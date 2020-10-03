Линия ограничения: удалось ли Германии стать единой за 30 лет
3 октября немцы празднуют главное событие своей современной истории — объединение ФРГ и ГДР. По мнению опрошенных «Известиями» историков, ключевую роль в бескровном создании нового германского государства сыграл Советский Союз. Однако эксперты уверены, что даже за 30 лет рана некогда разделенной страны до конца не затянулась. По данным немецких экономистов, разрыв в заработной плате на 2020 год составляет 30% — в пользу запада. Несмотря на относительный успех правительства в интеграции востока, Берлину еще предстоит много работы. Хорошо видна разница на политической арене: жители Восточной Германии склонны голосовать за популистские партии, в то время как на западе отдают предпочтения более традиционным силам. И с этой проблемой, напрямую связанной с разделенным прошлым, еще предстоит столкнуться правительству в 2021 году на очередных парламентских выборах.
Эрих, выключи свет
Воссоединение Германии — главное событие для немецкой нации, которую почти три десятилетия на две части разделяла стена и идеология. По мнению экспертов, ничего важнее этого дня для современного немца не существует. В 1990 году ГДР вступила в состав ФРГ в соответствии с ее конституцией. Восточные «осси» в одно мгновение из социалистической реальности переместились в мир западных ценностей «весси», и нелегкий процесс их адаптации продолжается по сей день.
Одним из катализаторов объединения стала серия «Понедельничных демонстраций» на территории бывшей ГДР, начавшаяся в Лейпциге осенью 1989 года. Восточные немцы, до которых доносилось из-за стены эхо свободы, потребовали смены политического руководства, открытия границ и демократизации общества.
Жители Берлина празднуют объединение ГДР и ФРГ на площади у Бранденбургских ворот, Германия, 1990 год
— Немцы благодарны Михаилу Горбачеву за то, что в период беспорядков советские солдаты и офицеры сидели в казармах, был дан четкий приказ. Благодаря этому удалось избежать крови, — заявил «Известиям» германист, профессор МГИМО Николай Павлов.
В результате массовых протестов руководство Социалистической единой партии Германии, включая генсека ЦК Эриха Хонеккера, ушло в отставку. Сформировались «Социал-демократическая партия», «Альянс за Германию» и «Союз 90», которые позже сыграли ключевую роль в процессе объединения Германии.
В марте 1990 года прошли досрочные парламентские выборы в Народную палату ГДР. К власти пришло непрокоммунистическое правительство.
— Когда Германия стояла перед вопросом, что делать после обрушения стены, альтернатив не было. ГДР оказалась фактически failed state («несостоявшееся государство». — «Известия»), без авторитетов, ведь коммунистическая система рухнула, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.
Восточные немцы массово бежали на Запад. А в народе родился анекдот: «ГДР опустела, на столе генсека лежит записка: «Эрих, будешь уходить последним, выключи свет».
Мирная революция
Как отметил Александр Рар, именно Москва сделала всё, чтобы Германия стала единой, потому немцы не должны забывать о роли России в этом процессе.
Германист Николай Павлов в беседе с «Известиями» подчеркнул: еще во время первого визита канцлера ФРГ Гельмута Коля в Москву в 1988 году Михаил Горбачев отметил, что сами жители ГДР должны решать свою судьбу. Первый президент СССР был убежден в необходимости «новой страницы в советско-западногерманских отношениях». В июне 1989 года во время ответного визита Михаила Горбачева в ФРГ было подписано совместное заявление, которое глава немецкой стороны охарактеризовал как некую черту, подведенную под прошлым, и одновременно как источник света, освещающий путь в будущее.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (слева) и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль во время переговоров в Кремле, Москва, 1990 год
— Процесс обретения немцами национального единства был мирным. Он проходил в согласии соседей Германии — даже исторически враждовавшей с ней Франции и Польши. И это фантастический результат, которого удалось достичь не без участия СССР, — считает Николай Павлов.
Эксперт напомнил, что первое национальное объединение Германии в 1871 году произошло в результате трех войн — с Данией, Австрией и Францией.
