Первый элемент: как в России будет развиваться водородная энергетика

У России «есть все основания для создания собственной повестки энергоразвития», отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», состоявшегося в Доме ученых имени академика А.П.Александрова по водородной энергетике. На открытии совета выступили помощник президента Андрей Фурсенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Ученый совет стал первым из запланированной серии заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем научно-технологического развития России.

Водородная стратегия

Открыл заседание ученого совета помощник президента Андрей Фурсенко. Он отметил, что вопрос водородной энергетики правильно рассматривать в комплексе, поэтому более точным термином, на его взгляд, будет «водородная экономика» , в которой вопрос энергетики выходит на первый план.

— Энергетика была, есть и будет главной валютой всех изменений. Все, что мы делаем, зависит от энергетики, — сказал Андрей Фурсенко.

По словам помощника президента, даже борьба за сохранение климата требует очень много энергии. И отвечая на запросы современного общества, нужно сделать все, чтобы не разрушить окружающую среду. Сегодня, чтобы жить в мире с природой, важно делать ставку на природоподобные технологии, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации подготовить перечень инновационных проектов, среди которых и инициативы, связанные с формированием новых подходов в сфере водородной энергетики, а также атомной генерации, возобновляемых источников и накопления энергии . Поэтому важно говорить о об использовании водорода, учитывая все эти аспекты, отметил Андрей Фурсенко.

Приоритет «Б»

Следующим слово взял вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этом году произошли серьезные изменения в сфере управления наукой. По поручению президента была создана отдельная программа, которая объединила научные инвестиции в размере 1,2 трлн рублей в год . А для выработки оптимальных решений в этой области была сформирована комиссия по научно-технологическому развитию.

— Эта новая государственная программа, безусловно, должна работать на развитие тематики водорода, — сказал Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, развитие водородной энергетики относится к приоритету «Б» Стратегии научно-технологического развития . Цель усилий государства в этой сфере — переход к экологически чистой, ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, а также формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, в Энергетической стратегии РФ до 2035 года водородным технологиям отведена особая роль. Согласно прогнозам, этот ресурс может стать новым энергоносителем и сформировать водородную экономику.

По некоторым оценкам, доля водорода в мировом энергетическом балансе к 2050 году может достичь 24% . По планам правительства, Россия должна занять к 2030 году 20% этого рынка . Осенью 2020-го правительство утвердило дорожную карту по развитию нового сегмента энергетики.

Природоподобная техносфера

Далее с докладом «О новых подходах к решению проблем энергообеспечения устойчивого развития» к собравшимся обратился президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он отметил: с одной стороны, мир крайне нуждается в новых источниках энергии, а с другой пытается ограничить антропогенное воздействие на окружающую среду . При этом зачастую насаждаются самые разные представления об этой проблематике, выгодную тем, которые используют эту повестку для формирования новых рынков. Как это было сделано, например, с проблемой озоновых дыр, которая когда-то казалась очень актуальной, а теперь просто забыта, напомнил Михаил Ковальчук.

— То же самое пытаются сделать с проблемой климата. Понимая это, мы не должны остаться на обочине технологического развития, но необходим строгий научный анализ того, что происходит, — подчеркнул он.

Чтобы обеспечить потребности в энергии современного мира необходима революция в генерации и потреблении энергии , отметил Михаил Ковальчук.

Оставаясь в парадигме существующего технологического уклада, мир может прийти к войнам за доступ к ресурсам, считает он. По мнению президента Курчатовского института, альтернативой этому может стать создание природоподобной техносферы, которая будет основана на воспроизведении процессов живой природы.

Атомный проект 2.0

Как пояснил Михаил Ковальчук, если смотреть на весь цикл производства и потребления энергии, то самой чистой оказывается ядерная энергетика, у которой фактически нет углеродного следа . Поэтому сегодня пришло время провозгласить «Атомный проект 2.0» , нацеленный на комплексное развитие атомной энергетики, в основе которого будет лежать принцип радиационно-эквивалентного захоронения.

— У нас есть все основания для создания собственной повестки энергоразвития, своей реалистической энергостратегии, — сказал Михаил Ковальчук. — Нам нужно создать единую энергосистему полного жизненного цикла: создание, генерация, применение, хранение, транспортировка и утилизация.

Россия может это сделать, пока она является энергетической сверхдержавой, уверен президент Курчатовского института.

— Мы можем использовать водород для накопления излишков энергии, применять его для локального обеспечения энергией и теплом труднодоступных точек, в первую очередь в Арктике, развивать водородные технологии в металлургии и химической промышленности , — отметил Михаил Ковальчук.

При этом особую роль будут играть природоподобные технологии поглощения углекислого газа. Решение этих задач позволит нам совершить научно-технологический прорыв в области энергетики.