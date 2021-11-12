Идут на свет: частные инвесторы поверили в атомную энергию
В американском сегменте Google резко выросло число запросов по теме урановых акций, что косвенно подтверждает оживление интереса частных инвесторов к атомной энергетике. «Известия» разобрались, стоит ли вкладывать средства в компании из этой отрасли.
Чистая энергия
Чем больше политики и ученые обсуждают необходимость «озеленения» мировой энергетики, тем чаще звучат мнения о том, что лучшим конкурентом возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) могли бы стать атомные электростанции. В частности, в конце октября Билл Гейтс заявил, что атомную энергетику может ждать ренессанс в процессе борьбы с изменением климата.
«Потребность в электроэнергии резко возрастет, поскольку мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов, мы должны будем перестроить на новый лад многие заводы», — сказал основатель Microsoft, уточнив, что для этого понадобятся и новые виды реакторов.
Билл Гейтс
Схожие мнения звучали и в рамках последней экологической конференции СОР26, отметил в беседе с «Известиями» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Многие страны уже сейчас активно инвестируют в развитие атомной промышленности, чтобы впоследствии отказаться или сильно снизить потребление угля и природного газа, который считается переходным топливом на пути к по-настоящему зеленой энергетике. В частности, инфраструктурный план президента США Джо Байдена предусматривает выделение $6 млрд на развитие атомной энергетики в стране. А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов. В этой же стране создается реактор третьего поколения EPR.
«Сомнений нет, что атомная энергетика считается экологически чистой с точки зрения выбросов двуокиси углерода, но ее существование «отягощают» ядерные отходы. Считается, что именно быстрый переход от устаревших реакторов второго поколения к более безопасным реакторам третьего и даже четвертого поколения решает проблему отходов», — поясняет основатель компании CreativePRO и квалифицированный инвестор Михаил Митрофанов.
Мирный атом — в каждый банк
Разумеется, постоянное упоминание атомной энергетики в глобальном инфополе пробуждает интерес частных инвесторов, которые постоянно ищут, на чем заработать. Так, в американском сегменте Google резко выросло количество запросов по теме урановых акций. И доходность, которую показывают некоторые из них, не может оставить инвесторов равнодушными. Как отмечает Вадим Меркулов, с начала 2020 года акции Paladin Energy подорожали на 936%, а у Centrus Energy Corp — на 1014%. У других компаний показатели тоже весьма значительные: ценные бумаги Fission Uranum Corp. за тот же период выросли в цене на 331%, NextGen Energy, Denision Mines и Uranium Energy Corp. — от 400 до 450%.
Но собеседники «Известий» предупреждают, что рисков в этой области всё же немало. Так, руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров отмечает, что в последние годы атомная энергетика была далеко не самым прибыльным бизнесом в мировом масштабе. Многие производители урана и электростанции жили на грани рентабельности и зависели от государственных субсидий.
«Конечно, интерес к зеленой энергетике играет важную роль, но надо помнить, что это очень капиталоемкая отрасль с долгими сроками ввода новых проектов в эксплуатацию. И реальный эффект на бизнес стоит ожидать не так скоро. Поэтому то, что происходит сейчас, скорее похоже на спекулятивное ралли, где игроки делают ставку на растущие цены на довольно неликвидном рынке урана, на наш взгляд», — предупреждает Комаров.
С другой стороны, отмечает эксперт, это урановое ралли может продолжаться, пока ритейловые инвесторы и фонды верят в «переходную» роль мирного атома. Дело в том, что переход на ветряную и солнечную энергию идет медленно. Атомная энергетика может ускорить процесс отказа от угля и газа за счет готовых и понятных технологий и меньших требований к развитию инфраструктуры.
Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров и вовсе отмечает, что пик роли атомной энергетики в мировом энергобалансе был пройден в 1990-е годы. Начиная с 2000 года доля атомной энергии в мировом энергопотреблении постоянно снижается: с 16,7% в 2000 году до 9% в 2020 году. Показатели генерации на АЭС не растут.
«Атом — это значимая часть мировой генерации, но не ведущая. Чаще всего этот вариант производства энергии страны имеют в виду тогда, когда необходимо пополнить небольшую часть генерации, поскольку АЭС рассматривается как чистый производитель энергии, но опасный, если вспомнить про Чернобыль и Фукусиму», — говорит Сидоров.
Что покупать
Для тех частных инвесторов, кто относится к атомной энергетике благосклонно, есть несколько типов активов, которые можно рассматривать для покупки. Конечно, идеальным вариантом, по мнению Федора Сидорова, была бы покупка акций гипотетической компании, которая занимается не только добычей урана, но и его переработкой, а также строительством АЭС по всему миру. Но такие акции не торгуются на бирже.
Михаил Митрофанов из CreativePRO отмечает, что рынок урана — это рынок долгосрочных контрактов. Он очень узок, основные покупатели и продавцы на нем — производители и коммунальные компании, которые заключают между собой контракты в частном порядке, в обход рынка. Но при этом инвесторам доступны три варианта инвестиций в уран: акции добывающих компаний, биржевые фонды, инвестирующие в урановые активы (ETF), и фьючерсы на уран. Фонды в России при этом доступны только квалифицированным инвесторам.
Мнения аналитиков, представленные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).