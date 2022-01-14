«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»
Российская вакцина «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон. Однако, по мнению политика, признание антиковидного препарата тормозится из-за политических и экономических факторов. Также немецкий депутат раскритиковал финансовую поддержку Украины западными странами, высылку российских дипломатов и введенные против РФ санкции.
«Без финансовой помощи Украина бы рухнула»
— Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» — исключительно коммерческий проект, который выгоден как России, так и Европе. Однако США и ЕС тормозят начало эксплуатации трубопровода. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек даже назвал проект геополитической ошибкой. По вашему мнению, есть ли риск того, что СП-2 не введут в эксплуатацию в 2022 году?
— «Северный поток – 2» важен для обеспечения безопасного и доступного энергоснабжения граждан Германии. Заявления о проекте «зеленых» — Роберта Хабека и Анналены Бербок (глава МИД ФРГ. — «Известия») — вызывают опасения, что они сделают всё возможное, чтобы помешать ему. Их высказывания и действия по предотвращению ввода в эксплуатацию СП-2 противоречат интересам Германии. Возникает вопрос, чьи интересы представляют эти люди с такой конфронтационной политикой.
— После обновления правительства «зеленые» начали активно тормозить «Северный поток – 2». Какие еще проекты России и Германии могут оказаться под угрозой из-за позиции кабмина ФРГ?
— «Зеленые» будут пытаться еще больше ухудшить отношения между Германией и Россией и торпедировать все российско-германские проекты.
Петр Быстрон
— Западные страны периодически угрожают ввести жесткие санкции против Москвы в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Параллельно с этим Киев время от времени устраивает военные провокации в Донбассе и на границах с Россией. Как вы считаете, насколько объективно Европа оценивает политику Украины? Почему европейские политики редко реагируют на проступки Киева?
— Своими финансовыми переводами Украине ЕС и США обеспечивают экономическое выживание Киева. Без этой помощи в экономическом плане Украина уже бы рухнула. В то же время украинское правительство сохраняет конфронтационную позицию по отношению к России. Таким образом, ЕС и США платят за то, чтобы напряженность между Украиной и Россией не ослабевала.
«Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других государств»
— МИД России представил проекты соглашения с НАТО и договора с США о гарантиях безопасности. Один из пунктов обязывает блок отказаться от расширения на Восток, включая территорию Украины. По вашему мнению, насколько высока вероятность ее вступления в Североатлантический альянс? Считаете ли вы, что финансовая и военная поддержка Киева, поступающая от западных стран, помогает урегулированию конфликта на Украине?
— НАТО возникло как оборонительный союз западных демократий против угрозы коммунизма. После того как коммунистические режимы в Восточном блоке рухнули, распался и военный союз коммунистов — Организация Варшавского договора. В то время на различных переговорах представители правительства США дали заверения тогдашнему советскому руководителю Михаилу Горбачеву о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток. Тогда было подходящее время, чтобы распустить организацию и создать новую архитектуру безопасности в Европе. Но вместо этого НАТО продолжило существовать, расширяя сферу своего влияния всё дальше и дальше, вплоть до границ России. Это РФ воспринимает как нарушение обещаний и угрозу. В такой ситуации стремление Украины вступить в НАТО только усиливает и без того напряженную ситуацию.
— Новое руководство МИД ФРГ выступает за усиление давления на Белоруссию. Однако Москва неоднократно подчеркивала, что считает Минск стратегическим партнером. Могут ли разные подходы к оценке политической ситуации в этой стране негативно повлиять на отношения между Россией и Германией? Обсуждают ли в Берлине другие тактики поведения на белорусском направлении кроме давления?
— Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других государств. К сожалению, новое федеральное правительство действует как раз наоборот. Так обстоит дело и в Белоруссии. Правительство ФРГ целенаправленно помогает там определенным оппозиционерам и надеется на смену режима благодаря этой поддержке. Такое поведение неизбежно приводит к ухудшению двусторонних отношений между двумя странами.
Европейское агентство лекарственных средств
— ФРГ до сих пор не признает сертификаты о вакцинации против COVID-19 «Спутником V». Как вы считаете, при каком условии Берлин может одобрить российскую вакцину? И может ли это помочь Германии с дефицитом антиковидных препаратов?
— Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию. Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС.
«Предпосылка для нормализации отношений — прекращение санкций»
— Коронавирус негативно повлиял на торговые отношения во всем мире. Что можно предпринять для увеличения их объема между РФ и ФРГ?
— Было бы важно еще больше углубить действительно очень хорошие российско-германские экономические отношения. Предпосылка для этого — нормализация дипломатических отношений между нашими странами и прекращение санкций.
— В декабре Германия выслала несколько российских дипломатов. Считаете ли вы это решение конструктивным? Может ли это помешать налаживанию диалога между Москвой и Берлином?
— Высылка российских дипломатов не способствует укреплению отношений между Германией и Россией. Особенно на нынешнем этапе было бы важно сигнализировать РФ о готовности к диалогу и посылать знаки о необходимости разрядки. С высылкой дипломатов достигается обратное. Поэтому АдГ осуждает эти провокации и выступает за конструктивный диалог между Берлином и Москвой.
Саммит «нормандской четверки» в Париже, декабрь 2019 года
— Россия и Германия сотрудничают в нормандском формате. Удалось ли, по вашему мнению, достигнуть каких-то значительных результатов в этой группе? Что тормозит работу формата? Как его можно оживить?
— Мы искренне поддерживаем этот формат. Хотелось бы, чтобы мы также создали парламентский вариант этой группы. Очень жаль, что результаты работы не удовлетворительны.
— Москва и Берлин работают в «пятерке» по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Насколько вероятно восстановление документа в первоначальном виде?
— Важно, чтобы была обеспечена безопасность Израиля. Точно так же необходимо предусмотреть, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие.