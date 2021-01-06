Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная России ведет 1:0 в матче с Финляндией на молодежном ЧМ
Экономика
Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Мир
Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США
Мир
Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Экономика
Путин призвал власти Москвы «не прибедняться»
Общество
Возбуждено уголовное дело после ДТП с шестью жертвами в Смоленской области
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ
Сюжет:

Карантин в Германии продлили до 31 января

0
Выделить главное
вкл
выкл

Карантин в Германии продлен до 31 января, заявила канцлер страны Ангела Меркель, сообщает телеканал «Известия».

Решение принято после совещания лидера ФРГ с главами регионов. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например, если человеку нужно нанести визит врачу.

Рестораны и кафе останутся закрытыми. Салоны красоты и другие предприятия сервиса не работают, розничная торговля ограничена.

Школьники продолжат учиться дистанционно. Театры, музеи и кино также закрыты.

Локдаун в стране ввели 16 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020