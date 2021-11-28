В аэропорту Германии граждан прививали самодельной вакциной

Полицейские приостановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где граждан прививали от коронавируса незарегистрированной вакциной. Об этом 27 ноября сообщило RND.

По предварительным данным, до приезда сотрудников правоохранительных органов прививку ввели около 50 гражданам. Всего в очереди за прививкой от COVID-19 стояли около 150 человек. Вакцинацию проводили в специально подготовленным кабинете.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли препарат, шприцы и списки с личными данными привившихся и собирающихся это сделать.

Аэропорт принадлежит предпринимателю и доктору Винфриду Штёкеру, который сам разработал вакцину от коронавируса. Какой именно препарат вводился гражданам, точно не установлено.

Ранее, 25 ноября, будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения в стране нового локдануна, несмотря на отрицательную динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Отмечается, что, став канцлером ФРГ, Шольц может ввести ограничения по коронавирусу, связанные с проведением крупных массовых мероприятий как для привитых, так и для невакцинированных граждан, однако введение полномасштабного локдауна он видит нецелесообразным.

18 ноября исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой были утверждены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Днем ранее Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической. Она подчеркнула, что в Германии в последние недели была зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 за весь период пандемии. Кроме того, она обозначила необходимость продолжения вакцинации и агитирования населения делать прививки.