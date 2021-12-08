Шольц-таки: канцлером ФРГ официально стал социал-демократ

Под овации коллег 8 декабря Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ, он заручился поддержкой 395 из 736 депутатов бундестага . После 16 лет правления Ангелы Меркель от ХДС Германию возглавил лидер социал-демократов (СДПГ). Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, Олаф Шольц продолжит прагматичную политику своей предшественницы, привнеся в нее дух технократа . По прогнозам политологов, глобальных перемен ожидать не стоит и в отношениях Берлина с Москвой, переживающих и без того непростое время. Олаф Шольц будет пытаться сохранить диалог, несмотря на разногласия. При этом появление политиков от партии «Зеленые» в роли глав МИДа и минэкономики в новом кабмине ФРГ может усложнить процесс запуска «Северного потока-2» .

Посвящение

Утром 8 декабря бундестаг проводил под громкие аплодисменты фрау Меркель на пенсию. Восьмая глава немецкого правительства скромно приняла почести коллег , сидя в своей традиционной позе, которую СМИ когда-то прозвали «треугольником власти». Уже в 10 часов по Берлину немецкий парламент встретил овациями решение избрать новым канцлером Олафа Шольца . Социал-демократ заручился поддержкой 395 депутатов, не добрав всего четыре голоса до абсолютного большинства, и прервал 16-летнюю эпоху правления Германией христианскими демократами. Всего проголосовали 707 из 736 депутатов, при этом 309 — проголосовали против, трое — воздержались.

После объявления результатов у девятого канцлера ФРГ собралась вереница коллег с букетами. Приняв все поздравления, Олаф Шольц отправился в резиденцию президента Франка-Вальтера Штайнмайера — Дворец Бельвю, где глава государства вручил ему грамоту о назначении .

Шольц-таки Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время вручения грамоты о назначении Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Von Jutrczenka

Вернувшись в бундестаг к полудню по Берлину, новый канцлер принял присягу перед председателем немецкого парламента Бербель Бас (СДПГ). Над Основным законом ФРГ Олаф Шольц зачитал клятву из 56 статьи: «Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому». Олаф Шольц обошелся без религиозного завершения:«Да поможет мне Бог». Благо, конституция это позволяет. Да, и эпоха христианских демократов — позади. После церемонии присяги новый канцлер ФРГ вместе со своим кабинетом министров поспешил снова во Дворец Бельвю. Франк-Вальтер Штайнмайер вручил там уже новым главам ведомств грамоты о назначении. В здании бундестага они также принесли присягу.

Министерство здравоохранения возглавил эксперт по пандемии, сторонник жестких ограничений и обязательной вакцинации Карл Лаутербах. Сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек занял пост руководителя министерства экономики и защиты климата, а кандидат в канцлеры от этой партии Анналена Бербок, как предполагалось, получила место главы МИД . Министерство обороны ФРГ возглавила бывший министр юстиции Кристине Ламбрехт (СДПГ). Ее коллеге по партии, предыдущему министру по вопросам окружающей среды Свенье Шульце досталось министерство экономического сотрудничества и развития страны. Так социал-демократы оказались во главе ведомств, которые наряду с «зеленым» МИДом, будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии, основные направления которого так или иначе определяет канцлер.

Таким образом, новое немецкое правительство сформировалось за десять недель после федеральных выборов , состоявшихся 26 сентября. На них правящий на тот момент блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат в истории — 24,1%. СДПГ, пусть и с небольшим отрывом, одержали триумфальную победу.

Шольц-таки Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель бундестага Бербель Бас во время присяги Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

Технократ и автомат

Олаф Шольц присоединился к СДПГ еще в возрасте 17 лет и пережил с партией один из ее главных периодов — канцлерство Герхарда Шредера после 16 лет пребывания социал-демократов в оппозиции . Со Шредером Шольц был хорошо знаком, еще находясь в кругу молодых социалистов, однако партийной карьерой он не ограничился. В 2011 году стал бургомистром Гамбурга, а в 2018 году ему удалось получить должность министра финансов и вице-канцлера. За бесперебойность в работе Олафа Шольца коллеги и СМИ прозвали «Шольцоматом». Оправдать это звание ему удалось и в пандемию — в условиях локдауна именно он распределял миллионы евро по кризисным фондам.

— Олаф Шольц — прежде всего технократ. Он производит впечатление политика, который идет к своей цели, несмотря ни на что . Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, к примеру, не умел себя контролировать и старался слишко очевидно копировать Меркель. Шольц же — альтернатива меркелизму. При этом он — живое олицетворение прусского чиновника XIX века. В этом его и сила, и слабость . Некоторым он кажется блеклым, другие видят в нем гарантию стабильности, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Как отметил в беседе с «Известиями» замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне, Олаф Шольц, действительно, продолжит курс Ангелы Меркель на стабилизацию страны. Однако, по мнению эксперта, его коалиция таит в себе больше внутренних взрывных сил, чем предыдущая . «Так что успех или горе светофорной коалиции не только в его руках», — подчеркнул политолог.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Действующий и бывший канцлеры Германии Олаф Шольц и Ангела Меркель в канцелярии

Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер отметил в беседе с «Известиями», что Олаф Шольц, как и Ангела Меркель, — прагматик, который также обладает навыками ведения переговоров. «Однако ему следует проводить более дальновидную политику — не в последнюю очередь из-за своих партнеров по коалиции », — подчеркнул эксперт.

