Идут на свет: частные инвесторы поверили в атомную энергию

В американском сегменте Google резко выросло число запросов по теме урановых акций, что косвенно подтверждает оживление интереса частных инвесторов к атомной энергетике. «Известия» разобрались, стоит ли вкладывать средства в компании из этой отрасли.

Чистая энергия

Чем больше политики и ученые обсуждают необходимость «озеленения» мировой энергетики, тем чаще звучат мнения о том, что лучшим конкурентом возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) могли бы стать атомные электростанции. В частности, в конце октября Билл Гейтс заявил, что атомную энергетику может ждать ренессанс в процессе борьбы с изменением климата.

«Потребность в электроэнергии резко возрастет, поскольку мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов, мы должны будем перестроить на новый лад многие заводы», — сказал основатель Microsoft, уточнив, что для этого понадобятся и новые виды реакторов.

Идут на свет Билл Гейтс Фото: Global Look Press/Sandrine THESILLAT/imago-images

Схожие мнения звучали и в рамках последней экологической конференции СОР26, отметил в беседе с «Известиями» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Многие страны уже сейчас активно инвестируют в развитие атомной промышленности, чтобы впоследствии отказаться или сильно снизить потребление угля и природного газа , который считается переходным топливом на пути к по-настоящему зеленой энергетике. В частности, инфраструктурный план президента США Джо Байдена предусматривает выделение $6 млрд на развитие атомной энергетики в стране . А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов. В этой же стране создается реактор третьего поколения EPR.

«Сомнений нет, что атомная энергетика считается экологически чистой с точки зрения выбросов двуокиси углерода, но ее существование «отягощают» ядерные отходы. Считается, что именно быстрый переход от устаревших реакторов второго поколения к более безопасным реакторам третьего и даже четвертого поколения решает проблему отходов», — поясняет основатель компании CreativePRO и квалифицированный инвестор Михаил Митрофанов.

Мирный атом — в каждый банк

Разумеется, постоянное упоминание атомной энергетики в глобальном инфополе пробуждает интерес частных инвесторов, которые постоянно ищут, на чем заработать. Так, в американском сегменте Google резко выросло количество запросов по теме урановых акций. И доходность, которую показывают некоторые из них, не может оставить инвесторов равнодушными . Как отмечает Вадим Меркулов, с начала 2020 года акции Paladin Energy подорожали на 936%, а у Centrus Energy Corp — на 1014% . У других компаний показатели тоже весьма значительные: ценные бумаги Fission Uranum Corp. за тот же период выросли в цене на 331%, NextGen Energy, Denision Mines и Uranium Energy Corp. — от 400 до 450%.

Фото: trends.google

Но собеседники «Известий» предупреждают, что рисков в этой области всё же немало . Так, руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров отмечает, что в последние годы атомная энергетика была далеко не самым прибыльным бизнесом в мировом масштабе . Многие производители урана и электростанции жили на грани рентабельности и зависели от государственных субсидий.

«Конечно, интерес к зеленой энергетике играет важную роль, но надо помнить, что это очень капиталоемкая отрасль с долгими сроками ввода новых проектов в эксплуатацию . И реальный эффект на бизнес стоит ожидать не так скоро. Поэтому то, что происходит сейчас, скорее похоже на спекулятивное ралли , где игроки делают ставку на растущие цены на довольно неликвидном рынке урана, на наш взгляд», — предупреждает Комаров.

С другой стороны, отмечает эксперт, это урановое ралли может продолжаться, пока ритейловые инвесторы и фонды верят в «переходную» роль мирного атома . Дело в том, что переход на ветряную и солнечную энергию идет медленно. Атомная энергетика может ускорить процесс отказа от угля и газа за счет готовых и понятных технологий и меньших требований к развитию инфраструктуры.

Идут на свет Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров и вовсе отмечает, что пик роли атомной энергетики в мировом энергобалансе был пройден в 1990-е годы. Начиная с 2000 года доля атомной энергии в мировом энергопотреблении постоянно снижается: с 16,7% в 2000 году до 9% в 2020 году. Показатели генерации на АЭС не растут.

«Атом — это значимая часть мировой генерации, но не ведущая. Чаще всего этот вариант производства энергии страны имеют в виду тогда, когда необходимо пополнить небольшую часть генерации, поскольку АЭС рассматривается как чистый производитель энергии, но опасный, если вспомнить про Чернобыль и Фукусиму», — говорит Сидоров.

Что покупать

Для тех частных инвесторов, кто относится к атомной энергетике благосклонно, есть несколько типов активов, которые можно рассматривать для покупки . Конечно, идеальным вариантом, по мнению Федора Сидорова, была бы покупка акций гипотетической компании, которая занимается не только добычей урана, но и его переработкой, а также строительством АЭС по всему миру. Но такие акции не торгуются на бирже.

Идут на свет Фото: Global Look Press/Stringer/XinHua

Михаил Митрофанов из CreativePRO отмечает, что рынок урана — это рынок долгосрочных контрактов. Он очень узок, основные покупатели и продавцы на нем — производители и коммунальные компании, которые заключают между собой контракты в частном порядке, в обход рынка. Но при этом инвесторам доступны три варианта инвестиций в уран: акции добывающих компаний, биржевые фонды, инвестирующие в урановые активы (ETF), и фьючерсы на уран. Фонды в России при этом доступны только квалифицированным инвесторам .

Мнения аналитиков, представленные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).