На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис

Стоимость природного газа на европейском рынке зафиксировалась на уровне $1000 за тысячу кубометров и перестала шокировать жителей Старого Света рекордными значениями. Однако отраслевые эксперты полагают, что похолодание, которое может стать самым сильным за последние 30 лет, и низкие запасы голубого топлива в хранилищах вскоре приведут к резкому подорожанию энергоносителей . Вероятно, это повлечет за собой остановку промышленных предприятий, не исключили специалисты. По мнению аналитиков, критическое развитие ситуации может привести к раннему запуску «Северного потока – 2», правда, скорее всего, не на полную мощность.

Обновляя рекорды

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии 6 декабря чуть превысила $1030 и в целом в ходе торгов демонстрировала устойчивое снижение до минимума в $994,3, после чего чуть выросла — до $1025, Это на 2% ниже расчетной цены в пятницу: $1045,5 за тысячу кубометров. В понедельник рынок спокойно воспринял такие значения, несмотря на то что в апреле-мае средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне $250–300. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила $600, а уже в начале октября показатель перешагнул порог в $1000. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше $1900 за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.

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Основная причина нынешних высоких цен на газ — холодная зима и весна 2021 года, которые привели к высокому потреблению топлива и низкому уровню запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). Одновременно с этим азиатские покупатели, особенно из Китая, с начала года конкурировали за спотовые объемы, что также оказало влияние на рост цен.

На высоте стоимость газа поддержали рекордные цены на европейские сертификаты для компенсации выбросов парниковых газов , отмечено в презентации финансовых результатов НОВАТЭКа за III квартал 2021 года. Кроме того, страны ЕС не могли воспользоваться возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) из-за засух или недостаточной скорости ветра , указали в компании.

«Со стороны предложения также существует ряд ограничений. Несколько заводов полностью прекратили работу на продолжительный срок, сразу несколько СПГ-проектов столкнулись с нехваткой сырьевого газа, запланированные на обычное время плановые ремонтные работы пришлись некстати — в момент пикового роста спроса для первичного закрытия зимних потребностей», — отмечено в документе.

Спасение замерзающих

Хотя цены немного отскочили от рекордных значений, сегодня ситуация остается сложной: заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.

Как сообщал «Газпром», Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в летний период в подземные хранилища, а запасы в украинских ПХГ уже приближаются к отметке начала закачки. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 23,4% (на 20,8 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня, говорилось в сообщении российского газового монополиста. При этом сам «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ, согласно утвержденному плану. В компании сообщали, что продолжат делать это до конца декабря.

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Как отмечали в «Газпроме», в январе–ноябре компания увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья на 6,6%, до 171,5 млрд кубометров. А в этом году ожидает роста экспорта газа в Европу до 183 млрд кубометров. Кроме того, как отмечено в материалах НОВАТЭКа, «первые три очереди «Ямала СПГ» работают выше 110% от проектной мощности». Компания начала производство СПГ на четвертой очереди и достигла стабильного производства выше проектной мощности проекта, поставляя дополнительные объемы газа на рынок, указано в документах.

— Однако российские газовые компании при всем своем желании не смогут спасти Европу от замерзания. «Газпрому» принадлежит треть газового рынка, доля НОВАТЭКа на европейском рынке СПГ — порядка 20%. К тому же, если погода подведет страны Старого Света, о своем спасении должны подумать сами европейцы, заключив новые контракты, — отметила в разговоре с «Известиями» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: ресурсы перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия.

— Если станет очень холодно, в Европе пойдут такие разговоры: «У меня есть газ, и я собираюсь принять экстренные меры — запретить экспорт на две недели», — предрекал гендиректор итальянской энергетической инфраструктурной компании Snam SpA Марко Альвера.

Пока подобных заявлений не было, но первые звоночки есть. Так, еще в октябре президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможной приостановке экспорта электроэнергии, чтобы «людям было тепло в домах» . А Франция пригрозила ограничить подачу на Нормандские острова Великобритании из-за спора о рыболовных зонах.

Градус понижается

По словам Екатерины Косаревой, цены будут расти и дальше.

— Новый штамм коронавируса не оказывает серьезного влияния на рынок. Лишним доказательством этого является то, что Saudi Aramco повысила отпускные январские цены на нефть для Азии и США, — напомнила эксперт.

Ситуация действительно напряженная, согласен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Цены на газ на споте аномально высокие, в разы выше нефтяного паритета. Но многое зависит от погоды зимой. Продолжительные холода в Северном полушарии создадут базу для нового скачка цен и, возможно, даже физического дефицита газа на рынке. Сейчас пока его нет, так как высокие цены отсекли часть спроса в промышленном секторе. И физического импорта плюс отбора из ПХГ хватает для удовлетворения потребностей, — сказал специалист.

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По его словам, «Северный поток – 2» может получить разрешение на запуск во второй половине отопительного сезона, особенно если риски физического дефицита газа материализуются . С коллегой согласен и Андрей Полищук из Райффайзенбанка.

— Мы ожидаем роста цен на газ и нефть в отопительный сезон. Во многом, конечно, будет зависеть от температур, но так как цены на газ уже очень высокие, то нефтепродукты так или иначе будут пользоваться спросом для замещения газа, — считает эксперт.

По его словам, шанс на запуск «Северного потока – 2» в зимний период есть, но, вероятно, не на полную мощность.

Согласно прогнозам, нынешняя зима может стать самой холодной за последние 30 лет, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— Поэтому прирост спроса на газ может уже выражаться двухзначными цифрами, и первая из них необязательно будет единицей . На этом фоне перспективы Европы незавидные, она действительно может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами, вызванными дефицитом газа. И, скорее всего, это подтолкнет Германию к ускорению процесса сертификации «Северного потока – 2». Вместе с тем европейские страны будут искать возможности дополнительных закупок газа у «Газпрома». Здесь можно вспомнить февраль нынешнего года, когда интенсивные закупки российского газа начала Франция, где морозы оказались особенно сильны», — сказал эксперт.