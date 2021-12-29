Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
«Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации, так как 29 декабря была заполнена вторая нитка газопровода. Об этом стало известно по итогам совещания о прохождении отопительного сезона, которое провел в режиме видеоконференции Владимир Путин. По словам президента, запуск СП-2 послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке. Как заявили «Известиям» в бундестаге, газ из России незаменим для энергобаланса Германии. Тем не менее бюрократические процедуры вокруг сертификации отдаляют начало работы трубопровода.
Предновогодний сюрприз
Совещание о прохождении отопительного сезона с точки зрения количества участников оказалось весьма скромным. По видеосвязи к беседе с президентом присоединились его помощник Максим Орешкин, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор ПАО «Российские сети» Андрей Рюмин.
Тем не менее по содержанию совещание оказалось даже более информативным, чем открытая часть беседы Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая также прошла 29 декабря. После того как президент заявил об устойчивости российского энергетического комплекса (хотя отметил, что не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии) и напомнил о недавней коммунальной аварии в Улан-Удэ, в центре внимания оказался «Северный поток – 2».
И если в октябре была заполнена техническим газом первая нитка этого газопровода, то 29 декабря было завершено заполнение второй. Теперь обе нитки «Северного потока – 2», который проходит через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, уточнил Алексей Миллер.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления в газопроводе в 103 бар. Этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
Стабилизировать ситуацию
Несмотря на техническую готовность проекта к запуску, этот процесс тормозит бюрократия. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) 16 ноября приостановило сертификацию СП-2. Препятствием стал третий энергетический пакет ЕС, принятый еще в 2009 году в качестве меры по либерализации рынка электроэнергии и газа. Согласно его положениям, компании, занятые в добыче, генерации и импорте энергоресурсов, не могут контролировать или владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей. Иначе — труба может быть заполнена только наполовину.
Палки в колеса вставляет и один из основополагающих документов третьего энергопакета — газовая директива ЕС, поправки в которую были приняты в 2019-м. В ноябре того же года ее включение (имплементацию) в немецкое законодательство одобрил бундестаг. Директива также предполагает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В случае несоблюдения ее положений основной участник проекта СП-2 «Газпром» сможет использовать лишь 50% мощности трубопровода.
Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, после объявления решения о приостановке процесса сертификации сообщил, что предпринимает необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. То есть занимается созданием дочерней компании. Как заявили «Известиям» в пресс-службе оператора, их позиция по этому вопросу не изменилась.
Участники совещания президента РФ Владимира Путина о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
— Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию, — отметили в Nord Stream 2 AG.
По мнению Владимира Путина, запуск «Северного потока – 2» послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.
«Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа, — сказал президент. — Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте. Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств».
Федеральное правительство ФРГ после завершения процесса сертификации проекта на национальном уровне переведет его на европейский. И это непременно приведет к задержкам, которых при желании можно избежать, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
— Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии, — сказал он «Известиям».
Приемный терминал газопровода «Северный поток – 2» на побережье в Любмине под Грайфсвальдом
По словам Алексея Миллера, ПХГ Европы сейчас истощены на 44%, в частности подземные хранилища Германии — на 47%. Резерв газа в ПХГ Европы на 21 млрд куб. м меньше, чем в 2020 году, это влияет на рынок. Впрочем, запуск «Северного потока – 2» положительно отразится и на Украине, уверен Владимир Путин, поскольку соседняя страна значительный объем газа российского происхождения приобретает по ценам европейского рынка.
Между тем Украина и вовсе столкнулась с исторически минимальными запасами газа. Так, объем в ее подземных хранилищах на сегодня составляет менее 14 млрд куб. м, что на 10 млрд куб. м ниже, чем в конце декабря прошлого года. При этом Алексей Миллер напомнил, что «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту через Украину в текущем году.
Результативный год
Что касается российско-белорусских переговоров, в открытой части беседы президенты прежде всего отметили положительные результаты в области интеграции двух стран.
«28 программ развития Союзного государства приняты, причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств, — подчеркнул Владимир Путин. — Это прежде всего финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран».
Согласование этих программ можно считать настоящим прорывом, поскольку их формирование не обошлось без серьезных прений в самых разных областях, напомнил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В частности, долго не удавалось найти общий язык по вопросам, связанным с налоговой политикой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Овальном зале Константиновского дворца
— Сегодня эти 28 программ станут определенным заделом на будущее десятилетие, поскольку они долгосрочные. По ним будут приниматься модельные законы как в РФ, так и в Белоруссии. Интеграция законодательства по многим направлениям начнется в 2022 году. Это касается в том числе и вопросов в налоговой сфере, — добавил парламентарий.
Кроме того, в одной из программ заложено создание новых совместных предприятий, добавил он. По словам депутата, это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать увеличению ВВП обеих стран.
«Созданы группы в правительствах, которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах Белоруссии и России. В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику», — пояснил во время встречи Александр Лукашенко.
Открытая часть беседы не обошлась и без обсуждения международной повестки, хотя только в общих чертах. Александр Лукашенко прежде всего благодарил Владимира Путина за поддержку в условиях напряженных отношений Минска со странами ЕС и их союзниками.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном зале Константиновского дворца
«Нас продолжают душить, душить: пять пакетов [санкций] ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом безмозглые, никому не нужные эти санкции. И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии — в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене, — сказал президент Белоруссии. — Вы помните, что, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся, белорусы в долгу не останутся».
При этом он предложил расширять российско-белорусское сотрудничество и в военной сфере. Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил, что в феврале либо марте следующего года состоятся совместные учения. Между тем президенты также договорились продолжить сотрудничество двух стран в области авиастроения.