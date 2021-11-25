Вот так бундестаг: о чем договорилось будущее правительство ФРГ

Два месяца ушло у немецкой "светофорной коалиции" на то, чтобы предварительно договориться о том, как будет функционировать парламентский союз. 24 ноября социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и свободные демократы (СвДП), наконец, представили публике коалиционный договор. В ближайшие 10 дней его должны одобрить (или нет) внутри самих партий. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, помехой для формирования нового правительства внутрипартийное голосование не станет. А лидер СДПГ Олаф Шольц, возможно, успеет до 8 декабря занять пост канцлера, официально прервав тем самым 16 лет правления Ангелы Меркель. Чем примечателен новый состав немецкого правительства и как он будет выстраивать отношения с РФ — в материале «Известий».

Куст кизила и табличка

Подробности конфиденциальных переговоров «светофорной коалиции» стали достоянием общественности спустя восемь недель после федеральных выборов в Германии. Так, 24 ноября красно-желто-зеленый союз представил текст коалиционного договора под названием «Альянс за свободу, справедливость и устойчивость». Если внутри каждой из партий он будет одобрен в ближайшие 10 дней, то лидер социал-демократов Олаф Шольц сможет занять пост канцлера страны после голосования бундестага 8 декабря.

— Коалиционный договор вышел. Однако еще неизвестно, поддержат ли его внутри партий коалиции. СДПГ и СвПД проголосуют на партийных съездах. Зеленые должны будут провести опрос среди членов партии. Все будет зависеть от их оценки договора. Тем не менее я ожидаю, что Олаф Шольц все-таки станет федеральным канцлером в декабре, — рассказал «Известиям» политолог, профессор Кельнского университета Томас Йегер.

Согласно информации из партийных кругов, СДПГ и СвПД должны принять решение по коалиционному договору на партийном съезде 4 декабря. Члены «Зеленых» обещают проголосовать за договор и представить список своих министров уже 25 ноября.

— Стремление к правлению сильно у всех партий, а коалиционное соглашение отражает предпочтения всех партнеров. Так что ни предстоящие внутрипартийные голосования, ни голосование по поводу кандидатуры канцлера в бундестаге не представляют из себя препятствие для светофорной коалиции, — заявил «Известиям» замруководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хёне.

При лучшем сценарии Олаф Шольц будет избран главой нового немецкого правительства уже 6 декабря — в День Святого Николауса, который по древним обычаям дарит детям в Германии подарки под Рождество.

Тем временем сам глава СДПГ уже преподнес дары своей предшественнице — Ангеле Меркель, которая отказалась в этом году баллотироваться на пост канцлера. На последнем заседании действующего кабинета министров Олаф Шольц подарил 67-летней главе правительства букет цветов и куст кизила в горшке для выращивания в домашнем саду. От своих коллег политик получила также маленькое деревце с символичной табличкой: «Cornus controversa Carpe Diem» (лат. "Лови момент").

Как заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин, на голосовании в бундестаге по поводу вступления Олафа Шольца в должность канцлера не стоит ждать больших сюрпризов.

— Совокупно фракции трех коалиционных партий имеют достаточно голосов, чтобы одобрить кандидатуру Олафа Шольца, — отметил политолог.

Сам глава СДПГ, несмотря на должность только лишь кандидата в канцлеры, начал пресс-конференцию по случаю завершения коалиционных договоров с объявления новых ограничительных мер в ФРГ в связи с ростом заболеваемости. И — без свойственной в последнее время Ангеле Меркель эмоциональности.

Быстрые как никогда

Если на этот раз бундестаг соберется голосовать за нового канцлера, как и предполагается, 8 декабря, то в Германии впервые за долгое время формирование правительства займет всего 73 дня. Для сравнения — после выборов в 2017 году немцам понадобился 171 день — больше, чем когда-либо прежде. В 2013 году процесс формирования правительства занял 86 дней.

— Еще два месяца назад звучали обещания о том, что кабинет будет сформирован до 15 декабря. Можно сказать, что так оно и получилось. Эту коалицию, действительно, отличает относительная быстрота переговоров, хотя по некоторым вопросам велись напряженные споры, — заявил «Известиям» Александр Камкин.

По его оценке, никогда в истории современной Германии в правящую коалицию не входили такие порой взаимоисключающие силы, как социал-демократы и либеральные демократы.

Отметим, СвДП всегда была ближе политика консервативного блока ХДС/ХСС. Либералы выступали, в том числе, против повышения налогов и за сохранение состоятельной прослойки общества, которая отвечает за подъем экономики страны. Левые партии в лице СДПГ и «Зеленых» больше беспокоились за уязвимые слои населения.

