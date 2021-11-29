Вам зеленый: в ФРГ хотят упростить въезд для молодежи из России

Новое правительство Германии планирует создать безвизовый режим для некоторых категорий россиян, включая молодежь до 25 лет. Такой пункт содержится в коалиционном договоре светофорной коалиции, которая может прийти к власти уже в декабре этого года. Как заявил «Известиям» координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йохан Заатхоф, принимавший участие в согласовании текста договора, для достижения этой цели Германии понадобится провести консультации с ЕС. По его словам, введение безвизового режима углубит связи между гражданами стран. Представители немецкого бизнеса, опрошенные «Известиями», поддержали инициативу.

Возобновить диалог

Новое светофорное правительство ФРГ (СДПГ, «Зеленые», СвДП) уделило в своем коалиционном договоре, представленном 24 ноября, внимание и России. Одно из наиболее приятных положений — намерение упростить въезд некоторым категориям граждан нашей страны. В тексте соглашения сказано: «Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет».

— Я рад, что нам удалось включить в коалиционное соглашение требование о безвизовом режиме для молодых людей из России. Эту инициативу, исходящую от самого сердца гражданского общества, я был очень рад поддержать, потому что она направлена ​​на объединение людей, — заявил «Известиям» координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф.

По его словам, переговоры с Россией по визовым вопросам были приостановлены в 2014 году. После присоединения Крыма к РФ и украинского кризиса российско-германские отношения резко ухудшились.

Хотя до этого Берлин активно обсуждал возможности упрощения процедуры въезда граждан из РФ. Германо-российский форум выступал за введение безвизового режима между европейскими государствами и нашей страной еще в 2013 году. Бизнес-сообщество Германии даже подсчитывало ущерб от существования визового режима между ЕС и РФ. Опрос Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) в 2011 году показал, что сумма затрат на получение виз для граждан Германии и России составляет примерно €162 млн в год.

Инициативу нового правительства ФРГ в Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft встретили с одобрением.

— Запланированное упрощение процедуры выдачи виз молодым людям из России — решающий вклад в сотрудничество гражданских обществ. Личные встречи — основа доверия, — заявил «Известиям» председатель комитета Оливер Хермес.

Экс-уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе в интервью «Известиям» в 2019 году заявлял, что российские студенты чаще всего выбирают Германию, чтобы пройти обучение за границей. В этом смысле ФРГ опережает даже США. Россияне составляют пятую по величине группу студентов в стране, уточнял он.

Примечательно, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас еще на форуме «Петербургский диалог» в Бонне в 2019 году отмечал, что Германия готовится объявить безвизовый режим для всех граждан РФ моложе 25 лет. В МИД ФРГ «Известиям» пояснили, что пока новое правительство еще не пришло к власти, поэтому сейчас дипломаты не могут комментировать будущие проекты.

Дальше — больше

Как заявил «Известиям» Йохан Заатхоф, для воплощения инициативы по созданию безвизового режима для российских граждан Германии будет необходимо провести консультации с партнерами в ЕС.

Граждане более 60 стран, не входящих в ЕС, могут въезжать в шенгенскую зону без визы с деловой или туристической целью на срок до 90 дней. У них нет права работать или учиться, но они могут участвовать в деятельности, связанной с бизнесом и туризмом. Для отслеживания их приезда существует так называемая «Система авторизации въезда в Европу» (ETIAS). Россия в этот список не входит. При этом еще в мае 2005 года РФ и ЕС заявляли о намерении ввести безвизовый режим. В 2006 году было подписано соглашение об упрощении режима. В 2007-м стороны запустили диалог о безвизе. Переговоры были приостановлены решением саммита ЕС 6 марта 2014 года в рамках первого блока ограничительных мер в связи с украинским кризисом.

— Речь также пойдет о том, что ЕС может сделать для активизации контактов с российским обществом, особенно в периоды, когда организациям гражданского общества угрожает запрет на функционирование, — заявил «Известиям» Йохан Заатхоф.

В мае этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации из Германии. В ведомстве считают, что деятельность этих НКО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Под запрет попала, в частности, организация Deutsch-Russischer Austausch («Немецко-российский обмен»), Zentrum Liberale Moderne («Центр либеральной современности») и Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев»). Причем последние две были участниками форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог». В конце июля немецкий оргкомитет форума решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, выступила с предложением исключить перечисленные организации из списка нежелательных во время своего прощального визита в Москву 20 августа.

О надежде на укрепление диалога в своем коалиционном договоре заявило и новое немецкое правительство, пусть и сдержанно. «Мы знаем важность стабильных отношений и продолжаем стремиться к ним. Мы готовы к конструктивному диалогу», — сказано в тексте договора светофорной коалиции. И хотя ФРГ обещает придерживаться общеевропейского курса в отношении России, а также поддерживать Украину в вопросе суверенности, всё же в коалиционном соглашении предусмотрено сотрудничество с РФ по таким линиям, как здравоохранение, энергетика, особенно водородная, и сохранение климата. И пусть про «Северный поток – 2» в тексте документа отдельно не сказано, все-таки подчеркнута незаменимость природного газа как переходного источника энергии.

Примечательно, что новое правительство ФРГ также выступает за возможность сохранения двух гражданств. Получается, что граждане РФ, которые по семейным и иным обстоятельствам переехали в Германию, смогут не отказываться от российского паспорта в случае получения немецкого документа.