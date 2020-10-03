Линия ограничения: удалось ли Германии стать единой за 30 лет

3 октября немцы празднуют главное событие своей современной истории — объединение ФРГ и ГДР. По мнению опрошенных «Известиями» историков, ключевую роль в бескровном создании нового германского государства сыграл Советский Союз. Однако эксперты уверены, что даже за 30 лет рана некогда разделенной страны до конца не затянулась. По данным немецких экономистов, разрыв в заработной плате на 2020 год составляет 30% — в пользу запада. Несмотря на относительный успех правительства в интеграции востока, Берлину еще предстоит много работы. Хорошо видна разница на политической арене: жители Восточной Германии склонны голосовать за популистские партии, в то время как на западе отдают предпочтения более традиционным силам. И с этой проблемой, напрямую связанной с разделенным прошлым, еще предстоит столкнуться правительству в 2021 году на очередных парламентских выборах.

Эрих, выключи свет

Воссоединение Германии — главное событие для немецкой нации, которую почти три десятилетия на две части разделяла стена и идеология. По мнению экспертов, ничего важнее этого дня для современного немца не существует. В 1990 году ГДР вступила в состав ФРГ в соответствии с ее конституцией. Восточные «осси» в одно мгновение из социалистической реальности переместились в мир западных ценностей «весси», и нелегкий процесс их адаптации продолжается по сей день.

Одним из катализаторов объединения стала серия «Понедельничных демонстраций» на территории бывшей ГДР, начавшаяся в Лейпциге осенью 1989 года. Восточные немцы, до которых доносилось из-за стены эхо свободы, потребовали смены политического руководства, открытия границ и демократизации общества.

Линия ограничения Жители Берлина празднуют объединение ГДР и ФРГ на площади у Бранденбургских ворот, Германия, 1990 год Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

— Немцы благодарны Михаилу Горбачеву за то, что в период беспорядков советские солдаты и офицеры сидели в казармах, был дан четкий приказ. Благодаря этому удалось избежать крови, — заявил «Известиям» германист, профессор МГИМО Николай Павлов.

В результате массовых протестов руководство Социалистической единой партии Германии, включая генсека ЦК Эриха Хонеккера, ушло в отставку. Сформировались «Социал-демократическая партия», «Альянс за Германию» и «Союз 90», которые позже сыграли ключевую роль в процессе объединения Германии.

В марте 1990 года прошли досрочные парламентские выборы в Народную палату ГДР. К власти пришло непрокоммунистическое правительство.

— Когда Германия стояла перед вопросом, что делать после обрушения стены, альтернатив не было. ГДР оказалась фактически failed state («несостоявшееся государство». — «Известия»), без авторитетов, ведь коммунистическая система рухнула, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Восточные немцы массово бежали на Запад. А в народе родился анекдот: «ГДР опустела, на столе генсека лежит записка: «Эрих, будешь уходить последним, выключи свет».

Мирная революция

Как отметил Александр Рар, именно Москва сделала всё, чтобы Германия стала единой, потому немцы не должны забывать о роли России в этом процессе.

Германист Николай Павлов в беседе с «Известиями» подчеркнул: еще во время первого визита канцлера ФРГ Гельмута Коля в Москву в 1988 году Михаил Горбачев отметил, что сами жители ГДР должны решать свою судьбу. Первый президент СССР был убежден в необходимости «новой страницы в советско-западногерманских отношениях». В июне 1989 года во время ответного визита Михаила Горбачева в ФРГ было подписано совместное заявление, которое глава немецкой стороны охарактеризовал как некую черту, подведенную под прошлым, и одновременно как источник света, освещающий путь в будущее.

Линия ограничения Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (слева) и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль во время переговоров в Кремле, Москва, 1990 год Фото: РИА Новости/Леонид Палладин

— Процесс обретения немцами национального единства был мирным. Он проходил в согласии соседей Германии — даже исторически враждовавшей с ней Франции и Польши. И это фантастический результат, которого удалось достичь не без участия СССР, — считает Николай Павлов.

Эксперт напомнил, что первое национальное объединение Германии в 1871 году произошло в результате трех войн — с Данией, Австрией и Францией.

Правовую основу для воссоединения двух германских государств положил подписанный в Москве 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Формат «2+4» (ГДР, ФРГ + Великобритания, Франция, США и СССР) подарил объединенной Германии полный суверенитет над внутренними и внешними делами. И уже 3 октября у Бранденбургских ворот собрались миллионы немцев, чтобы вместе посмотреть праздничный салют.

— Наблюдалась настоящая эйфория. Горбачев получил Нобелевскую премию мира, стал почетным гражданином Берлина, но позже восторг спал, — отметил Николай Павлов. — На плечи правительства свалилась тяжелейшая задача — создать практически новое государство.

