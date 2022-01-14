Российская вакцина «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон . Однако, по мнению политика, признание антиковидного препарата тормозится из-за политических и экономических факторов. Также немецкий депутат раскритиковал финансовую поддержку Украины западными странами, высылку российских дипломатов и введенные против РФ санкции .

«Без финансовой помощи Украина бы рухнула»

— Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» — исключительно коммерческий проект, который выгоден как России, так и Европе. Однако США и ЕС тормозят начало эксплуатации трубопровода. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек даже назвал проект геополитической ошибкой. По вашему мнению, есть ли риск того, что СП-2 не введут в эксплуатацию в 2022 году?

— «Северный поток – 2» важен для обеспечения безопасного и доступного энергоснабжения граждан Германии. Заявления о проекте «зеленых» — Роберта Хабека и Анналены Бербок (глава МИД ФРГ. — «Известия») — вызывают опасения , что они сделают всё возможное, чтобы помешать ему. Их высказывания и действия по предотвращению ввода в эксплуатацию СП-2 противоречат интересам Германии. Возникает вопрос, чьи интересы представляют эти люди с такой конфронтационной политикой .

— После обновления правительства «зеленые» начали активно тормозить «Северный поток – 2». Какие еще проекты России и Германии могут оказаться под угрозой из-за позиции кабмина ФРГ?

— «Зеленые» будут пытаться еще больше ухудшить отношения между Германией и Россией и торпедировать все российско-германские проекты.

Чисто с медицинской точки зрения Петр Быстрон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp Images

— Западные страны периодически угрожают ввести жесткие санкции против Москвы в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Параллельно с этим Киев время от времени устраивает военные провокации в Донбассе и на границах с Россией. Как вы считаете, насколько объективно Европа оценивает политику Украины? Почему европейские политики редко реагируют на проступки Киева?

— Своими финансовыми переводами Украине ЕС и США обеспечивают экономическое выживание Киева. Без этой помощи в экономическом плане Украина уже бы рухнула. В то же время украинское правительство сохраняет конфронтационную позицию по отношению к России. Таким образом, ЕС и США платят за то, чтобы напряженность между Украиной и Россией не ослабевала .

«Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других государств»

— МИД России представил проекты соглашения с НАТО и договора с США о гарантиях безопасности. Один из пунктов обязывает блок отказаться от расширения на Восток, включая территорию Украины. По вашему мнению, насколько высока вероятность ее вступления в Североатлантический альянс? Считаете ли вы, что финансовая и военная поддержка Киева, поступающая от западных стран, помогает урегулированию конфликта на Украине?

— НАТО возникло как оборонительный союз западных демократий против угрозы коммунизма. После того как коммунистические режимы в Восточном блоке рухнули, распался и военный союз коммунистов — Организация Варшавского договора. В то время на различных переговорах представители правительства США дали заверения тогдашнему советскому руководителю Михаилу Горбачеву о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток . Тогда было подходящее время, чтобы распустить организацию и создать новую архитектуру безопасности в Европе. Но вместо этого НАТО продолжило существовать, расширяя сферу своего влияния всё дальше и дальше, вплоть до границ России. Это РФ воспринимает как нарушение обещаний и угрозу. В такой ситуации стремление Украины вступить в НАТО только усиливает и без того напряженную ситуацию .

— Новое руководство МИД ФРГ выступает за усиление давления на Белоруссию. Однако Москва неоднократно подчеркивала, что считает Минск стратегическим партнером. Могут ли разные подходы к оценке политической ситуации в этой стране негативно повлиять на отношения между Россией и Германией? Обсуждают ли в Берлине другие тактики поведения на белорусском направлении кроме давления?

— Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других государств. К сожалению, новое федеральное правительство действует как раз наоборот. Так обстоит дело и в Белоруссии . Правительство ФРГ целенаправленно помогает там определенным оппозиционерам и надеется на смену режима благодаря этой поддержке. Такое поведение неизбежно приводит к ухудшению двусторонних отношений между двумя странами.

Чисто с медицинской точки зрения Европейское агентство лекарственных средств Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

— ФРГ до сих пор не признает сертификаты о вакцинации против COVID-19 «Спутником V». Как вы считаете, при каком условии Берлин может одобрить российскую вакцину? И может ли это помочь Германии с дефицитом антиковидных препаратов?

— Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции . Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию. Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС .

«Предпосылка для нормализации отношений — прекращение санкций»

— Коронавирус негативно повлиял на торговые отношения во всем мире. Что можно предпринять для увеличения их объема между РФ и ФРГ?

— Было бы важно еще больше углубить действительно очень хорошие российско-германские экономические отношения. Предпосылка для этого — нормализация дипломатических отношений между нашими странами и прекращение санкций .

— В декабре Германия выслала несколько российских дипломатов. Считаете ли вы это решение конструктивным? Может ли это помешать налаживанию диалога между Москвой и Берлином?

— Высылка российских дипломатов не способствует укреплению отношений между Германией и Россией. Особенно на нынешнем этапе было бы важно сигнализировать РФ о готовности к диалогу и посылать знаки о необходимости разрядки. С высылкой дипломатов достигается обратное . Поэтому АдГ осуждает эти провокации и выступает за конструктивный диалог между Берлином и Москвой.

Чисто с медицинской точки зрения Саммит «нормандской четверки» в Париже, декабрь 2019 года Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Alexei Nikolsky

— Россия и Германия сотрудничают в нормандском формате. Удалось ли, по вашему мнению, достигнуть каких-то значительных результатов в этой группе? Что тормозит работу формата? Как его можно оживить?

— Мы искренне поддерживаем этот формат. Хотелось бы, чтобы мы также создали парламентский вариант этой группы . Очень жаль, что результаты работы не удовлетворительны.

— Москва и Берлин работают в «пятерке» по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Насколько вероятно восстановление документа в первоначальном виде?

— Важно, чтобы была обеспечена безопасность Израиля. Точно так же необходимо предусмотреть, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие.