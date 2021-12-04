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Босс уровня: в ФРГ медик-миллионер незаконно вакцинировал граждан

Как одиозный ученый и бизнесмен смог привлечь антипрививочников
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Босс уровня: в ФРГ медик-миллионер незаконно вакцинировал граждан
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2021-12-01 19:04:15
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В Германии полиция завела дело на организаторов стихийного пункта вакцинации в аэропорту Любека. Двое врачей-пенсионеров, менеджер воздушной гавани и известный миллионер Винфрид Штёкер ставили людям незарегистрированные прививки от коронавируса. Штёкер разработал свою «вакцину» за полчаса в начале пандемии и в нарушение закона опробовал почти на 300 добровольцах. Как медик, скандально прославившийся неэтичными высказываниями о беженцах и женщинах, привлек к вакцинации антипрививочников и почему прервал свою борьбу, читайте в материале «Известий».

Герр начальник

— Господин Штёкер — хороший работодатель, — говорят сотрудники немецкого иммунолога, бизнесмена и миллионера, а по совместительству — противника мигрантов, участниц флешмоба #MeToo и создателя «подпольной вакцины». Это единственное, что они говорили в ответ на вопросы о незаконной станции вакцинации в культурном центре Кисдорфа.

Босс уровня
Стойки регистрации в аэропорту города Любек

Стойки регистрации в аэропорту города Любек

Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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По их словам, прививаться (и даже не единожды) якобы приходят в основном сотрудники Винфрида Штёкера, их родственники и друзья. Июльская вакцинация в Кисдорфе обошлась без полиции. В минувшие выходные правоохранители закрыли нелегальный медпункт в аэропорту Любека (который, кстати, тоже принадлежит Штёкеру): прививки «любекскими вакцинами» (LubecaVax) успели поставить 50 желающим.

Скандальный филантроп

Винфрид Штёкер попадал в сводки российских СМИ и до пандемии. 74-летний немец основал компанию по лабораторной диагностике в 1987 году, будучи главой лаборатории в Медицинском университете Любека. Помимо нескольких патентов, успех Штёкера подтверждает то, что в 2017 году он продал компанию Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG, по разным данным, за €1,2–1,3 млрд. После этого он создал частную лабораторию для исследований по иммунологии в районе Любека.

Штёкер известен не только как видный специалист по медицине, но и инвестор. В 2013 году он купил универмаг Görlitz в Герлице — здание в стиле модерн, построенное в начале XX века, стояло без дела с 2009 года. После в нем прошли съемки фильма Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт».

Автор цитаты

В 2016 году Винфрид Штёкер приобрел убыточный аэропорт Любека — тот самый, в котором спустя пять лет устроил незаконный пункт вакцинации.

В 2014 году вокруг универмага разразился скандал: его новый владелец отменил рождественский благотворительный концерт для беженцев. Резонанс вызвало интервью Штёкера, в котором он объяснил отмену мероприятия нежеланием поддерживать «злоупотребление правом на убежище» и негативным отношением к засилью мигрантов в ФРГ.

Босс уровня
прохожий идет по Старому горскому мосту через немецко-польскую границу за знаком, указывающим, что маски являются обязательными

Девушка проходит по Старому горскому мосту через немецко-польскую границу в Герлице мимо знака, указывающего на обязательное ношение маски

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
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Винфрид Штёкер, в частности, жаловался, что среди его сотрудников слишком много мигрантов из Турции: он предпочел бы их отправить обратно на родину. Спустя год он призвал к отставке Ангелы Меркель — на фоне миграционного кризиса, из-за которого над ней, уверен Штёкер, смеялись и премьер-министр Великобритании, и президент Франции.

Впоследствии он разразился критикой в адрес участников флешмоба #MeToo, заявив, что идущим на кастинг девушкам стоит одеваться менее вызывающе. Не отступил он и от антимиграционной риторики, и в 2018 году жители Любека отказались принимать от него пожертвования на празднование Дня города. Университет Любека пытался лишить его звания почетного профессора, присужденного в 2011 году, но безуспешно.

Автор цитаты

В 2020 году Винфрид Штёкер вышел из состава «Свободной демократической партии». При этом ультраправой «Альтернативе для Германии» он за год пожертвовал €20 тыс.