GettyImages-548151105 30 лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена, разделявшая западную и восточную части города. Крушение этой укрепленной границы, проходившей прямо по улицам, домам и каналам, при попытках пересечения которой погибли десятки человек, стало символом окончания холодной войны и наступления новой эпохи в международных отношениях. Как всё начиналось и чем закончилось — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/ullstein bild/Herbert Maschke GettyImages-56466438 Строительство Берлинской стены началось в августе 1961 года по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора. Это произошло в разгар кризиса и обострения политической обстановки вокруг Берлина. Два противоборствующих военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора — наращивали вооружение и активизировали пропаганду. Власти ГДР обвиняли западных соседей в провокациях, саботаже, намеренных нарушениях границы. Кроме того, недовольство вызывала потеря контроля над перемещениями людей через границу. Тысячи граждан ГДР бежали за лучшей жизнью на Запад, где условия были лучше, что приносило большой ущерб государству. За время своего существования стена несколько раз переделывалась и укреплялась. К 1989 году она состояла из бетонного ограждения длиной 106 км и высотой около 3,5 м, металлической сетки, на нее подавался электрический ток, на отдельных участках были противотанковые укрепления и земляные рвы Фото: Getty Images/Imagno GettyImages-56465489 Жилые дома и здания, прилегающие к укрепленной границе, были выселены, а окна, выходящие на Западный Берлин, — заложены кирпичом. За попытку нелегально преодолеть Берлинскую стену в Уголовном кодексе ГДР существовала статья, предусматривавшая до 10 лет лишения свободы. За время существования стены было совершено более 5 тыс. удачных побегов. Погибли при попытках бежать, по разным данным, от 125 до 192 человек. Бежать пытались, прыгая из окон домов на Бернауэр-штрассе, прокапывая туннели под землей, перелетая стену на дельтаплане, на воздушном шаре, перебираясь по веревке, перекинутой через стены домов, совершая таран на бульдозере Фото: Getty Images/Imagno GettyImages-635937705 В мае 1989-го под влиянием советской перестройки Венгрия уничтожила укрепления на границе с Австрией. Тысячи жителей ГДР поехали в Восточную Европу, надеясь попасть через нее в ФРГ, представительства страны в Венгрии и Чехословакии не справлялись с наплывом посетителей и вынуждены были закрыться. Через Венгрию на Запад бежали сотни человек Фото: Getty Images/VCG/Corbis/David Turnley Page-0237333 «Продолжается массовый выезд граждан ГДР в ФРГ через территорию Чехословакии, — передавал собкор «Известий» из Берлина 8 ноября 1989 года. — С субботы по понедельник насчитывалось свыше 23 тыс. выехавших. В ГДР ожидают, что опубликованный для всенародного обсуждения проект закона о выездах сдержит или даже остановит этот поток. Между тем всё острее ощущается нехватка рабочих рук, в первую очередь в социальной сфере…» На другой стороне были свои проблемы: «Свободные квартиры чрезвычайно редки. Переселенцев приходится временно расселять в летних международных лагерях, спортивных залах, школах и… в подвалах. В Бремене в связи с массовым притоком переселенцев даже образован «кризисный штаб…» Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ» GettyImages-550627861 В сентябре 1989-го в стране начались массовые мирные демонстрации с требованием гражданских прав и свобод. В результате руководство Социалистической единой партии Германии ушло в отставку Фото: Getty Images/ullstein bild/Stiebing Page-0242111 «Продолжают поступать сообщения о неиссякающем потоке граждан ГДР, которые уезжают в ФРГ через территорию Чехословакии. В среду их число достигло 8 тыс., — пишут «Известия» 9 ноября 1989 года. — Всё острее становится ситуация в лагерях по приему переселенцев. Часть из них помещают в военные казармы. Положение настолько серьезно, что выступающие по западногерманским телевизионным каналам политические деятели ФРГ, в том числе канцлер Г. Коль, призывают граждан ГДР не торопиться с выездом. Около 700 человек вернулись обратно в ГДР…» Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ» 2019-11-01T084001Z_787984402_RC16CF4D9B50_RTRMADP_3_GERMANY-BERLINWALL-HISTORIC-PICTURES 9 ноября вечером член правительства ГДР Гюнтер Шабовски объявил о том, что отныне можно получать визы для немедленного посещения ФРГ. Толпы граждан ГДР тут же устремились к границе и добились ее открытия Фото: REUTERS/Herbert Knosowski RIAN_48533 Западные немцы вышли встречать новых соотечественников, началось всеобщее братание. На фото — дружеское рукопожатие через пролом в Берлинской стене пограничника ГДР и полицейского из Западного Берлина Фото: РИА Новости/Борис Бабанов GettyImages-461746533 Снос Берлинской стены и открытие границ превратились во всенародный праздник с обязательными фото на память. Многие свидетели исторических событий уносили с собой кусочки, отбитые от каменного укрепления Фото: Getty Images/Mondadori/Adriano Alecchi Page-0248222 Подробное описание событий того вечера, знаменующих начало новой эпохи, появилось на следующий день в «Известиях» Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ» RIAN_475738 Сохранившийся участок Берлинской стены длиной 1,3 км стал самой протяженной в мире галереей под открытым небом, на которой расположились 106 оригинальных произведений искусства. Художники из 21 страны создали их весной 1990 года, после открытия границы между Западным и Восточным Берлином Фото: РИА Новости/Юрий Сомов RIAN_20178 Творение Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен братский поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера, стало самыми известными граффити в мире и символом падения Берлинской стены Фото: РИА Новости/Борис Бабанов GettyImages-550620467 С 1991 года галерея находится под охраной государства как исторический памятник. К 20-летию падения Берлинской стены — в 2009 году — было принято решение стереть многие рисунки, которые оказались испорчены, и отреставрировать галерею. Большинство художников вернулись, чтобы восстановить свои творения и граффити тех, кто не дожил до этого дня Фото: Getty Images/ullstein bild/Stiebing

