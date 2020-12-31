Праздничный стоп: как в Европе встретят Новый год
Рождество в этом году для многих европейцев стало настоящей трагедией. Вместо праздничной службы и семейных посиделок этот день превратился в символ одиночества. Как рассказали «Известиям» местные жители, на Новый год они тоже не возлагают надежд. В некоторых провинциях Испании можно будет гулять до 1:30, в других — строгий карантин. Как рассказали «Известиям» в минздраве королевства, выводы о действенности мер, принятых накануне Рождества, можно будет сделать только в будущем. Некоторые жители Лондона вовсе опасаются остаться на необитаемом острове после закрытия границ с другими странами. Остальные европейцы закупались на этот раз не фейерверками, а тестами и масками — 2021-й они готовятся встретить во всеоружии.
Вместе только одинокие
Германия одной из первых решила обезопасить своих граждан от рисков в праздничные дни. Почти со слезами на глазах Ангела Меркель объявила в середине декабря локдаун, что стало катастрофой для рождественских семейных встреч. О Новом годе и Дне святого Сильвестра власти тоже не забыли. Согласно данным на сайте федерального правительства, частные встречи по-прежнему разрешены только для семьи и жителей еще одного дома (Haushalt), но в любом случае провести время вместе могут максимум пять человек, не считая детей до 14 лет. 1 января будет действовать общенациональный запрет на собрания. Кроме того, запрещена продажа и использование фейерверков.
— Коронавирус не окажет лично на нас большого влияния в канун Нового года, мы встретим его в кругу семьи, пусть и небольшом. Что касается мер, конечно, многие из них необходимы, но некоторые — перебор, особенно те, что касаются встреч с близкими, — рассказали «Известиям» близняшки Лиза и Анна из Цвиккау.
В Нидерландах на Рождество можно было собраться максимум троим, и местные жители буквально играли в считалочку, чтобы выбрать, с кем из родственников отметить праздник — с мамой и папой, например, или сестрой и ее мужем. Премьер-министр Марк Рютте объявил общенациональный карантин следом за Германией 14 декабря, заявив, что школы, магазины с товарами не первой необходимости, музеи и тренажерные залы закроются до 19 января.
— Слоган нашего правительства в борьбе с коронавирусом Only together (только вместе) превратился в Lonely together (вместе одинокие). Это очень плохой выбор слов. Не знаю, какие бюрократы этим занимаются. Мы постоянно чувствуем себя виноватыми, потому что отовсюду говорят, что радость от каждой встречи стоит жизни людей, — рассказал «Известиям» Виджей Больт из Харлема.
При этом, по его словам, рождественские меры привели к тому, что 24 декабря некоторые жители виделись с одной частью семьи, 25 — с другой и т.д. В таком случае контактов всё равно было много, как и шансов заразиться.
На Новый год ждать чуда не стоит. Местная полиция уже заявила, что в ночь на 1 января у них появится еще больше работы, чем обычно, ведь уставшие от ограничений люди захотят выйти на улицы, однако запрет на салюты им придется строго соблюдать.
Во Франции еще в середине декабря премьер-министр Жан Кастекс заявил, что число заражений снижается не так быстро, как надеялось правительство, после введения карантина в октябре. С 15 декабря в стране действует комендантский час с 20:00 до 06:00, исключением стало Рождество. Однако в канун Нового года таких послаблений не предвидится. Бары и рестораны закрыты как минимум до 20 января.
— Для Рождества мы заранее сделали тесты и сидели в масках. Специально разделили стол на секторы, чтобы дети и взрослые ели отдельно. В других семьях переживали еще сильнее. Например, один наш родственник ужинал отдельно в своей комнате, — рассказала «Известиям» жительница пригорода Парижа Булонь-Бийанкур Каролина Ким.
По ее словам, Рождество — был единственный день, когда разрешили гулять допоздна, в Новый год всё будет снова строго. Их старшая дочь, скорее всего, поедет ночевать к подружке, а чем развлекаться взрослым — девушка пока не знает.
