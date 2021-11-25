Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию

«Газпром» вновь пошел на уступки Кишиневу, приняв решение не перекрывать газ и подождать оплаты долга в размере $74 млн до 26 ноября. Эксперты отметили провокационное поведение руководителей республики и менеджеров «Молдовагаза». В то же время аналитики полагают, что решение «Газпрома» могло быть продиктовано имиджевыми мотивами на фоне сертификации «Северного потока – 2». Кроме того, Кишиневу, вероятно, придется заплатить штраф, добавил источник «Известий» в «Газпроме».

Предупреждение и понимание

Кишинев обратился к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с 24 ноября.

— При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября, сего года. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой , — заявил представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, «Газпром» рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок.

Таким образом, Кишиневу удалось избежать перекрытия поставок газа . Ранее в «Газпроме» заявляли, что с учетом ситуации в республике было принято решение подписать пятилетний контракт практически на условиях молдавской стороны. Кишинев и Москва достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту старого долга (порядка $790), образованного «Молдовагазом», и необходимости последующего диалога о выплатах. Аудит должен быть проведен в начале 2022 года, а отчет аудиторов должен быть утвержден наблюдательным советом «Молдовагаза» до 1 мая 2022 года.

Факт доброй воли Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечали, что по новому договору с учетом 25-процентной скидки цена для Молдовы составила порядка $500 млрд за тысячу кубометров, что почти вдвое меньше цены европейского спотового рынка. Такой компромисс был достигнут при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей за газ.

Очередной срок был 22 ноября, но платеж не поступил. «Газпром» в связи с этим уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки газа без платежа за него.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну пообещал, что текущая задолженность компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» будет погашена до конца недели. По его словам, во время действия режима чрезвычайного положения (с 22 октября по 20 ноября) госпредприятию Energocom было выделено из бюджета 1,7 млрд леев (почти $100 млн) на закупку газа из альтернативных источников. Из этой суммы около 300 млн леев (примерно $17 млн) было использовано для закупки недостающих объемов газа.

— Оставшиеся 1,4 млрд леев будут использованы для оплаты текущих расходов «Молдовагаза» за октябрь-ноябрь, — сказал Андрей Спыну.

Провокация или безумие

В «Молдовагазе», как и в «Газпроме», не ответили на вопрос «Известий», будет ли наложен штраф за просрочку платежа. Источник издания в российской компании отметил, что, «по сравнению с остановкой поставок, это вторично».

— Безусловно, Кишинев заплатит за просрочку . Сложно говорить, в каком объеме. Но удивляет другое. Власти республики и менеджмент молдавской газовой компании то ли специально идут на провокацию, зная о том, что в данный момент в Европе идет процесс сертификиции газопровода «Северный поток – 2», да к тому же во время отопительного сезона бушует энергетический кризис, то ли действительно не понимают, что за всё надо платить. Это больше похоже на безумие, — сказала «Известиям» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Сегодня «Газпром» испытывает беспрецедентное давление , отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Факт доброй воли Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

— На него пытаются повесить всех собак за разразившийся в Европе газовый кризис , хотя к этому кризису привела именно политика ЕС, а не действия российской компании. К тому же на повестке дня — сертификация проекта «Северный поток – 2» . Поэтому для компании очень важно избегать новых конфликтных ситуаций, даже если в их рамках она на 100% права . Поэтому Кишинев и получил очередную отсрочку, российская сторона дает ему еще один шанс, прежде чем закрутить вентиль, — считает эксперт.

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ультиматум остановить поставки без оплаты изначально был способом подтолкнуть молдавские власти к более активной работе по выполнению обязательств.

— Угроза была реальная, потому что некоторые партнеры по-другому не понимают. И, к сожалению, нынешние молдавские власти не блеснули адекватностью в ходе переговоров о продлении договора, довели дело до покупки газа в октябре по экстренному соглашению по рыночной цене, а потом еще докупали газ у европейских трейдеров по ценам выше $1 тыс. за тысячу кубометров, — подчеркнул Алексей Гивач.

Всего этого можно было легко избежать, если бы переговоры начались заранее и велись конструктивно с самого начала, заключил эксперт.