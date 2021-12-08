Шольц-таки: канцлером ФРГ официально стал социал-демократ
Под овации коллег 8 декабря Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ, он заручился поддержкой 395 из 736 депутатов бундестага. После 16 лет правления Ангелы Меркель от ХДС Германию возглавил лидер социал-демократов (СДПГ). Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, Олаф Шольц продолжит прагматичную политику своей предшественницы, привнеся в нее дух технократа. По прогнозам политологов, глобальных перемен ожидать не стоит и в отношениях Берлина с Москвой, переживающих и без того непростое время. Олаф Шольц будет пытаться сохранить диалог, несмотря на разногласия. При этом появление политиков от партии «Зеленые» в роли глав МИДа и минэкономики в новом кабмине ФРГ может усложнить процесс запуска «Северного потока-2».
Посвящение
Утром 8 декабря бундестаг проводил под громкие аплодисменты фрау Меркель на пенсию. Восьмая глава немецкого правительства скромно приняла почести коллег, сидя в своей традиционной позе, которую СМИ когда-то прозвали «треугольником власти». Уже в 10 часов по Берлину немецкий парламент встретил овациями решение избрать новым канцлером Олафа Шольца. Социал-демократ заручился поддержкой 395 депутатов, не добрав всего четыре голоса до абсолютного большинства, и прервал 16-летнюю эпоху правления Германией христианскими демократами. Всего проголосовали 707 из 736 депутатов, при этом 309 — проголосовали против, трое — воздержались.
После объявления результатов у девятого канцлера ФРГ собралась вереница коллег с букетами. Приняв все поздравления, Олаф Шольц отправился в резиденцию президента Франка-Вальтера Штайнмайера — Дворец Бельвю, где глава государства вручил ему грамоту о назначении.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время вручения грамоты о назначении
Вернувшись в бундестаг к полудню по Берлину, новый канцлер принял присягу перед председателем немецкого парламента Бербель Бас (СДПГ). Над Основным законом ФРГ Олаф Шольц зачитал клятву из 56 статьи: «Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому». Олаф Шольц обошелся без религиозного завершения:«Да поможет мне Бог». Благо, конституция это позволяет. Да, и эпоха христианских демократов — позади. После церемонии присяги новый канцлер ФРГ вместе со своим кабинетом министров поспешил снова во Дворец Бельвю. Франк-Вальтер Штайнмайер вручил там уже новым главам ведомств грамоты о назначении. В здании бундестага они также принесли присягу.
Министерство здравоохранения возглавил эксперт по пандемии, сторонник жестких ограничений и обязательной вакцинации Карл Лаутербах. Сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек занял пост руководителя министерства экономики и защиты климата, а кандидат в канцлеры от этой партии Анналена Бербок, как предполагалось, получила место главы МИД. Министерство обороны ФРГ возглавила бывший министр юстиции Кристине Ламбрехт (СДПГ). Ее коллеге по партии, предыдущему министру по вопросам окружающей среды Свенье Шульце досталось министерство экономического сотрудничества и развития страны. Так социал-демократы оказались во главе ведомств, которые наряду с «зеленым» МИДом, будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии, основные направления которого так или иначе определяет канцлер.
Таким образом, новое немецкое правительство сформировалось за десять недель после федеральных выборов, состоявшихся 26 сентября. На них правящий на тот момент блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат в истории — 24,1%. СДПГ, пусть и с небольшим отрывом, одержали триумфальную победу.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель бундестага Бербель Бас во время присяги
Технократ и автомат
Олаф Шольц присоединился к СДПГ еще в возрасте 17 лет и пережил с партией один из ее главных периодов — канцлерство Герхарда Шредера после 16 лет пребывания социал-демократов в оппозиции. Со Шредером Шольц был хорошо знаком, еще находясь в кругу молодых социалистов, однако партийной карьерой он не ограничился. В 2011 году стал бургомистром Гамбурга, а в 2018 году ему удалось получить должность министра финансов и вице-канцлера. За бесперебойность в работе Олафа Шольца коллеги и СМИ прозвали «Шольцоматом». Оправдать это звание ему удалось и в пандемию — в условиях локдауна именно он распределял миллионы евро по кризисным фондам.
— Олаф Шольц — прежде всего технократ. Он производит впечатление политика, который идет к своей цели, несмотря ни на что. Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, к примеру, не умел себя контролировать и старался слишко очевидно копировать Меркель. Шольц же — альтернатива меркелизму. При этом он — живое олицетворение прусского чиновника XIX века. В этом его и сила, и слабость. Некоторым он кажется блеклым, другие видят в нем гарантию стабильности, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Как отметил в беседе с «Известиями» замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне, Олаф Шольц, действительно, продолжит курс Ангелы Меркель на стабилизацию страны. Однако, по мнению эксперта, его коалиция таит в себе больше внутренних взрывных сил, чем предыдущая. «Так что успех или горе светофорной коалиции не только в его руках», — подчеркнул политолог.
Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер отметил в беседе с «Известиями», что Олаф Шольц, как и Ангела Меркель, — прагматик, который также обладает навыками ведения переговоров. «Однако ему следует проводить более дальновидную политику — не в последнюю очередь из-за своих партнеров по коалиции», — подчеркнул эксперт.
Как заявил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Александр Рар, многие упрекают Олафа Шольца в отсутствии харизмы.
