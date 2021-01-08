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Bild назвал вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

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Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ может сменить министр здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан. Об этом сообщила в пятницу, 8 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

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Как отмечает автор материала, глава минздрава в последние недели рассматривал такую возможность и обсуждал ее с «влиятельными представителями ХДС» во время телефонных переговоров.

На пост канцлера ФРГ также претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.

Мерц, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Меркель. При этом глава минздрава обогнал по рейтингам канцлера ФРГ на 1%. Он получил большую поддержку у населения страны на фоне борьбы с пандемией COVID-19.

Автор материала считает, что Шпан может стать кандидатом, если его рейтинги вырастут к весне и будут выше, чем у Лашета. Также он должен стать председателем партии. Министр пока не прокомментировал эту информацию.

Согласно традиции, пост канцлера занимает лидер партии, однако это не является обязательным правилом.

Меркель продолжает оставаться канцлером ФРГ, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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В мае эксперты отмечали, что пандемия коронавируса изменила политический расклад в Германии. Если в начале года популярность стремительно набирали «Зеленые» и ультраправые из «Альтернативы для Германии», то сейчас рейтинги растут у входящих в правящую коалицию ХДС/ХСС и социал-демократов.

В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2021 году. Меркель выразила сожаление по поводу отказа Крамп-Карренбауэр выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны в 2021 году.

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