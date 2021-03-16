Атомный взгляд: кабмин выступил за признание ядерной энергии безуглеродной

Правительство будет добиваться глобального признания атомной энергии безуглеродной и отвечающей климатическим целям . С такой инициативой выступила вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе Владимиру Путину о продвижении российских интересов в сфере климата на международной арене в 2021 году. Документ есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил представитель вице-премьера. Среди других важных задач — сопротивление инициативам зарубежных стран, навязывающим России свое регулирование, борьба против искусственных торговых барьеров и привлечение «зеленых» инвестиций .

В центре внимания

В 2021 году климатическая повестка и переход к углеродной нейтральности будут в центре внимания, говорится в докладе вице-премьера Виктории Абрамченко с комплексной позицией России по этим вопросам, который она в начале марта направила Владимиру Путину. Его ключевые тезисы таковы :

Признание атомной энергии «безуглеродной» и отвечающей климатическим целям.

Блокировка попыток отдельных стран придать глобальный характер своим национальным стандартам.

Продвижение подхода о праве каждого государства самостоятельно определять цели, темп и направления политики по борьбе с изменениями климата.

Недопущение ограничения конкуренции и установления барьеров в сфере торговли под предлогом решения вопросов климатической повестки.

Повышение роли России в мировом противодействии глобальному потеплению за счет продвижения применяемых в нашей стране стандартов по оценке выбросов и поглощению парниковых газов, а также практик по внедрению низкоуглеродных видов топлива.

Привлечение «зеленых» капиталовложений путем обозначения секторов и регионов с благоприятным инвестклиматом для них.

Кроме того, целью России будет ограничение разработки международных норм в рамках Парижского соглашения исключительно форматом Рамочной конвенции по изменению климата ООН и обязательное участие российской делегации в переговорном процессе.

Атомный взгляд Вице-премьер Виктория Абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Основываясь на перечисленных задачах, Минэкономразвития поручено подготовить проект директив представителям России в профильных международных организациях , следует из доклада. Это позволит сформировать единую национальную позицию и защитить экономические интересы страны.

Для России признание безуглеродного характера атомной энергетики открывает возможности как в части достижения национальных целей, так и в плане экспортного потенциала, заявили «Известиям» в Минэке. Проектом стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года предусматривается, что для сокращения выбросов парниковых газов к 2030-му до уровня 70% от показателя 1990-го мощности АЭС должны вырасти на 7%, напомнили в ведомстве.

Там выступают за то, чтобы каждая страна могла самостоятельно выбирать оптимальные средства достижения климатических целей. Впрочем, в ведомстве допустили, что для координации действий могут быть выработаны общие для всего мира подходы.

В «Росатоме» «Известиям» заявили, что атомная энергетика, безусловно, выступает безуглеродным источником генерации и вносит огромный вклад в реализацию планов Парижского соглашения . Она должна сочетаться с гидро-, солнечной и ветровой. Без развития атомной генерации будет практически невозможно добиться климатических целей, предупредили в корпорации.

Представитель Виктории Абрамченко подтвердил «Известиям» подлинность доклада. В госкорпорации ВЭБ не прокомментировали его положения.

Атомный взгляд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал «Известиям» о законопроекте об ограничении выбросов парниковых газов. Под новое регулирование подпадут предприятия с ежегодным объемом «выхлопа» CO₂ более 150 тыс. т — они будут обязаны отчитываться об углеродном следе.

Объективная безуглеродность

Атомная энергетика, исходя из объема выбросов парниковых газов на жизненном цикле генерации электроэнергии, уже соответствует определению низко или безуглеродной, отметила замруководителя направления «Экономика энергетики и климат» ЦСР Ирина Поминова . Однако ряд стран, в которых она отсутствует или которые отказываются от ее развития, характеризует атомную энергетику как неустойчивую, связанную с высокими рисками и образованием радиоактивных отходов.

Последнее с климатом не связано, указала эксперт: например, перед электромобилями стоит похожий вызов по утилизации аккумуляторных батарей, но это не лишает их признания и поддержки в тех же странах . Поэтому в свете достижения климатических целей атомная энергетика должна быть признана безуглеродной, поддержала инициативу правительства Ирина Поминова.

Она добавила, что глобальное климатическое регулирование необходимо сделать компромиссным, учитывающим интересы и уровень развития разных стран . Недопустимо, чтобы оно становилось отражением одной точки зрения. При этом Россия пока находится в процессе определения основных целей климатической политики, но уже ясно, что акцент будет сделан на мерах по адаптации и раскрытию потенциала энергоэффективности, охране и восстановлению лесов, продвижению экологических инициатив.

Атомный взгляд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атомная энергетика объективно является безуглеродной, ведь она связана с минимальным объемом выбросов парниковых газов, согласился директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин . Не признать это — значит закрыть глаза на очевидный факт, констатировал эксперт.

При этом наднациональное углеродное регулирование — это тенденция развития инициатив в области климата, определенных Парижским соглашением, отметил он. Впрочем, она несет в себе несколько существенных рисков.

— Сейчас мы имеем дело с ценой на углерод, которая признается во многих странах мира и выступает фактором принятия решений для бизнес-игроков. Основные риски, которые связаны с этим, — использование механизма в рамках протекционизма, то есть для защиты интересов собственного бизнеса. Второй риск — это дискриминация, то есть неучет интересов и специфики конкретных стран, которые выступают объектом, — заявил Владимир Лукин.

Он также отметил, что Евросоюз ведет работу по смягчению последствий механизма трансграничного углеродного регулирования.