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Если в 2014 году Штёкер коротко промелькнул в мировых СМИ из-за скандала с беженцами, то во время пандемии он закрепился там надолго. Уже в марте 2020 года владелец лаборатории заявил о разработке белковой вакцины от коронавируса, на производство которой у него якобы ушло полчаса. Одиозный ученый заявил, что опробовал ее на себе, сотрудниках и родственниках, — и вполне успешно. На сегодняшний день, по словам изобретателя, он ввел ее себе трижды.

Институт Пауля Элриха — германское федеральное учреждение, утверждающее фармацевтические препараты, — не отрицает эффективность разработки, но указывает, что вакцина не прошла клинических испытаний. «Путь к регулярным клиническим испытаниям был и остается открытым для профессора Штёкера», — подчеркивают там. А пока надлежащие тесты не проведены, введение вакцины третьим лицам остается незаконным, заявили в институте и пожаловались на нарушителя властям.

Босс уровня
Винфрид Штёкер

Винфрид Штёкер (слева) на церемонии вручения лицензии аэропорту Любека от Европейского агентства по авиационной безопасности, март 2019 года

Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Rehder

Винфрид Штёкер, вступив в борьбу и с официальным медицинском сообществом, и с властями, решил не тратиться на исследования (во всяком случае он заявил, что это слишком дорого обойдется) и выложил в открытый доступ формулу «любекской вакцины». По его словам, ее добровольно испытали на себе более 350 человек. Всего же ей привились 20 тыс. человек, заявил Штёкер после инцидента в аэропорту.

Автор цитаты

— Ситуация оправдывает нетрадиционные средства, — писал Штёкер в блоге. — С пандемией нельзя ждать два года до устранения остаточных сомнений о возможных побочных эффектах, как в случае с другими вакцинами.

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Однако так Штёкер нарушил законодательство ФРГ. Оно разрешает врачам применять незарегистрированные препараты на пациентах, однако добровольцы, во-первых, не являлись его пациентами, а во-вторых, были формально здоровы. Впрочем, и расследование прокуратуры миллионера не остановило. В июне он заявил, что раз разработанную им вакцину не хотят одобрить в Германии, он попытает удачу за пределами Европы.

Сложить оружие

По неподтвержденным данным немецких СМИ, «любекскую вакцину» нелегально вводят пациентам некоторые врачи в Саксонии и других федеральных землях Германии. В аэропорту Любека в выходные при отсутствии рейсов в расписании собралось почти 200 человек — ради вакцинации. На момент появления полиции привиться успели 50 человек, еще более 200 человек стояли в очереди.

По предварительным данным полиции, в преступлении подозреваются четверо мужчин в возрасте 61, 74, 80 и 81 года, в их числе Винфрид Штёкер, двое врачей-пенсионеров и менеджер воздушной гавани. Адвокат медика заявил, что Штёкера не было в аэропорту во время стихийной вакцинации. Сам врач убежден: «Мы несем ответственность перед пациентами, а не перед государством».

Босс уровня
вакцинация
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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В русскоязычных новостях о «домашней вакцине» Винфрида Штёкера зачастую называют «профессором медицинского университета в Ухани» — в худших традициях пандемийных фейков о происхождении коронавируса, его лечении и т.п. В случае с немецким ученым это едва ли не единственный случай, когда слух почти соответствует реальности. Штёкер действительно числился там профессором, правда, в 1999 году.

Риторика и популистская манера подачи Винфрида Штёкера напоминает агитацию антипрививочников. Вероятно, это и привело на стихийные пункты вакцинации его имени тех, кто колебался из-за недоверия к официальным институтам власти. Вместе с тем немецкого миллионера едва ли можно причислить к адептам идеи вреда прививок. Мало того что он сам разработал одну из них (пусть и не прошедшую испытания), он призывает сомневающихся прислушаться к властям ФРГ, где на сегодняшний день вакцинировалось 68,4% населения.

30 ноября будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил за обязательную вакцинацию для всех категорий населения, пояснив, что как член бундестага поддержит соответствующую инициативу.

— Сейчас у нас нет времени ждать такую идеальную вакцину, как LubecaVax, и жаловаться на некомпетентность органов власти, — написал Винфрид Штёкер 1 декабря. — Пожалуйста, вакцинируйтесь препаратами, которые рекомендованы государством... Я не хочу никого призывать откладывать вакцинацию, которая требуется сейчас. И по этим причинам я прекращу свою деятельность в этом направлении, пока чрезвычайная ситуация в Германии не закончится.

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