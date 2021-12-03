Ангельское пение: канцлерин Германии проводили на пенсию под панк-хит

Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ на вершине своего триумфа , заявили опрошенные «Известиями» политологи. Она спасла Евросоюз от развала, преодолев финансовый кризис 2008-го, сохранила трансатлантическое партнерство, несмотря на попытки его разрушения Дональдом Трампом, и даже договорилась с США на счет «Северного потока-2» . Тем не менее ее компромиссная политика не спасла Европу от радикализма в эпоху миграционного кризиса, а зеленые активисты по-прежнему бунтуют в Германии. В любом случае за 16 лет правления из «девочки Коля» ей удалось превратиться в «мамочку» немецкой нации, которая проводила ее 2 декабря под лиричную композицию и панк-хит из ГДР в исполнении оркестра Бундесвера .

Скрытое послание

Во многом Ангела Меркель была первой. Первая женщина на посту канцлера ФРГ, первая глава немецкого правительства родом из ГДР и первая дочь пастора в этой должности. Она стала самым молодым канцлером Германии и остается «самой влиятельной женщиной» по версии Forbes с 2011 года . Ангела Меркель могла бы дольше всех из канцлеров оставаться у власти, если бы не отказалась выдвигаться в 2021 году. Зато в отличие от своих коллег-мужчин Меркель уходит не в результате поражения, а по собственному желанию.

Бундестаг выберет ее преемника только 8 декабря. Тем не менее уже 2 декабря в статусе временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель официально попрощалась со своей политической карьерой . Торжественная церемония по этому случаю (нем.«Der Große Zapfenstreich» — Великий «отбой» или «вечерняя заря») прошла во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.

Под дождь из красных роз Фото: Global Look Press/bildgehege

По традиции, предварительно виновник торжества самостоятельно подбирала музыкальные произведения, которые для нее исполнит оркестра Бундесвера . Выбор Ангелы Меркель, которая до сих пор была известна пристрастием к классической музыке, многих удивил. Только в первой песне искать тайное послание уходящего канцлера не пришлось. Христианский гимн XVIII века — «Großer Gott, wir loben Dich» (нем. «Святой Бог, мы славим имя твое») — отсылка к воспитанию Ангелы Меркель в семье протестантского пастора и религиозному наполнению ее партии ХДС.

Второй Ангела Меркель захотела послушать песню Хильдегарды Кнеф «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для меня будет идти дождь из красных роз») . «Я должен был соответствовать, действовать, — говорится в тексте песни. — О, я не могу соответствовать, я не могу довольствоваться тем, что есть, я тоже всегда хочу побеждать». Подростковая лирика наводит на мысли о самоиронии канцлера.

Самый провокационный выбор — панк-хит из ГДР Нины Хаген — «Du hast den Farbfilm vergessen» (нем. «Ты забыл цветную плёнку») . Песня — гневное причитание девушки, которая упрекает своего бойфренда за то, что в их отпуск он взял с собой только чёрно-белую плёнку. «Никто не поверит, как красиво здесь было», — сокрушается героиня ГДРовского хита. Поклонники воспринимали эту песню как скрытую критику серых будней социалистической республики. Некоторые комментаторы высказали предположение, что Ангела Меркель таким образом якобы выразила критику в адрес своих коллег-мужчин.

Канцлер кризисов

Одна из самых знаменитых фраз Меркель — «Wir schaffen das!» (нем. «Мы справимся!») . Ей посвящена даже отдельная статья в Википедии. Этими словами канцлер ФРГ пыталась успокоить население во время миграционного кризиса, обрушившегося на Европу в августе 2015 года . С тех пор критика в адрес Ангелы Меркель, даже внутри ее правительства, базируется в основном на провале в этом вопросе.

— Кризис с беженцами она не решила. Пустив в Германию миллионы мигрантов в 2015 году, Меркель обещала, что в Европе больше никогда не будет существовать Берлинская стена. Однако сейчас на границе Польши и Белоруссии строится новая — впервые за 30 лет . Кроме того, миграционные потоки будут идти дальше, и по-прежнему будет остро стоять вопрос ассимиляции беженцев, которые получают большие пособия, но не могут интегрироваться в немецкое общество, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Тем не менее, как отметил в беседе с «Известиями» заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, ошибкой в этом кризисе была только та самая фраза Меркель.

— Все критикуют ее за это высказывание, однако никто не говорит о том, что выбора не было — оставалось только расстреливать миллионы людей на границах . То, что происходит на границах Польши и Литвы — капля в море по сравнению с тем, что происходило по всему южно-балканскому периметру в 2015 году. Однако Меркель приняла правильное решение — открыть границы, а затем уже разбираться с проблемой, — подчеркнул эксперт.

Замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне заявил «Известиям», что миграционная политика Меркель подвергается резкой критике в основном в правых кругах. «Я не разделяю эту оценку , это был гуманный поступок со стороны относительно богатой страны, которая тем самым продемонстрировала свою международную солидарность», — подчеркнул эксперт.

