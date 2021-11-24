В Spiegel назвали сроки избрания нового канцлера ФРГ

Заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает издание Der Spiegel.

При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти уже 6 декабря, сообщает издание.

Таким образом, временно исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, как предполагают в издании, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930–2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть 5869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.

16 ноября сообщалось, что в бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Кроме того, отмечалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит — порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей).

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

Кандидатуру нового канцлера выдвигает президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер. Основным претендентом на пост канцлера является председатель социал-демократов Олаф Шольц.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.