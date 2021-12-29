Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации

«Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации, так как 29 декабря была заполнена вторая нитка газопровода . Об этом стало известно по итогам совещания о прохождении отопительного сезона, которое провел в режиме видеоконференции Владимир Путин. По словам президента, запуск СП-2 послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке . Как заявили «Известиям» в бундестаге, газ из России незаменим для энергобаланса Германии. Тем не менее бюрократические процедуры вокруг сертификации отдаляют начало работы трубопровода .

Предновогодний сюрприз

Совещание о прохождении отопительного сезона с точки зрения количества участников оказалось весьма скромным . По видеосвязи к беседе с президентом присоединились его помощник Максим Орешкин, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор ПАО «Российские сети» Андрей Рюмин.

Тем не менее по содержанию совещание оказалось даже более информативным, чем открытая часть беседы Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко , которая также прошла 29 декабря. После того как президент заявил об устойчивости российского энергетического комплекса (хотя отметил, что не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии) и напомнил о недавней коммунальной аварии в Улан-Удэ, в центре внимания оказался «Северный поток – 2» .

И если в октябре была заполнена техническим газом первая нитка этого газопровода, то 29 декабря было завершено заполнение второй. Теперь обе нитки «Северного потока – 2», который проходит через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, уточнил Алексей Миллер.

Полно вам_1 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления в газопроводе в 103 бар. Этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Стабилизировать ситуацию

Несмотря на техническую готовность проекта к запуску, этот процесс тормозит бюрократия. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) 16 ноября приостановило сертификацию СП-2 . Препятствием стал третий энергетический пакет ЕС, принятый еще в 2009 году в качестве меры по либерализации рынка электроэнергии и газа. Согласно его положениям, компании, занятые в добыче, генерации и импорте энергоресурсов, не могут контролировать или владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей. Иначе — труба может быть заполнена только наполовину.

Палки в колеса вставляет и один из основополагающих документов третьего энергопакета — газовая директива ЕС, поправки в которую были приняты в 2019-м. В ноябре того же года ее включение (имплементацию) в немецкое законодательство одобрил бундестаг. Директива также предполагает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В случае несоблюдения ее положений основной участник проекта СП-2 «Газпром» сможет использовать лишь 50% мощности трубопровода.

Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, после объявления решения о приостановке процесса сертификации сообщил, что предпринимает необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. То есть занимается созданием дочерней компании. Как заявили «Известиям» в пресс-службе оператора, их позиция по этому вопросу не изменилась .

Полно вам_2 Участники совещания президента РФ Владимира Путина о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям . Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию, — отметили в Nord Stream 2 AG.

По мнению Владимира Путина, запуск «Северного потока – 2» послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.

« Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа , — сказал президент. — Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте . Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств».

Федеральное правительство ФРГ после завершения процесса сертификации проекта на национальном уровне переведет его на европейский. И это непременно приведет к задержкам, которых при желании можно избежать, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

— Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии , — сказал он «Известиям».

Полно вам_3 Приемный терминал газопровода «Северный поток – 2» на побережье в Любмине под Грайфсвальдом Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

По словам Алексея Миллера, ПХГ Европы сейчас истощены на 44%, в частности подземные хранилища Германии — на 47% . Резерв газа в ПХГ Европы на 21 млрд куб. м меньше, чем в 2020 году, это влияет на рынок. Впрочем, запуск «Северного потока – 2» положительно отразится и на Украине , уверен Владимир Путин, поскольку соседняя страна значительный объем газа российского происхождения приобретает по ценам европейского рынка.

Между тем Украина и вовсе столкнулась с исторически минимальными запасами газа. Так, объем в ее подземных хранилищах на сегодня составляет менее 14 млрд куб. м, что на 10 млрд куб. м ниже, чем в конце декабря прошлого года . При этом Алексей Миллер напомнил, что «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту через Украину в текущем году.

Результативный год

Что касается российско-белорусских переговоров, в открытой части беседы президенты прежде всего отметили положительные результаты в области интеграции двух стран .

«28 программ развития Союзного государства приняты, причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств, — подчеркнул Владимир Путин. — Это прежде всего финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран» .

Согласование этих программ можно считать настоящим прорывом, поскольку их формирование не обошлось без серьезных прений в самых разных областях, напомнил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В частности, долго не удавалось найти общий язык по вопросам, связанным с налоговой политикой.

Полно вам_4 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Овальном зале Константиновского дворца Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Сегодня эти 28 программ станут определенным заделом на будущее десятилетие, поскольку они долгосрочные. По ним будут приниматься модельные законы как в РФ, так и в Белоруссии . Интеграция законодательства по многим направлениям начнется в 2022 году. Это касается в том числе и вопросов в налоговой сфере, — добавил парламентарий.

Кроме того, в одной из программ заложено создание новых совместных предприятий, добавил он. По словам депутата, это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать увеличению ВВП обеих стран.

« Созданы группы в правительствах, которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах Белоруссии и России . В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику», — пояснил во время встречи Александр Лукашенко.

Открытая часть беседы не обошлась и без обсуждения международной повестки, хотя только в общих чертах. Александр Лукашенко прежде всего благодарил Владимира Путина за поддержку в условиях напряженных отношений Минска со странами ЕС и их союзниками.

Полно вам_5 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном зале Константиновского дворца Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

« Нас продолжают душить, душить: пять пакетов [санкций] ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом безмозглые, никому не нужные эти санкции. И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии — в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене, — сказал президент Белоруссии. — Вы помните, что, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся, белорусы в долгу не останутся».