Под дождь из красных роз Фото: Global Look Press/imago stock&people

В прессе Ангелу Меркель часто называют Krisekanzlerin (нем. «канцлер кризисов»). Ведь на годы ее правления помимо миграционного пришлись еще, как минимум, два кризиса: финансовый — в 2008-м и пандемия — в 2020-м . И, как отмечают опрошенные «Известями» политологи, немецкий канцлер довольно успешно с ними справилась.

— Ангела Меркель фактически спасла Евросоюз от развала во время финансового кризиса. Если бы тогда Греция вышла из объединения, она бы подала пример другим странам-членам, — заявил «Известиям» Александр Рар.

Беньямин Хёне отметил, что первая женщина-канцлер модернизировала Германию в социально-политическом плане . Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер подчеркнул в беседе с «Известиями», что Ангела Меркель придала немецкой политике более прагматичный стиль. «Она выступила против широко распространенной авторитарно-мачо-политики, противопоставив ей трезвый взгляд, что благоприятно сказалось как на самой Германии, так и на ситуации в мире», — подчеркнул политолог.

Покритиковать Меркель, по его словам, можно за смывание имиджа ее партии — ХДС. Напомним, в этом году на выборах в бундестаг христианские демократы проиграли социал-демократам, достигнув своего исторического минимума. А кандидат в канцлер от ХДС Армин Лашет показался избирателям вовсе не убедительным.

Однако, как отметил Владимир Белов, несмотря на то, что Меркель не оставила наследника, все четыре правительственных срока ей удавалось сводить воедино различные партийные начала. « Все коалиции при ней состояли из разных партий. Это уже подчеркивает высокую компетенцию политика », — подчеркнул эксперт.

По его словам, новое правительство ФРГ в целом строит свою политику на фундаменте политики Ангелы Меркель. «Чтобы они не говорили про прорыв, и зеленый переход, и водородную стратегию, и новые цели по климатической нейтральности — это лишь автотюнинг политики Меркель», — заключил политолог.

Переговоры с открытым сердцем

Под дождь из красных роз Герхард Шредер, Ангела Меркель и Вернер Мюллер, январь 1995 года Фото: Global Look Press/imago stock&people

В прощальном интервью для «Deutsche Welle» Ангела Меркель рассказала, что идет на любые переговоры «с открытым сердцем» . Еще с первого международного экологического саммита в 1995 году Меркель неоднократно убеждала своих коллег искать компромисс на многочасовых ночных переговорах. На одном из последних саммитов ЕС премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал ее «машиной по поиску компромиссов». И как отмечают политологи, Ангеле Меркель, действительно, удавалось договориться даже с самыми сложными политическими фигурами.

— Во время президентства Дональда Трампа Ангела Меркель сохранила трансатлантическое единство, по крайней мере, либеральных идей. С точки зрения европейских элит она была спасателем европейского консенсуса , — подчеркнул в беседе с «Известиями» Александр Рар.

Владислав Белов, в свою очередь, отметил, что помимо компромисса с Трампом Ангеле Меркель удалось договориться и с Турцией, начать в 2014 году Берлинский процесс по Балканам и запустить Берлинскую конференцию по Ливии.

— Она укрепила роль Германии на международной арене. Только ленивый не требует от ФРГ формализации ее ведущей роли в ЕС. Талант Меркель в достижении компромисса — очевиден . Даже Путин, несмотря на вклад Меркель в антироссийскую политику ЕС из-за Украины, оценивает ее работу высоко, — заявил «Известиям» политолог.

На предпоследней встрече с Владимиром Путиным в 2020 году Ангела Меркель отметила: «лучше говорить друг с другом, чем друг о друге». Именно немецкому канцлеру удалось не только вернуть дух трансатлантического партнерства в ходе переговоров с Джо Байденом, но и отстоять «Северный поток-2».

Под дождь из красных роз Фото: TASS/Kay Nietfeld

— Меркель приняла правильное решение, участвуя в Минском процессе и заседаниях Нормандской четверки. Конфликт мог перерасти в настоящую войну. Следует оценить, что именно она тогда не пустила за стол переговоров США и Польшу, — отметил в беседе с «Известиями» Александр Рар.

Экс-президент США Барак Обама, которого многие называли лучшим другом Меркель, в свою очередь, отмечал, что она — единственный человек, способный убедить Владимира Путина вступить в диалог.

— Трансатлантическая дружба всегда играла важную роль для госпожи Меркель. Она была европейцем с ног до головы и взяла на себя руководящую роль в ЕС во времена кризисов . Однако она сохранила высокие и уважительные отношения и с Россией, несмотря на все разногласия, — заявил «Известиям» Беньямин Хёне.

Тем не менее, как подчеркнул Александр Рар, подводить окончательные итоги правления Ангелы Меркель — рано, ведь еще неизвестно, с какими вызовами столкнется Германия уже в 2022 году.