«Гуд-бай, Ленин!»

Спустя 30 лет рана разделенной страны до конца не затянулась. По данным опрошенных «Известиями» немецких экономистов, до сих пор существуют различия между доходами на востоке и западе.

— Разрыв в заработной плате на 2020 год составляет 30% — в пользу западных немцев. Располагаемый доход восточных немцев ниже на 14%, — заявил «Известиям» профессор экономики Дрезденского технического университета и управляющий директор дрезденского филиала Института экономических исследований Марсель Тум.

Как подчеркнула в беседе с «Известиями» исследователь Берлинского института демографии и развития Сюзанна Дерен, разрыв связан с различиями в экономической структуре. На востоке страны практически нет штаб-квартир или крупных компаний, в которых обычно выплачивается более высокая зарплата.

— Лишь 8% восточных немцев работают в компаниях со штатом более 250 человек, — пояснила Сюзанна Дерен.

Линия ограничения Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в День германского единства Фото: ТАСС/EPA/FOCKE STRANGMANN

По ее мнению, современная ФРГ — край разнообразных условий жизни, однако правительству удалось добиться больших успехов за 30 лет. Что касается уровня рождаемости, продолжительности жизни или образования, на востоке и западе показатели почти сравнялись.

Марсель Тум подчеркнул, что во многих странах, которые не испытали экономический шок в связи с объединением (Франция, Италия или Испания), региональные различия в доходах значительно больше.

Тем не менее, как пояснил Николай Павлов, проблема разной ментальности до сих пор жива. Лейтмотив фильма «Гуд-бай, Ленин!» («ГДР еще жива — на 79 квадратных метрах») сегодня приобретает новое значение.

— Четыре из десяти восточных немцев всё еще считают себя «гражданами второго сорта». Несмотря на успехи правительства, восточные немцы критичнее относятся к фактическому осуществлению демократии в Германии, чем западные немцы. С этим и связана тенденция на востоке голосовать за популистские партии, вроде «Альтернатива для Германии» (АдГ), — подчеркнула в беседе с «Известиями» Сюзанна Дерен.

Как сказал «Известиям» профессор Института истории новейшего времени Berlin-München(IfZ) Дирк Хоффманн, с 1990 года в Восточной Германии не было фиксированной избирательной среды, избиратель всегда был непредсказуемым для социологов.

Линия ограничения Подписи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя бундестага Вольфганга Шойбле, главы федеральной земли Германии Шлезвиг-Гольштейн Даниэля Гюнтера и главы конституционного суда Андреаса Фоскуле (сверху вниз) в Золотой книге города Киль по случаю празднования Дня германского единства. 3 октября 1990 года состоялось вхождение ГДР в состав ФРГ Фото: ТАСС/dpa/Axel Heimken

По данным Statista, на последних земельных выборах за популистскую евроскептическую партию АдГ проголосовали в основном жители бывшей ГДР — Тюрингия (23,4%), Саксония (27,5%), Саксония-Анхальт (24,2%). Для сравнения: в Гамбурге — 5,3%, в Бремене — 6,1%.

Именно на выборах в лантаг Тюрингии произошел скандал, поставивший, по мнению немецких экспертов, под удар немецкую демократию. Христианские демократы (ХДС) чуть было не объединились с АдГ, чтобы сохранить должность премьер-министру Томасу Кеммериху. В политическом и политологическом сообществе назвали это «сделкой с фашистами» и провели историческую параллель: в 1930 году в Тюрингии Адольф Гитлер впервые получил парламентское большинство. Пришлось вмешаться канцлеру Ангеле Меркель, которая призвала отменить результаты.

Как отмечают опрошенные «Известиями» историки и эксперты, демократизация восточной части населения — один из серьезных вызовов для правительства ФРГ. С этой проблемой ему еще предстоит столкнуться на парламентских выборах в следующем году.