Как заявил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Александр Рар, многие упрекают Олафа Шольца в отсутствии харизмы.

— Немецкая пресса пишет: тот, кто бодро идет на встречу с Шольцем, возвращается полусонным. Новый канцлер — холодный человек с севера Германии (Гамбург). Его нельзя сравнить с открытым Герхардом Шредером, уступает в человечности он и Ангеле Меркель. Но все-таки такая должность делает человека. У него будут лучшие советники по имиджу, обстоятельства будут его формировать, — заявил Александр Рар.

По словам эксперта, главной задачей новое правительство ФРГ считает борьбу с пандемией . «Сейчас все опасаются нового штамма, правительство только и говорит о том, как сохранить здравоохранительную систему. Все силы и финансы брошены на это», — заключил политолог.

Как отметил в разговоре с «Известиями» Александр Камкин, под нажимом «Зеленых» общая политическая картина Германии станет эколого-ориентированной , поскольку «Зеленые» требуют ускорить полный выход из угольной генерации. «Безусловно, последуют изменения в социальной сфере, и это в большей степени повестка СДПГ», — отметил эксперт.

Фото: REUTERS/Christian Mang

В стиле деревенской дискотеки

Пока Олаф Шольц был узким специалистом по финансам, однако вскоре ему придется высказываться по всем вопросам как внутренней, так и внешней политики. Как отметил политолог Александр Рар, до сих пор никто точно не знает, каким видит мир Олаф Шольц.

В пятницу новый канцлер совершит свою первую зарубежную поездку. По традиции сначала он отправится в Париж — к ближайшему союзнику Берлина. Затем Олаф Шольц посетит Брюссель, чтобы заглянуть в штаб-квартиры НАТО и ЕС .

По мнению Александра Рара, для нового главы правительства вопрос консолидации Европы станет одним из главных. «Великобритания уже вышла из объединения, но ссоры с ней только будут нарастать, поскольку она не придерживается договоров по Brexit. Внутри самого ЕС — Польша и Венгрия под санкциями. Есть основания полагать, что Франция и Германия перестали слышать друг друга. Париж сместился вправо, Берлин — влево», — подчеркнул политолог.

Немецкий таблоид Bild, еще до вступления социал-демократа в должность канцлера писал, что Олаф Шольц, в отличие от Герхарда Шредера, не намерен выстаивать особые отношения с Москвой . Так, в 2016 году Шольц в рамках германо-российского «Петербургского диалога» заявлял, что не представляет «правдоподобным» ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС. Bild отметил, что во внешней политике новый канцер собирается опираться на «принцип деревенской дискотеки», когда «танцуют с теми, кто в зале».

— Олаф Шольц привержен особому режиму трансатлантических отношений, в этом смысле стоит ожидать преемственности курса Меркель , — заявил «Известиям» Александр Камкин. — Шольц постарается отвечать принципу многовекторности во внешней политики, в том числе, на восточном направлении. То есть держать баланс в отношениях, сохраняя диалог как с Киевом, так и с Москвой.

По мнению эксперта, скорее всего изменений по «нормандскому формату» не будет — Германия в целом ориентирована на определенную поддержку киевского режима при регулярных призывах вернуться за стол переговоров.

За день до вступления в должность Олаф Шольц заявил, что Германия, Евросоюз и США встревожены высокой концентрацией российских войск близ украинской границы. Он подчеркнул, что безопасность и сотрудничество в Европе предполагают, в том числе, сохранение территориальной целостности государств: «Очень-очень важно, чтобы никто не копался в учебниках истории, стараясь найти возможность заново прочертить границы».

Политолог Александр Рар отметил, что РФ и ФРГ предстоит сложный разговор.

— Тем не менее прагматичная дипломатия будет продвигаться. Шольц ведет себя в целом сдержанно и будет стремиться вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным , чтобы найти точки соприкосновения. Насколько «Зеленые» ему будут мешать — пока неизвестно, — подчеркнул эксперт.

Владимир Путин 8 декабря направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмм у, отметив, что рассчитывает на налаживание конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Москва надеется, что Германия будет исходить из понимая безальтернативности диалога с РФ для решения разногласий, заявил в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия рассчитывает на преемственность политики ФРГ с приходом нового канцлера, в том числе по вопросу «Северного потока-2».

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

— Что касается внешней политики нового немецкого правительства, стоит ожидать больше стабильности, чем изменений. Хотя из-за «Зеленых» и СвДП Москве, вероятно, стоит подготовиться к более критичной риторике по отношению к России, — заявил «Известиям» Беньямин Хёне.

По его словам, судьба СП-2 зависит от многих аспектов, прежде всего — это вопрос конкуренции интересов внутри самого ЕС . «В среднесрочной перспективе ФРГ хотела бы полностью отказаться от ископаемого топлива. Тем не менее, газ может сыграть ключевую роль в переходный период, поэтому он все еще необходим Германии», — заключил политолог.

Александр Рар в беседе с «Известиями» подчеркнул, что, несмотря на появление «Зеленых» в МИДе и минэкономики, Германия не приостановит «Северный поток-2» сама. «Зеленые» смогут лишь задерживать его запуск, заявляя о необходимости посоветовать еще раз с прибалтами и Польшей, которые негативно настроены к проекту.