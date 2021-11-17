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В Spiegel рассказали о работе офиса Меркель после ее выхода на пенсию

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В бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Об этом 16 ноября сообщала газета Der Spiegel со ссылкой на письмо федерального министерства финансов президенту Бундестага Бербель Бас.

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По данным журнала, оклад руководителя офиса составит €10 412 (861,2 тыс. рублей). Вероятный размер пенсии Меркель — порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей).

Отмечается, что Меркель может рассчитывать на максимальные пенсионные выплаты за почти 31 год работы в бундестаге.

Должности сотрудников бюро, как сообщается, будут финансироваться за счет ликвидации вакантных в настоящее время должностей в министерстве обороны Германии.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

Кандидатуру нового канцлера выдвигает президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Во втором туре для избрания кандидату также необходимо абсолютное большинство.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.

Основным претендентом на пост канцлера Германии является председатель социал-демократов Олаф Шольц.

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