Правовую основу для воссоединения двух германских государств положил подписанный в Москве 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Формат «2+4» (ГДР, ФРГ + Великобритания, Франция, США и СССР) подарил объединенной Германии полный суверенитет над внутренними и внешними делами. И уже 3 октября у Бранденбургских ворот собрались миллионы немцев, чтобы вместе посмотреть праздничный салют.
— Наблюдалась настоящая эйфория. Горбачев получил Нобелевскую премию мира, стал почетным гражданином Берлина, но позже восторг спал, — отметил Николай Павлов. — На плечи правительства свалилась тяжелейшая задача — создать практически новое государство.
«Гуд-бай, Ленин!»
Спустя 30 лет рана разделенной страны до конца не затянулась. По данным опрошенных «Известиями» немецких экономистов, до сих пор существуют различия между доходами на востоке и западе.
— Разрыв в заработной плате на 2020 год составляет 30% — в пользу западных немцев. Располагаемый доход восточных немцев ниже на 14%, — заявил «Известиям» профессор экономики Дрезденского технического университета и управляющий директор дрезденского филиала Института экономических исследований Марсель Тум.
Как подчеркнула в беседе с «Известиями» исследователь Берлинского института демографии и развития Сюзанна Дерен, разрыв связан с различиями в экономической структуре. На востоке страны практически нет штаб-квартир или крупных компаний, в которых обычно выплачивается более высокая зарплата.
— Лишь 8% восточных немцев работают в компаниях со штатом более 250 человек, — пояснила Сюзанна Дерен.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в День германского единства
По ее мнению, современная ФРГ — край разнообразных условий жизни, однако правительству удалось добиться больших успехов за 30 лет. Что касается уровня рождаемости, продолжительности жизни или образования, на востоке и западе показатели почти сравнялись.
Марсель Тум подчеркнул, что во многих странах, которые не испытали экономический шок в связи с объединением (Франция, Италия или Испания), региональные различия в доходах значительно больше.
Тем не менее, как пояснил Николай Павлов, проблема разной ментальности до сих пор жива. Лейтмотив фильма «Гуд-бай, Ленин!» («ГДР еще жива — на 79 квадратных метрах») сегодня приобретает новое значение.
— Четыре из десяти восточных немцев всё еще считают себя «гражданами второго сорта». Несмотря на успехи правительства, восточные немцы критичнее относятся к фактическому осуществлению демократии в Германии, чем западные немцы. С этим и связана тенденция на востоке голосовать за популистские партии, вроде «Альтернатива для Германии» (АдГ), — подчеркнула в беседе с «Известиями» Сюзанна Дерен.
Как сказал «Известиям» профессор Института истории новейшего времени Berlin-München(IfZ) Дирк Хоффманн, с 1990 года в Восточной Германии не было фиксированной избирательной среды, избиратель всегда был непредсказуемым для социологов.
Подписи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя бундестага Вольфганга Шойбле, главы федеральной земли Германии Шлезвиг-Гольштейн Даниэля Гюнтера и главы конституционного суда Андреаса Фоскуле (сверху вниз) в Золотой книге города Киль по случаю празднования Дня германского единства. 3 октября 1990 года состоялось вхождение ГДР в состав ФРГ
По данным Statista, на последних земельных выборах за популистскую евроскептическую партию АдГ проголосовали в основном жители бывшей ГДР — Тюрингия (23,4%), Саксония (27,5%), Саксония-Анхальт (24,2%). Для сравнения: в Гамбурге — 5,3%, в Бремене — 6,1%.
Именно на выборах в лантаг Тюрингии произошел скандал, поставивший, по мнению немецких экспертов, под удар немецкую демократию. Христианские демократы (ХДС) чуть было не объединились с АдГ, чтобы сохранить должность премьер-министру Томасу Кеммериху. В политическом и политологическом сообществе назвали это «сделкой с фашистами» и провели историческую параллель: в 1930 году в Тюрингии Адольф Гитлер впервые получил парламентское большинство. Пришлось вмешаться канцлеру Ангеле Меркель, которая призвала отменить результаты.
Как отмечают опрошенные «Известиями» историки и эксперты, демократизация восточной части населения — один из серьезных вызовов для правительства ФРГ. С этой проблемой ему еще предстоит столкнуться на парламентских выборах в следующем году.