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Одержать верх: аналитики ждут роста цен на газ в ЕС выше $2000 в этом году

Какие причины ведут к подорожанию голубого топлива
Фото: Global Look Press/dpa/Waltraud Grubitzsch
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Одержать верх: аналитики ждут роста цен на газ в ЕС выше $2000 в этом году
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2021-12-20 14:16:25
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Цены на газ могут превысить $2000 за тыс. кубометров еще до Нового года, не исключили опрошенные «Известиями» эксперты. Стоимость фьючерсов на голубое топливо вот уже неделю обновляет декабрьские максимумы, а 20 декабря перешагнула отметку в $1700 за тыс. кубометров. Разгону рынка способствовало заявление немецкого регулятора о том, что «Северный поток — 2» не будет запущен во время отопительного сезона 2022 года. Кроме того, цены вверх толкает информация о низкой наполненности хранилищ газа и грядущем похолодании.

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Всё выше и выше

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов 20 декабря вновь превысили $1700, максимально поднимаясь почти на 9%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила $1710,3, а в 10:01 мск уже увеличилась почти до $1740, что на 8,7% выше расчетной цены пятницы (почти $1600). Однако затем темпы роста снизились, в середине дня фьючерсы торговались в диапазоне $1600–1660.

Максимум на фьючерсном рынке — выше $1900 за тыс. кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, с 1996 года, в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Одержать вверх
газ
Фото: Global Look Press/ZB/Hendrik Schmidt

В ноябре стоимость фьючерсов заметно снизилась и в среднем составляла порядка $900 за тыс. кубометров. Стабилизации рынка способствовала информация о том, что «Газпром» после заполнения российских хранилищ приступил к наполнению европейских ПХГ. Однако в декабре Старый Свет вновь стал обновлять рекорды на рынке газовых фьючерсов.

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Газовые фьючерсы возобновили рост на информации по снижению «Газпромом» бронирования мощностей трубопровода «Ямал–Европа» для транзита газа через Польшу, указала управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По данным GSA Platform, российская компания на пятницу 17 декабря выкупала 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре «Газпром» бронировал 31,4 млн кубометров.

Кроме того, «Газпром» забронировал на январь меньше четверти предложенных для транзита через Польшу мощностей и не стал заказывать дополнительную мощность через Украину, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.

Одержать вверх
газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем временем объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Таковы данные Gas Infrastructure Europe на 13 декабря. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период, сообщал «Газпром» в своем официальном Telegram-канале.

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Кроме того, фьючерсы отреагировали ростом на заявление главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна, который отметил, что не ожидает решения по «Северному потоку — 2» в первой половине 2022 года, указала Екатерина Косарева. Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения новой фирмы, поэтому сертификация была приостановлена, уточнял немецкий чиновник.

Погода добавляет напряжения

По оценкам компании Maxar Technologies, занимающейся спутниковой съемкой и космическими технологиями, во второй половине декабря морозы усилятся и продлятся в январе, в первые две недели нового года температура будет аномально низкой. Похолодание в Европе может подтолкнуть цены к отметке в $2000 за тыс. кубометров уже в этом году, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Мы увидим цены и $2000, и не исключу, что больше, — согласен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станистав Митрахович.

При этом рост цен еще больше усугубит энергетический кризис в Европе, который уже заставил металлургические предприятия и производителей удобрений сократить объемы производства, добавил эксперт.

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газ
Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Marks

По прогнозам, после Нового года заполненность ПХГ в Европе может составить 50%, а к концу отопительного сезона и вовсе 15%. Ситуация непростая, нужно будет сокращать потребление энергии промышленным предприятиям. Либо сами они будут закрываться, либо правительство будет выдавать указания по частичному прекращению работы, — считает Станистав Митрахович.

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Есть как климатические, так и геополитические предпосылки для того, чтобы цены до Нового года перешагнули рубеж $2000 за тыс. кубометров, подтвердил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— Последние недели уходящего года обещают быть в Центральном регионе России рекордно холодными, что ускорит отбор газа из газохранилищ. Соответственно, приоритетная цель для «Газпрома» — не дать замерзнуть россиянам, и поэтому компания, вероятно, будет поставлять дополнительные объемы на внутренний рынок. Сокращение перекачки за рубеж по магистрали «Ямал–Европа» как раз и обусловлено этим фактором. Соответственно, отсутствие дополнительных поставок из России будет способствовать росту цен на газ в ЕС, — сказал эксперт.

Кроме того, новый виток газовых цен можно рассматривать и как вполне адекватную и разумную реакцию биржевых спекулянтов на инициативы Еврокомиссии по полному отказу от долгосрочных контрактов на поставки газа, добавил Валерий Андрианов. В обозримой перспективе ценовой коридор в $1500–2000 за тыс. кубометров может стать не аномалией, а новой европейской реальностью, заключил эксперт.

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