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Глава минздрава ФРГ опроверг планы избираться на пост канцлера

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан опроверг сообщения немецких СМИ о планах побороться за пост канцлера ФРГ в сентябре. Об этом он заявил 9 января в интервью Welt am Sonntag.

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«Нет, я буду выдвигаться как заместитель председателя Христианско-демократического союза», — сказал Шпан.

Ранее он поддерживал кандидатуру премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета на пост главы ХДС. По словам чиновника, он остается членом команды Лашета.

Ранее издания Bild и Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники об обсуждении Шпаном шансов занять должность канцлера с представителями партии. По их данным, министр здравоохранения может стать кандидатом, если его рейтинги вырастут к весне и будут выше, чем у Лашета.

Ангела Меркель продолжает оставаться канцлером ФРГ, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новое правительство выберут 26 сентября 2021 года.

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