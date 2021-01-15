Мужской клубок: кто придет на смену Ангеле Меркель
Интрига на выборах главной народной партии Германии ХДС (Христианско-демократического союза) сохранится до последнего, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, победитель станет основным претендентом на пост канцлера, который в этом году покинет Ангела Меркель. Политологи высоко оценивают шансы в ХДС главы Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, однако амбиций стать главой правительства у его соперников ничуть не меньше. Что ждать от представленных кандидатов, разбирались «Известия».
Старой закалки
Онлайн-съезд ХДС 15–16 января может определить дальнейшую судьбу Германии. Выбрав нового главу партии, христианские демократы представят населению ФРГ потенциального преемника Ангелы Меркель, которая уже произнесла свое последнее новогоднее обращение. Год назад ее воспитанница Аннегрет Крамп-Карренбауер (АКК) столкнулась с тяжелейшим кризисом, будучи главой ХДС. На земельных выборах в Тюрингии христианские демократы чуть было не вступили в сделку с праворадикальной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). После скандала АКК пришлось покинуть пост лидера партии, отказаться от планов стать канцлером в 2021 году и переместиться на позицию министра обороны. Теперь немецкая политика приобретает мужское лицо — среди претендентов на должность председателя ХДС нет ни одной женщины.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фаворитом, согласно социологическому опросу ARD-Deutschlandtrend за декабрь, пока останется консервативный политик и экс-лидер фракции Фридрих Мерц — с 29%. Несмотря на то что по сравнению с результатами в ноябре он потерял почти 10%, пока его конкуренты (премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген) отстают на 4% каждый. До своего политического камбэка в прошлом году Фридрих Мерц занимался карьерой в сфере международных инвестиций, а поскольку Германии предстоит преодолеть один из худших экономических кризисов в послевоенной истории, его компетентность в экономике — сильный аргумент «за».
Кроме того, высокий рейтинг экс-лидера ХДС/ХСС (2000–2002) эксперты объясняют тем, что в Мерце «коренные» члены партии видят возможность вернуть союз к истокам — консервативному курсу. Потеряв его после миграционного кризиса, христианские демократы подарили своих избирателей АдГ. Отношение Фридриха Мерца к миграционной политике может вернуть «заблудшие души». В январе политик заявил, что ЕС должен помогать беженцам на Балканах и греческих островах «на месте», ведь «эту гуманитарную катастрофу нельзя решить, сказав, чтобы все ехали в Германию».
Фридрих Мерц во время дискуссии с другими кандидатами на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС)
— Многие члены ХДС болеют ностальгией по партии прежнего образца, временам при Гельмуте Коле, когда всё было хорошо, поэтому проголосовали бы за Мерца. Однако на партийном съезде соберутся функционеры, партийные солдаты, которые не хотят потерять собственное место и будут голосовать в большинстве случаев за Армина Лашета, который заявил, что ничего в политике Меркель менять не будет, — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.
Такого же мнения придерживается и заместитель руководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хёне. В беседе с «Известиями» политолог подчеркнул, что Фридрих Мерц пользуется большой поддержкой партийной базы на востоке и западе, однако новый лидер будет избираться делегатами с умеренными позициями. Например, организация ХДС «Союз женщин» выделяет только Норберта Рёттгена и Армина Лашета, потому что они в отличие от Мерца не против женских квот.
Три кандидата на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц, Норберт Рёттген и Армин Лашет во время дискуссии в штаб-квартире партии в Берлине
С кандидатурой Армина Лашета Германия рискует меньше всего, ведь он выступает за преемственность. В недавнем интервью для RND он заявил, что «смена направления была бы в корне неправильным решением» и как федеральный председатель он бы объединил либералов и консерваторов. К тому же Лашет — единственный, у кого есть опыт управления, что подчеркнула сама Аннегрет Крамп-Карренбауер в недавнем интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
— Только он хотел бы продолжить умеренный курс Меркель. Поворот вправо, на что надеется Мерц, может привести ХДС к риску потери статуса народной партии. Народная партия — это значит удовлетворять интересы максимального числа избирателей, — рассказал «Известиям» политолог Беньямин Хёне.
Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер в беседе с «Известиями» также отметил сильные позиции главы Северного Рейна-Вестфалии в ХДС. Хотя, по его словам, результаты гонки не очевидны, всё решит предвыборная речь.
Есть нюанс
Выдвижение Норбертом Рёттгеном (глава внешнеполитического комитета бундестага и бывший министр по охране окружающей среды) своей кандидатуры на пост главы ХДС стало для многих сюрпризом в январе 2020 года. Некоторые сразу же начали припоминать ему провалы из прошлого — в 2012-м политик уступил пост председателя фракции ХДС в Северном Рейне-Вестфалии как раз Армину Лашету, а чуть позже был уволен и c должности руководителя по зеленой политике. Кроме того, из всех кандидатов именно он обладает наименьшей поддержкой внутри самой партии.
Премьер-министр штата Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) Армин Лашет
— У него есть интеллектуальный имидж, чтобы стать председателем партии, но ему не хватает поддержки чиновников и делегатов, — пояснил «Известиям» Беньямин Хёне.
Тем не менее именно Норберт Рёттген подружился с зеленой повесткой еще до того, как это стало мейнстримом для ХДС. Сейчас рейтинги партии защитников окружающей среды высоки, и новую коалицию придется строить, вероятно, с ними.
Прийти на смену Ангеле Меркель Рёттген и Мерц надеются одинаково сильно. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что новый глава ХДС действительно будет самым вероятным кандидатом на пост канцлера. Однако есть нюансы — другие претенденты в лице премьера-министра Баварии Маркуса Зедера и министра здравоохранения Йенса Шпана. Первый, как и сама Ангела Меркель, усилил позиции за счет успешной политики в области борьбы с коронавирусом. А глава минздрава, который поддерживает кандидатуру Армина Лашета, по сообщениям изданий Bild и Spiegel, в последние недели активно обсуждал свои политические шансы на пост канцлера с представителями ХДС. Учитывая, что премьер Северного Рейна-Вестфалии также активно поддерживает Йенса Шпана, они смогут создать тандем.
Норберт Рёттген во время обсуждения с другими кандидатами на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрихом Мерцем и Армином Лашетом в штаб-квартире партии в Берлине
Тем не менее пока делать выводы слишком рано. После определения нового главы ХДС Германию ждут земельные выборы, которые смогут внести поправки в расстановку сил до осени 2021 года, когда немцы проголосуют за нового канцлера. Очевидно лишь одно — главную партию ФРГ впервые за долгое время возглавит мужчина. А вот сможет ли он стать достойной заменой Ангеле Меркель, которая продержалась у власти 16 лет, пока вопрос.