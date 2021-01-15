Мужской клубок: кто придет на смену Ангеле Меркель

Интрига на выборах главной народной партии Германии ХДС (Христианско-демократического союза) сохранится до последнего , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, победитель станет основным претендентом на пост канцлера, который в этом году покинет Ангела Меркель . Политологи высоко оценивают шансы в ХДС главы Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, однако амбиций стать главой правительства у его соперников ничуть не меньше. Что ждать от представленных кандидатов, разбирались «Известия» .

Старой закалки

Онлайн-съезд ХДС 15–16 января может определить дальнейшую судьбу Германии. Выбрав нового главу партии, христианские демократы представят населению ФРГ потенциального преемника Ангелы Меркель, которая уже произнесла свое последнее новогоднее обращение . Год назад ее воспитанница Аннегрет Крамп-Карренбауер (АКК) столкнулась с тяжелейшим кризисом, будучи главой ХДС. На земельных выборах в Тюрингии христианские демократы чуть было не вступили в сделку с праворадикальной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). После скандала АКК пришлось покинуть пост лидера партии, отказаться от планов стать канцлером в 2021 году и переместиться на позицию министра обороны. Теперь немецкая политика приобретает мужское лицо — среди претендентов на должность председателя ХДС нет ни одной женщины .

Мужской клубок Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka

Фаворитом, согласно социологическому опросу ARD-Deutschlandtrend за декабрь, пока останется консервативный политик и экс-лидер фракции Фридрих Мерц — с 29%. Несмотря на то что по сравнению с результатами в ноябре он потерял почти 10%, пока его конкуренты (премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген) отстают на 4% каждый. До своего политического камбэка в прошлом году Фридрих Мерц занимался карьерой в сфере международных инвестиций, а поскольку Германии предстоит преодолеть один из худших экономических кризисов в послевоенной истории, его компетентность в экономике — сильный аргумент «за» .

Кроме того, высокий рейтинг экс-лидера ХДС/ХСС (2000–2002) эксперты объясняют тем, что в Мерце «коренные» члены партии видят возможность вернуть союз к истокам — консервативному курсу. Потеряв его после миграционного кризиса, христианские демократы подарили своих избирателей АдГ. Отношение Фридриха Мерца к миграционной политике может вернуть «заблудшие души». В январе политик заявил, что ЕС должен помогать беженцам на Балканах и греческих островах «на месте», ведь «эту гуманитарную катастрофу нельзя решить, сказав, чтобы все ехали в Германию» .

Мужской клубок Фридрих Мерц во время дискуссии с другими кандидатами на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фото: REUTERS/Pool/Christian Mang

— Многие члены ХДС болеют ностальгией по партии прежнего образца, временам при Гельмуте Коле, когда всё было хорошо, поэтому проголосовали бы за Мерца . Однако на партийном съезде соберутся функционеры, партийные солдаты, которые не хотят потерять собственное место и будут голосовать в большинстве случаев за Армина Лашета , который заявил, что ничего в политике Меркель менять не будет, — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Такого же мнения придерживается и заместитель руководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хёне. В беседе с «Известиями» политолог подчеркнул, что Фридрих Мерц пользуется большой поддержкой партийной базы на востоке и западе, однако новый лидер будет избираться делегатами с умеренными позициями. Например, организация ХДС «Союз женщин» выделяет только Норберта Рёттгена и Армина Лашета, потому что они в отличие от Мерца не против женских квот.

Мужской клубок Три кандидата на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц, Норберт Рёттген и Армин Лашет во время дискуссии в штаб-квартире партии в Берлине Фото: REUTERS/Pool/Christian Mang

С кандидатурой Армина Лашета Германия рискует меньше всего, ведь он выступает за преемственность . В недавнем интервью для RND он заявил, что «смена направления была бы в корне неправильным решением» и как федеральный председатель он бы объединил либералов и консерваторов. К тому же Лашет — единственный, у кого есть опыт управления, что подчеркнула сама Аннегрет Крамп-Карренбауер в недавнем интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Только он хотел бы продолжить умеренный курс Меркель. Поворот вправо, на что надеется Мерц, может привести ХДС к риску потери статуса народной партии . Народная партия — это значит удовлетворять интересы максимального числа избирателей, — рассказал «Известиям» политолог Беньямин Хёне.

Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер в беседе с «Известиями» также отметил сильные позиции главы Северного Рейна-Вестфалии в ХДС. Хотя, по его словам, результаты гонки не очевидны, всё решит предвыборная речь.

Есть нюанс

Выдвижение Норбертом Рёттгеном (глава внешнеполитического комитета бундестага и бывший министр по охране окружающей среды) своей кандидатуры на пост главы ХДС стало для многих сюрпризом в январе 2020 года . Некоторые сразу же начали припоминать ему провалы из прошлого — в 2012-м политик уступил пост председателя фракции ХДС в Северном Рейне-Вестфалии как раз Армину Лашету, а чуть позже был уволен и c должности руководителя по зеленой политике. Кроме того, из всех кандидатов именно он обладает наименьшей поддержкой внутри самой партии.

Мужской клубок Премьер-министр штата Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) Армин Лашет Фото: REUTERS/Pool/Federico Gambarini

— У него есть интеллектуальный имидж, чтобы стать председателем партии, но ему не хватает поддержки чиновников и делегатов , — пояснил «Известиям» Беньямин Хёне.

Тем не менее именно Норберт Рёттген подружился с зеленой повесткой еще до того, как это стало мейнстримом для ХДС . Сейчас рейтинги партии защитников окружающей среды высоки, и новую коалицию придется строить, вероятно, с ними.

Прийти на смену Ангеле Меркель Рёттген и Мерц надеются одинаково сильно. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что новый глава ХДС действительно будет самым вероятным кандидатом на пост канцлера. Однако есть нюансы — другие претенденты в лице премьера-министра Баварии Маркуса Зедера и министра здравоохранения Йенса Шпана . Первый, как и сама Ангела Меркель, усилил позиции за счет успешной политики в области борьбы с коронавирусом. А глава минздрава, который поддерживает кандидатуру Армина Лашета, по сообщениям изданий Bild и Spiegel, в последние недели активно обсуждал свои политические шансы на пост канцлера с представителями ХДС. Учитывая, что премьер Северного Рейна-Вестфалии также активно поддерживает Йенса Шпана, они смогут создать тандем.

Мужской клубок Норберт Рёттген во время обсуждения с другими кандидатами на пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрихом Мерцем и Армином Лашетом в штаб-квартире партии в Берлине Фото: REUTERS/Pool/Christian Mang

Тем не менее пока делать выводы слишком рано. После определения нового главы ХДС Германию ждут земельные выборы, которые смогут внести поправки в расстановку сил до осени 2021 года, когда немцы проголосуют за нового канцлера. Очевидно лишь одно — главную партию ФРГ впервые за долгое время возглавит мужчина. А вот сможет ли он стать достойной заменой Ангеле Меркель, которая продержалась у власти 16 лет, пока вопрос.