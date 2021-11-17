В Spiegel рассказали о работе офиса Меркель после ее выхода на пенсию

В бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Об этом 16 ноября сообщала газета Der Spiegel со ссылкой на письмо федерального министерства финансов президенту Бундестага Бербель Бас.

По данным журнала, оклад руководителя офиса составит €10 412 (861,2 тыс. рублей). Вероятный размер пенсии Меркель — порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей).

Отмечается, что Меркель может рассчитывать на максимальные пенсионные выплаты за почти 31 год работы в бундестаге.

Должности сотрудников бюро, как сообщается, будут финансироваться за счет ликвидации вакантных в настоящее время должностей в министерстве обороны Германии.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

Кандидатуру нового канцлера выдвигает президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Во втором туре для избрания кандидату также необходимо абсолютное большинство.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.

Основным претендентом на пост канцлера Германии является председатель социал-демократов Олаф Шольц.