— Расклад сил необычный, потому можно сказать, что это будет испытанием на прочность. Логико-этические задачи и видение экономической проблематики у партнеров разные. Однако сам факт, что переговоры дошли до логического завершения говорит о том, что все три партии готовы идти рука об руку, — подчеркнул Александр Камкин.

Директор Общества политических исследований Policy matters Ричард Гилмер назвал в беседе с «Известиями» коалиционные переговоры «дисциплинированными». По его словам, оптимистичные манеры лидеров трех партий-партнеров на пресс-конференции создали впечатление, что такие цели как декарбонизация, модернизация и социальная поддержка населения могут быть достигнуты.

Одной из главных тем "светофорных" переговоров была климатическая повестка. Согласно тексту коалиционного договора, к 2030 году Германия должна получать 80% электроэнергии из возобновляемых источников энергии (предыдущая цель — 65%). Новая коалиция надеется превратить Германию в климатически-нейтральное государство до 2045 года.

Другая важная повестка, особенно для социал-демократов и непосредственно Олафа Шольц, — минимальный размер оплаты труда. Теперь он должен вырасти до 12€ в час. Избирательное право появится у немцев с достижением 16 лет. Кроме того, коалиция хочет объявить о цифровом прорыве — государственные услуги должны быть оцифрованы, стандартизированы и освобождены от бюрократии.

В области прав человека СДПГ, «Зеленые» и либералы также надеются совершить революцию. Согласно положениям коалиционного договора, Статья 3 Основного закона ФРГ должна быть дополнена запретом на дискриминацию по признаку сексуальной идентичности. В соглашении также говорится об отмене закона о транссексуалах и термина «раса».

Из интересного — «светофорная коалиция» выступает за легализацию марихуаны. Так совершеннолетние в ФРГ смогут потреблять ее в специальных магазинах. Это позволит контролировать данную сферу и обеспечить защиту несовершеннолетних.

Преемственность без изменений

Согласно предварительному распределению министерских постов, СДПГ получат 6 позиций. Среди прочего — пост канцлера, главы МВД, Минздрава и Министерства экономического партнерства и развития. Министерство финансов, которым заведовал Олаф Шольц, перейдет во владение СвДП. Пост главы МИДа ФРГ скорее всего займет кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бербок. Официально списки будут представлены после внутрипартийных консультаций. Тем не менее, в связи с возможностью появления в министерстве иностранных дел политика от «Зеленых», уже появляются спекуляции о смене курса ФРГ по отношению РФ.

Однако, как заявил «Известиям» политолог Томас Йегер, принципиально политика Берлина в отношении Москвы при таком составе правительства не изменится.

— Центральные вопросы внешней политики по-прежнему будут решаться в канцелярии. Министерство экономического сотрудничества и развития не связано с МИД, что еще больше снижает важность второго. Возможно, риторика изменится, но суть останется прежней, — заявил «Известиям» эксперт.

Согласно тексту коалиционного договора, «трансатлантическое партнерство и дружба с США — главные опоры» ФРГ, а НАТО — гарант безопасности. Новый кабмин ФРГ обещает поддерживать территориальную целостность Украины и выступить за новые санкции против Белоруссии, если Минск «не изменит курс». Тем не менее, участники коалиции отметили, что, хотя немецко-российские отношения «глубоки и разнообразны», Россия — важный международный актор: «Мы осознаем важность крепких и стабильных отношений и продолжаем к этому стремиться. Мы готовы к конструктивному диалогу».

Немецкий политолог Беньямин Хёне в беседе с «Известиями» отметил, что от правительства ФРГ, возглавляемого СДПГ, России в любом случае стоит ожидать преемственности, а не изменений.

— Хотя со временем может появиться более критическая позиция. В том числе и по проекту «Северный поток-2», — считает эксперт.

Впрочем, политолог Александр Камкин пояснил, что «Зеленым» наверняка и так пришлось убрать наиболее одиозные постулаты из текста договора, чтобы достичь соглашения с партнерами. Примечательно и то, что недавно депутат бундестага от «Зеленых» и член комитета по международным делам Омид Нурипур назвал новые санкции США против СП-2 неприемлемыми. Хотя ранее именно эта политическая сила активно выступала против введения в строй трубопровода. Может измениться риторика, но нового железного занавеса в российско-германских отношениях ждать не стоит, заключил политолог.