Труба зовет: как Россия будет поставлять водород в Европу

Доходы от экспорта водорода могут превышать сегодняшние поступления от сбыта углеводородов , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Согласно поручению президента Владимира Путина, к лету чиновники и «Газпром» должны проработать вопрос поставок этого вида топлива в Европу по действующим газопроводам. Вероятно, для этого могут подойти «Северные потоки», считают специалисты.

Поручения и возможности

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубопроводы. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июня 2022 года. Ответственными назначены вице-премьер РФ Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В России неоднократно заявляли, что потенциал нашей страны в части производства и экспорта водорода достаточно велик. В действующей Энергетической стратегии страны прописана цель по увеличению поставок этого топлива за рубеж до 2 млн т к 2035 году. Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин отмечал, что Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать от 7,9 млн тонн до 33,4 млн тонн.

По подсчетам специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь минимум $20–30 млрд . Он отмечал, что ЕС намерен к 2030 году увеличить рынок водорода до 10 млн т в год, из которых половину надо будет покрывать за счет импорта. Если учесть максимально возможные объемы производства, то доходы от экспорта могут превысить в перспективе и $200 млрд, что превышает нынешние доходы от поставок углеводородов (в 2020 году они составили $150 млрд) , отметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Поток в поток

Сейчас топливо будущего поставляется в виде водородосодержащих продуктов (аммиака, метанола), рассказал доцент базовой кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Владислав Карасевич. По его словам, на экспорт российского водорода приходится почти 20% от его производства (более 1 млн тонн).

— В России отработаны технологии транспортировки аммиака и метанола. На мой взгляд, более целесообразно увеличивать поставки этих водородосодержащих продуктов вместо поставок водорода на их производство в третьи страны. В этом случае этот рынок будет развиваться в России, — сказал эксперт.

По его словам, один из примеров такого подхода — ПАО «Новатэк», которое запланировало производство низкоуглеродного водорода на Ямале (мощность — 2,2 млн тонн по аммиаку или 0,4 млн тонн по водороду) для его дальнейшего экспорта.

— Что касается возможных трубопроводных поставок водорода в составе метано-водородной смеси (с объемной долей водорода до 10%), то, на мой взгляд, для этой цели лучше подходят вновь построенные газопроводы, такие как «Северный поток — 2». Проработка таких поставок должна вестись с участием заинтересованных в приобретении водорода или метано-водородной смеси потребителей, о существовании которых на данный момент мне ничего не известно, — отметил Владислав Карасевич.

Такого же мнения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— Единственный разумный способ транспортировки водорода — по трубопроводам. Если речь идет о территории Германии, то в первую очередь, вероятно, будут задействованы «Северные потоки» , — сказал эксперт.

По его словам, технологии в принципе позволяют добавлять в трубопроводный газ любое количество водорода.

— Известные мне расчеты ученых РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина показывают, что оптимально было бы добавлять в «голубое топливо» примерно 5% «голубого» водорода, — уточнил Валерий Андрианов. — Это оптимально и с технологической, и с рыночной точки зрения. Именно 5-процентная концентрация водорода в «Северных потоках» обеспечила бы при их полной загрузке поставку в Германию около 220 тыс. тонн водорода в год.

Есть вопросы

Источник «Известий» в Минэнерго отметил, что вопрос поставок водорода уже прорабатывается . Это подтвердил и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Вопрос уже прорабатывается на экспертно-техническом уровне. И результаты, судя по всему, не очень обнадеживающие. Есть серьезный риск и для инфраструктуры, и для контрактной базы, и большие вопросы с точки зрения экономической привлекательности такой деятельности , — сообщил он.

По словам Екатерины Косаревой, необходимо провести серьезные исследования в части пропорций и соотношения смеси метана и водорода.

— И речь идет не только о безопасных пропорциях, необходимо изучить вопрос капитальных затрат на переоборудование компрессорных станций под водород, — отметила эксперт.

Она добавила: использование «потоков» или каких-либо других экспортных газопроводов России ставит под угрозу выполнение существующих долгосрочных контрактов, так как в пунктах сдачи газа он должен быть соответствующего качества. Кроме того, для России сегодня может быть выгоднее монетизировать запасы экологически чистого природного газа, не исключила аналитик.

— Пока более резонным представляется вариант с производством голубого или бирюзового водорода из российского газа непосредственно в Европе, если для этого будет сформировано подходящее регулирование и будет значительно расти спрос на водород , — добавил Алексей Гривач.

Как стало известно 30 ноября, власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и «Газпром» ведут переговоры по возможности строительства заводов по производству водорода из природного газа, поставляемого по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2».

В Минэнерго, «Газпроме» и «Новатэке» оставили запрос «Известий» без комментариев.