— Немецкая пресса пишет: тот, кто бодро идет на встречу с Шольцем, возвращается полусонным. Новый канцлер — холодный человек с севера Германии (Гамбург). Его нельзя сравнить с открытым Герхардом Шредером, уступает в человечности он и Ангеле Меркель. Но все-таки такая должность делает человека. У него будут лучшие советники по имиджу, обстоятельства будут его формировать, — заявил Александр Рар.
По словам эксперта, главной задачей новое правительство ФРГ считает борьбу с пандемией. «Сейчас все опасаются нового штамма, правительство только и говорит о том, как сохранить здравоохранительную систему. Все силы и финансы брошены на это», — заключил политолог.
Как отметил в разговоре с «Известиями» Александр Камкин, под нажимом «Зеленых» общая политическая картина Германии станет эколого-ориентированной, поскольку «Зеленые» требуют ускорить полный выход из угольной генерации. «Безусловно, последуют изменения в социальной сфере, и это в большей степени повестка СДПГ», — отметил эксперт.
В стиле деревенской дискотеки
Пока Олаф Шольц был узким специалистом по финансам, однако вскоре ему придется высказываться по всем вопросам как внутренней, так и внешней политики. Как отметил политолог Александр Рар, до сих пор никто точно не знает, каким видит мир Олаф Шольц.
В пятницу новый канцлер совершит свою первую зарубежную поездку. По традиции сначала он отправится в Париж — к ближайшему союзнику Берлина. Затем Олаф Шольц посетит Брюссель, чтобы заглянуть в штаб-квартиры НАТО и ЕС.
По мнению Александра Рара, для нового главы правительства вопрос консолидации Европы станет одним из главных. «Великобритания уже вышла из объединения, но ссоры с ней только будут нарастать, поскольку она не придерживается договоров по Brexit. Внутри самого ЕС — Польша и Венгрия под санкциями. Есть основания полагать, что Франция и Германия перестали слышать друг друга. Париж сместился вправо, Берлин — влево», — подчеркнул политолог.
Немецкий таблоид Bild, еще до вступления социал-демократа в должность канцлера писал, что Олаф Шольц, в отличие от Герхарда Шредера, не намерен выстаивать особые отношения с Москвой. Так, в 2016 году Шольц в рамках германо-российского «Петербургского диалога» заявлял, что не представляет «правдоподобным» ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС. Bild отметил, что во внешней политике новый канцер собирается опираться на «принцип деревенской дискотеки», когда «танцуют с теми, кто в зале».
— Олаф Шольц привержен особому режиму трансатлантических отношений, в этом смысле стоит ожидать преемственности курса Меркель, — заявил «Известиям» Александр Камкин. — Шольц постарается отвечать принципу многовекторности во внешней политики, в том числе, на восточном направлении. То есть держать баланс в отношениях, сохраняя диалог как с Киевом, так и с Москвой.
По мнению эксперта, скорее всего изменений по «нормандскому формату» не будет — Германия в целом ориентирована на определенную поддержку киевского режима при регулярных призывах вернуться за стол переговоров.
За день до вступления в должность Олаф Шольц заявил, что Германия, Евросоюз и США встревожены высокой концентрацией российских войск близ украинской границы. Он подчеркнул, что безопасность и сотрудничество в Европе предполагают, в том числе, сохранение территориальной целостности государств: «Очень-очень важно, чтобы никто не копался в учебниках истории, стараясь найти возможность заново прочертить границы».
Политолог Александр Рар отметил, что РФ и ФРГ предстоит сложный разговор.
— Тем не менее прагматичная дипломатия будет продвигаться. Шольц ведет себя в целом сдержанно и будет стремиться вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти точки соприкосновения. Насколько «Зеленые» ему будут мешать — пока неизвестно, — подчеркнул эксперт.
Владимир Путин 8 декабря направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмму, отметив, что рассчитывает на налаживание конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Москва надеется, что Германия будет исходить из понимая безальтернативности диалога с РФ для решения разногласий, заявил в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия рассчитывает на преемственность политики ФРГ с приходом нового канцлера, в том числе по вопросу «Северного потока-2».
— Что касается внешней политики нового немецкого правительства, стоит ожидать больше стабильности, чем изменений. Хотя из-за «Зеленых» и СвДП Москве, вероятно, стоит подготовиться к более критичной риторике по отношению к России, — заявил «Известиям» Беньямин Хёне.
По его словам, судьба СП-2 зависит от многих аспектов, прежде всего — это вопрос конкуренции интересов внутри самого ЕС. «В среднесрочной перспективе ФРГ хотела бы полностью отказаться от ископаемого топлива. Тем не менее, газ может сыграть ключевую роль в переходный период, поэтому он все еще необходим Германии», — заключил политолог.
Александр Рар в беседе с «Известиями» подчеркнул, что, несмотря на появление «Зеленых» в МИДе и минэкономики, Германия не приостановит «Северный поток-2» сама. «Зеленые» смогут лишь задерживать его запуск, заявляя о необходимости посоветовать еще раз с прибалтами и Польшей, которые негативно настроены к проекту.
Владимир Путин в этот важный день для Олафа Шольца обратился и к сложившей полномочия канцлера Ангеле Меркель, причем — на «ты». «Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — подчеркнул президент России в своей телеграмме. Смогут ли Владимир Путин и Олаф Шольц перейти на «ты», покажет время.