Меркель назвала предстоящие недели тяжелыми для ФРГ из-за коронавируса

Предстоящие недели будут самыми тяжелыми за всё время пандемии COVID-19. Об этом в субботу, 9 января, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», — отметила она в видеообращении, которое размещено на официальном сайте правительства страны.

Меркель подчеркнула, что медики работают на пределе своих возможностей. В период новогодних праздников число заболевших увеличилось, поэтому требуется время на подсчет.

По словам канцлера, целью страны является снизить число новых случаев COVID-19 до уровня 50 человек на 100 тыс. населения в неделю. Однако лучшим результатом будут еще более низкие показатели, заключила Меркель.

Ранее 6 января канцлер объявила, что карантин в Германии продлен до 31 января. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например если человеку нужно нанести визит врачу. Рестораны и кафе останутся закрытыми. Салоны красоты и другие предприятия сервиса не работают, розничная торговля ограничена.

По данным портала Worldometers, за всё время пандемии в ФРГ зарегистрировано почти 1,9 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели более 1,5 млн человек, скончались свыше 40,4 тыс.