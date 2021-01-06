Карантин в Германии продлили до 31 января

Карантин в Германии продлен до 31 января, заявила канцлер страны Ангела Меркель, сообщает телеканал «Известия».

Решение принято после совещания лидера ФРГ с главами регионов. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например, если человеку нужно нанести визит врачу.

Рестораны и кафе останутся закрытыми. Салоны красоты и другие предприятия сервиса не работают, розничная торговля ограничена.

Школьники продолжат учиться дистанционно. Театры, музеи и кино также закрыты.

Локдаун в стране ввели 16 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.