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Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
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Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна

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Несмотря на отрицательную динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, глава Социал-демократической партии, будущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергает необходимость введения нового локдауна. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила газета Bild.

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Отмечается, что, став канцлером ФРГ, Шольц может ввести ограничения по коронавирусу, связанные с проведением крупных массовых мероприятий как для привитых, так и для невакцинированных граждан, однако введение полномасштабного локдауна он видит нецелесообразным.

За объявление двухнедельного локдауна выступил министр ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун. Он считает, что новая правящая коалиция ФРГ должна принять закон о защите от инфекций, в противном случае относительно федеральных земель с высоким индексом распространения COVID-19 вступят в силу правила строгого карантина.

Планы Брауна по поводу ввода локдауна не поддерживает и глава СвДП Германии Кристиан Линднер, который будет занимать пост министра финансов в кабмине.

24 ноября стало известно, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

18 ноября исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой были утверждены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, в стране вводятся три уровня заполненности клиник (3,6,9), в связи ними и будут одобряться те или иные ограничения.

Днем ранее Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической.

Она подчеркнула, что в Германии в последние недели была зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 за весь период пандемии. Кроме того, она обозначила необходимость продолжения вакцинации и агитирования населения делать прививки.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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