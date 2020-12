Праздничный стоп: как в Европе встретят Новый год

Рождество в этом году для многих европейцев стало настоящей трагедией. Вместо праздничной службы и семейных посиделок этот день превратился в символ одиночества . Как рассказали «Известиям» местные жители, на Новый год они тоже не возлагают надежд. В некоторых провинциях Испании можно будет гулять до 1:30, в других — строгий карантин . Как рассказали «Известиям» в минздраве королевства, выводы о действенности мер, принятых накануне Рождества, можно будет сделать только в будущем. Некоторые жители Лондона вовсе опасаются остаться на необитаемом острове после закрытия границ с другими странами . Остальные европейцы закупались на этот раз не фейерверками, а тестами и масками — 2021-й они готовятся встретить во всеоружии.

Вместе только одинокие

Германия одной из первых решила обезопасить своих граждан от рисков в праздничные дни. Почти со слезами на глазах Ангела Меркель объявила в середине декабря локдаун, что стало катастрофой для рождественских семейных встреч. О Новом годе и Дне святого Сильвестра власти тоже не забыли . Согласно данным на сайте федерального правительства, частные встречи по-прежнему разрешены только для семьи и жителей еще одного дома (Haushalt), но в любом случае провести время вместе могут максимум пять человек, не считая детей до 14 лет. 1 января будет действовать общенациональный запрет на собрания. Кроме того, запрещена продажа и использование фейерверков.

— Коронавирус не окажет лично на нас большого влияния в канун Нового года, мы встретим его в кругу семьи, пусть и небольшом. Что касается мер, конечно, многие из них необходимы, но некоторые — перебор, особенно те, что касаются встреч с близкими, — рассказали «Известиям» близняшки Лиза и Анна из Цвиккау .

Праздничный стоп Фото: REUTERS/Marzio Toniolo

В Нидерландах на Рождество можно было собраться максимум троим, и местные жители буквально играли в считалочку, чтобы выбрать, с кем из родственников отметить праздник — с мамой и папой, например, или сестрой и ее мужем. Премьер-министр Марк Рютте объявил общенациональный карантин следом за Германией 14 декабря, заявив, что школы, магазины с товарами не первой необходимости, музеи и тренажерные залы закроются до 19 января.

— Слоган нашего правительства в борьбе с коронавирусом Only together (только вместе) превратился в Lonely together (вместе одинокие). Это очень плохой выбор слов. Не знаю, какие бюрократы этим занимаются . Мы постоянно чувствуем себя виноватыми, потому что отовсюду говорят, что радость от каждой встречи стоит жизни людей, — рассказал «Известиям» Виджей Больт из Харлема.

При этом, по его словам, рождественские меры привели к тому, что 24 декабря некоторые жители виделись с одной частью семьи, 25 — с другой и т.д. В таком случае контактов всё равно было много, как и шансов заразиться.

Праздничный стоп Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

На Новый год ждать чуда не стоит. Местная полиция уже заявила, что в ночь на 1 января у них появится еще больше работы, чем обычно, ведь уставшие от ограничений люди захотят выйти на улицы, однако запрет на салюты им придется строго соблюдать.

Во Франции еще в середине декабря премьер-министр Жан Кастекс заявил, что число заражений снижается не так быстро, как надеялось правительство, после введения карантина в октябре. С 15 декабря в стране действует комендантский час с 20:00 до 06:00 , исключением стало Рождество. Однако в канун Нового года таких послаблений не предвидится. Бары и рестораны закрыты как минимум до 20 января.

— Для Рождества мы заранее сделали тесты и сидели в масках. Специально разделили стол на секторы, чтобы дети и взрослые ели отдельно . В других семьях переживали еще сильнее. Например, один наш родственник ужинал отдельно в своей комнате, — рассказала «Известиям» жительница пригорода Парижа Булонь-Бийанкур Каролина Ким.