Необитаемое королевство
В радушной Испании каждому автономному округу пришлось подчиниться новым традициям в это Рождество. Чтобы остановить вирус, министерство здравоохранения разрешило всем 17 регионам разработать собственный рождественский план борьбы с пандемией, который может быть в будущем изменен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране. Например, из Мадрида запретили выезжать с 23 декабря по 6 января. Как заявили «Известиями» в минздраве, пока делать выводы о действенности рождественских мер рано, результат в цифрах появится через пару недель.
— «Инфодемия» (infodemia) нам не позволила отметить праздник с друзьями, поэтому нам пришлось отмечать в тесном кругу семьи. Мы сталкиваемся с наихудшим кризисом, спровоцированным в том числе плохим менеджментом правительства. 17 разных общин, 17 праздников, 17 мер и одна больная страна, — сообщил «Известиям» житель Сарагосы.
Другой менее скептически настроенный испанец отметил, что покорно праздновал Рождество дома по правилам новой реальности — с открытыми окнами, масками и измерителем уровня кислорода в крови.
В Новый год пока правила остаются прежними. Власти Мадрида запретили поездки в другие провинции, но комендантский час в новогоднюю ночь немного ослабили, жители смогут быть на улице до 1:30. В Каталонии разрешат встретиться максимум 10 людям, но въезд и выезд из общины запрещен. В Арагоне новогодний комендантский час тоже начнется в половине второго.
— В некоторых автономных сообществах власть принадлежит правящей политической партии, а в других — оппозиционным силам, которые используют пандемию для атаки на правительство. В итоге из-за неравных несогласованных мер происходит путаница для жителей, — заявила «Известиям» Мария из Мадрида.
5 января в Испании по традиции устраивается праздник Кавалькада трех волхвов (или царей), однако в этом году власти рекомендовали отменить это мероприятие.
В Италии общенациональная «красная зона» будет действовать до 6 января. С 24 декабря по всей стране запрещены любые передвижения без необходимости, закрыты все магазины розничной торговли, а рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос.
— Новый год мы обычно встречаем с друзьями, но в этот раз придется сидеть дома, после 22:00 нельзя выходить. Но несмотря на то что потеря Рождества — это и так большая трагедия для нас, многие все-таки относятся с пониманием к ограничениям, — заявила «Известиям» жительница Вероны.
При этом девушка отметила, что наверняка некоторые будут тайно собираться и встречаться в праздники. По ее словам, люди сильно устали от того, что каждый день правительство меняет мнение. Так, несколько недель назад заявили, что можно будет встречаться и ходить в кафе, а после того как Германия и Великобритания ввели локдаун, Италия решила присоединиться к ним.
После того как в Британии обнаружили новый штамм, большинство стран, и не только ЕС, закрыли для приезжих из королевства свои двери. 19 декабря сам премьер-министр Борис Джонсон анонсировал неожиданные для британцев новые строгие ограничения. С 20 декабря в Лондоне и на юго-востоке ввели четвертый уровень опасности и вовсе запретили собираться на Рождество родственникам, которые проживают не вместе.
— Какой год, такой и конец. Нам обещали, что во время Рождества будут послабления, но этого не случилось. Еще более строгие меры ввели за пару дней до Рождества, еще и вечером в субботу, поэтому некоторые люди из-за безумных очередей не успели купить продукты и полноценно подготовиться. Даже онлайн-доставка сдвинулась на вторую неделю января, — заявила «Известиям» жительница Лондона Саша Кидд.
Теперь ее семья развлекается украшением дома, потому что больше делать особо нечего. Новый год, по ее словам, никому и не обещали, потому что это, как правило, шумные вечеринки с кучей людей. У некоторых знакомых девушки вовсе появляется ощущение, что они останутся замурованными на необитаемом острове без еды. И дело тут не в Brexit.