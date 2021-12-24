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Пробили рекорды: почему ЕС столкнулся со взлетом цен на газ в 2021 году

Как на ситуацию в Европе повлияло откладывание запуска «Северного потока – 2»
Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Пробили рекорды: почему ЕС столкнулся со взлетом цен на газ в 2021 году
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2021-12-03 18:37:47
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В 2021-м Европа столкнулась с рекордными ценами на газ: к концу года они выросли более чем вчетверо по сравнению с январским уровнем. Причинами стали дефицит СПГ на мировом рынке из-за повышенного спроса, а также переоценка ЕС возможностей ветряной и солнечной генерации и отказ от более надежных традиционных источников энергии. Такого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» эксперты. Повлияло и сопротивление западных политиков скорому завершению строительства «Северного потока – 2», так как его запуск мог наполнить европейский рынок дополнительными объемами топлива. На фоне увеличения цен на ресурс страны Европы столкнулись с дефицитом энергии, резко выросла стоимость коммунальных услуг, многие компании вынуждены были закрыться. Наиболее действенным способом обеспечения стабильности энергетического рынка ЕС в дальнейшем станет наращивание трубопроводных поставок газа из РФ, считают эксперты.

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Цены дали по газам

В декабре 2021-го цены на газ в Европе по сравнению с началом года выросли примерно в четыре раза. В январе стоимость голубого топлива на TTF (бенчмарк для газового рынка ЕС) находилась на уровне €20 за 1 МВт, что соответствует $240 за тысячу кубометров, отметил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. При этом 7 декабря цена голубого топлива составила около $1100 за тысячу кубометров. Один из максимумов был достигнут в начале октября, когда такой объем стоил около $2000. А 21 декабря цены январских фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд — в течение дня они пробили отметку в $2100 за тысячу кубометров.

— Нет какой-то одной причины, которая привела к подобной ситуации, — сработал комплекс факторов, которые имеют как глобальный, так и сугубо европейский характер, — объяснил «Известиям» Марсель Салихов.

Прежде всего в 2021-м на мировом рынке наблюдался дефицит газа, отметил эксперт. Экономики стран стали восстанавливаться после пандемии коронавируса, и потребление энергии растет высокими темпами. Наиболее стремительными в этом смысле стали государства Азии, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

— Китай, который первым в мире преодолел пандемию коронавируса, стал активно развивать свою экономику, начал скупать все доступные партии СПГ. Ситуация обострилась и тем, что Поднебесная старалась ограничивать свою угольную энергетику, порождая еще более высокий спрос на газ, — сказал аналитик.

Пробили рекорды
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Поставщики СПГ старались отправлять свой товар именно в Азию, так как там больше платили, а ЕС ощутил дефицит поставок топлива, добавил Игорь Юшков. По его словам, также на ситуацию повлиял климатический фактор: из морозной зимы Европа довольно резко перешла в жаркое лето, что привело к высокому потреблению энергии и поддерживало высокие цены на ресурс (много энергии шло на кондиционирование).

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Особую уязвимость к природному фактору показали объекты ВИЭ-генерации, которые в последние годы активно старались развивать в Европе. Например, в течение года в ЕС снижалась выработка ветряной генерации, еще больше увеличивая цены на энергию.

Попытки предоставить ВИЭ доминирующую роль в энергосистемах стран ЕС привели к дестабилизации энергетической системы, сокращению объемов газовой и атомной генерации и, как следствие, использованию резервных угольных ТЭС для покрытия недостающих объемов электроэнергии, — согласен заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбал Гулиев.

Значимый фактор

Важным фактором роста цен на газ стало сопротивление скорому запуску газопровода «Северный поток – 2» со стороны западных политиков, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как писали «Известия», Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Регулятор заявил, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В Nord Stream 2 AG пообещали выполнить требование.

Пробили рекорды
северный поток 2
Фото: Global Look Press/ Jens Büttner
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Несмотря на санкции США, а также постоянные призывы Штатов к европейским странам сорвать реализацию проекта, в 2021 году строительство газопровода было завершено. 4 октября в Nord Stream 2 AG сообщили, что начали заполнять топливом первую нитку газопровода для достижения нужного давления и дальнейшего технического тестирования. В датском энергетическом агентстве заявили, что проект соответствует требованиям и может начать работу, а в правительстве Германии отметили отсутствие препятствий для запуска газопровода.

Дополнительные объемы поставок по «Северному потоку – 2» могли бы, например, восполнить немецкие хранилища газа, которые сейчас заполнены максимум на 75%. Значит, предложение бы могло увеличиться и цены бы не были такими высокими, — сказала Наталья Мильчакова.

Возможности снижения

Россия предпринимала попытки смягчить ценовой скачок в ЕС, заметил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Например, президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать закачку голубого топлива в европейские подземные хранилища, после чего цены на газ в октябре стали снижаться, а в ноябре рост был не таким выраженным.

Пробили рекорды
Трубы газопровода
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Однако энергодефицит в ЕС пока сохраняется и продолжит нарастать в 2022 году, считает Андрей Лобода. Цены на коммунальные услуги в среднем на семью в ЕС выросли на €500 в год, с рынка ушли порядка 50 крупных и средних энергокомпаний, а это колоссальный стресс и для бизнеса, и для потребителей, добавил он.

По словам эксперта, убытки терпят европейские производители всех отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью, постепенно теряя свою конкурентоспособность. Самым надежным способом смягчить последствия энергокризиса для ЕС в ближайшие 20 лет будут трубопроводные поставки из России, заключил Андрей Лобода.

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