праз Фото: REUTERS/Gustavo Graf

По ее словам, Рождество — был единственный день, когда разрешили гулять допоздна, в Новый год всё будет снова строго. Их старшая дочь, скорее всего, поедет ночевать к подружке, а чем развлекаться взрослым — девушка пока не знает.

Необитаемое королевство

В радушной Испании каждому автономному округу пришлось подчиниться новым традициям в это Рождество. Чтобы остановить вирус, министерство здравоохранения разрешило всем 17 регионам разработать собственный рождественский план борьбы с пандемией , который может быть в будущем изменен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране. Например, из Мадрида запретили выезжать с 23 декабря по 6 января . Как заявили «Известиями» в минздраве, пока делать выводы о действенности рождественских мер рано, результат в цифрах появится через пару недель.

— «Инфодемия» (infodemia) нам не позволила отметить праздник с друзьями, поэтому нам пришлось отмечать в тесном кругу семьи. Мы сталкиваемся с наихудшим кризисом, спровоцированным в том числе плохим менеджментом правительства. 17 разных общин, 17 праздников, 17 мер и одна больная страна , — сообщил «Известиям» житель Сарагосы.

Праздничный стоп Фото: Getty Images/Miguel Pereira

Другой менее скептически настроенный испанец отметил, что покорно праздновал Рождество дома по правилам новой реальности — с открытыми окнами, масками и измерителем уровня кислорода в крови.

В Новый год пока правила остаются прежними. Власти Мадрида запретили поездки в другие провинции, но комендантский час в новогоднюю ночь немного ослабили, жители смогут быть на улице до 1:30. В Каталонии разрешат встретиться максимум 10 людям, но въезд и выезд из общины запрещен. В Арагоне новогодний комендантский час тоже начнется в половине второго.

— В некоторых автономных сообществах власть принадлежит правящей политической партии, а в других — оппозиционным силам, которые используют пандемию для атаки на правительство. В итоге из-за неравных несогласованных мер происходит путаница для жителей, — заявила «Известиям» Мария из Мадрида.

Праздничный стоп Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

5 января в Испании по традиции устраивается праздник Кавалькада трех волхвов (или царей), однако в этом году власти рекомендовали отменить это мероприятие.

В Италии общенациональная «красная зона» будет действовать до 6 января. С 24 декабря по всей стране запрещены любые передвижения без необходимости, закрыты все магазины розничной торговли, а рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос .

— Новый год мы обычно встречаем с друзьями, но в этот раз придется сидеть дома, после 22:00 нельзя выходить. Но несмотря на то что потеря Рождества — это и так большая трагедия для нас, многие все-таки относятся с пониманием к ограничениям, — заявила «Известиям» жительница Вероны.

При этом девушка отметила, что наверняка некоторые будут тайно собираться и встречаться в праздники. По ее словам, люди сильно устали от того, что каждый день правительство меняет мнение. Так, несколько недель назад заявили, что можно будет встречаться и ходить в кафе, а после того как Германия и Великобритания ввели локдаун, Италия решила присоединиться к ним.

Праздничный стоп Фото: REUTERS/Kevin Coombs

После того как в Британии обнаружили новый штамм, большинство стран, и не только ЕС, закрыли для приезжих из королевства свои двери . 19 декабря сам премьер-министр Борис Джонсон анонсировал неожиданные для британцев новые строгие ограничения. С 20 декабря в Лондоне и на юго-востоке ввели четвертый уровень опасности и вовсе запретили собираться на Рождество родственникам, которые проживают не вместе.

— Какой год, такой и конец. Нам обещали, что во время Рождества будут послабления, но этого не случилось. Еще более строгие меры ввели за пару дней до Рождества, еще и вечером в субботу, поэтому некоторые люди из-за безумных очередей не успели купить продукты и полноценно подготовиться . Даже онлайн-доставка сдвинулась на вторую неделю января, — заявила «Известиям» жительница Лондона Саша Кидд.