимать как угрозу, она вновь заявила о необходимости возобновить «нормандский формат».
Немецкий политик отметила, что большая часть переговоров в последнее время фокусируется на ответных мерах от ЕС и НАТО в случае вторжения России на Украину вместо обсуждения сотрудничества сторон. Бербок подчеркнула: Германия такую ситуацию не выбирала, но не может и не будет от нее уходить.
Сергей Лавров, впрочем, отметил, что по Украине у РФ с ФРГ есть общее понимание безальтернативности Минского комплекса мер. Он также указал партнерам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта. По его словам, Москва рассчитывает, что Берлин сможет повлиять на Киев, чтобы украинские власти «наконец выполнили взятые на себя обязательства». «В этом контексте мы обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата», — подчеркнул российский дипломат.
— То, что каждая из сторон обозначила свою позицию — и есть главное достижение переговоров. И РФ, и ФРГ выразили готовность к возобновлению «нормандского формата», однако, когда заседания состоятся, что там будет обсуждаться — это тайна за семью печатями. Понятно только то, что в них не будут участвовать США, — заявил «Известиям» заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Напомним, во время визита в Киев 17 января Анналена Бербок пригрозила России «соответствующими мерами» по «Северному потоку-2» в случае военного вторжения на Украину. Однако во время переговоров с Сергеем Лавровым, немецкий министр сделала акцент на перспективах «зеленого» энергетического сотрудничества с Россией, в том числе — водородного. «Без самой крупной страны в мире мы не преодолеем климатический кризис», — подчеркнула Бербок. Кроме того, по ее словам, Германии нужна надежная Россия, чтобы еще несколько лет обеспечивать Европу газом, в котором она будет нуждаться в переходный период.
Сергей Лавров же в очередной раз напомнил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, политизировать который контрпродуктивно, ведь он будет обеспечивать энергетическую безопасность не только Германии, но и всей Европы.
Сергей Лавров и Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ
— Стоит оценить, что Бербок показала способность рассуждать рационально и предложила России цивилизованный диалог. В отличие от бывшего министра иностранных дел она не побежала в первую очередь встречаться с так называемыми российскими диссидентами, а сочла более нужным вести конструктивный диалог о важности партнерства с российским бизнесом и сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии, — заявил «Известиям» Александр Рар.
Действительно, годовщину возвращения из Германии и ареста в России Алексея Навального, его имя Анналена Бербок упомянула вскользь, через запятую с делом организации «Мемориал», признанной в РФ иностранным агентом. Зато на этапе вопросов от журналистов разгорелась дискуссия о свободе слова, инициированная российской стороной. Корреспондент RT попросила Анналену Бербок объяснить блокировку вещания телеканала RT DE на территории ФРГ. Дипломат отметила, что это решение было принято YouTube, а правительство Германии, по ее словам, не имеет к этому отношения. Сергей Лавров с таким объяснением не согласился и обвинил непосредственно немецкие официальные лица в препятствовании деятельности российских журналистов в Европе. Глава российского МИД не хотел заканчивать пресс-конференцию на «такой грустной ноте», однако вопросов по регламенту больше задать не позволили. В завершении Союз журналистов России лишь добавил в «толстую папку» Бербок ещё одну бумагу — письмо о защите прав российских журналистов.