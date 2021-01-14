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Bild узнал о планах Меркель ввести в Германии «мегалокдаун»

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении ужесточить ограничения из-за новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, сообщает газета Bild со ссылкой на информированные источники.

«Карантин — решение некреативное»
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Как уточняется, политик планирует провести совещание с главами регионов 20 января и обсудить с ними введение «мегалокдауна». Так, будет рассмотрено введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.

В министерстве транспорта ФРГ изучат возможные последствия для логистической системы и предложат варианты бесперебойного обеспечения граждан необходимыми товарами и продуктами в случае одобрения вышеуказанного решения.

Несколько дней назад Меркель уже затрагивала тему ужесточения мер в ходе переговоров с главой немецкого Минздрава Йенсом Шпаном. Канцлер выразила обеспокоенность новыми мутациями COVID-19 и предлагала ужесточить карантин до конца февраля, другие подробности встречи неизвестны.

Ранее в январе Меркель заявляла, что предстоящие недели будут самыми тяжелыми для ФРГ за всё время пандемии коронавируса. По ее словам, медики работают на пределе своих возможностей. В период новогодних праздников число заболевших увеличилось, поэтому требуется время на подсчет.

6 января канцлер объявила, что карантин в Германии продлен до 31 января. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например если человеку нужно нанести визит врачу. Рестораны и кафе останутся закрытыми. Салоны красоты и другие предприятия сервиса не работают, розничная торговля ограничена.

По данным портала Worldometers, за всё время пандемии в ФРГ зарегистрирован 1 996 321 случай COVID-19. При этом выздоровели 1 620 200 человек, скончались 45 078.

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