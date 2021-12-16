Газовый общак: ЕС намерился создать стратегический запас топлива

Цены на газ на европейских хабах вновь перевалили за $1500 за 1 тыс. куб. м — виноват очередной штиль, снизивший выработку энергии на ветряных электростанциях. Между тем одной из главных проблем перед наступлением отопительного сезона стали полупустые подземные хранилища газа, из-за которых европейским странам приходится закупать дополнительное сырье. Еврокомиссия по просьбе ряда государств решила исправить этот пробел на будущее, введя механизм совместных закупок стратегических запасов, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях. Участие в программе будет являться добровольным. Эксперты считают, что цены это принципиально не снизит, но позволит европейцам иметь лучшую переговорную позицию в диалоге с крупными поставщиками. Подробности — в материале «Известий».

2021 год стал периодом самого острого энергетического кризиса в истории единой Европы, если считать от Маастрихтских соглашений. Цены достигали 10- и даже 15-кратных отметок от своих докризисных показателей, впрочем находившихся поблизости от исторических минимумов. Форсированный переход на «зеленую» энергетику, выразившийся в быстром закрытии угольных электростанций, нехватка инвестиций в атомную энергетику и рост цен на природный газ создают условия для крупных социальных потрясений в случае холодной зимы. Кроме того, сверхдорогой газ уже ударил по множеству смежных индустрий, например по производству удобрений и, соответственно, сельскому хозяйству.

Оптовые цены на электроэнергию к декабрю в Европе дошли до уровня €350 за 1 МВт·ч (35 евроцентов за 1 МВт·ч). Что интересно, в наименьшей степени пострадала Польша, где угольная генерация по-прежнему остается ключевым сектором энергетики: там электричество идет по €140 за 1 МВт·ч. Отметим, что самая холодная часть зимы все еще впереди. Рост цен на электроэнергию вынудил государства Евросоюза массово вводить разнообразные субсидии и налоговые льготы для защиты потребителей.

Острота проблемы могла бы быть заметно снижена, если бы на континенте были достаточные промышленные запасы природного газа. Однако к декабрю подземные газохранилища (ПХГ) были заполнены всего на 68% — на 17 п.п. меньше, чем в среднем за прошлое десятилетие, хотя в этом году спрос на газ оказывается заметно больше среднестатистического.

В этих условиях ряд стран, в основном южноевропейских (Франция, Испания и Греция) призвали к созданию единой системы газовых хранилищ. Евросоюз довольно быстро откликнулся и 15 декабря опубликовал свой проект постановления по созданию такой системы.

Суть идеи состоит в том, что операторы газотранспортных систем европейских стран смогут совместно покупать стратегические запасы газа. Соответствующие страны должны будут уведомить Еврокомиссию об участии в схеме и общем плане того, как система будет действовать в ситуации, для которой она создается, то есть в условиях острого дефицита. Кроме того, нужно будет кратко обрисовать требующиеся на реализацию проекта издержки, а также его потенциальные выгоды. Схема будет сугубо добровольной, а конкретный режим ее работы будет определяться странами-участницами.

Газовый общак Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

На сегодняшний день суммарный объем ПХГ стран Евросоюза составляет 117 млрд куб. м. Это довольно много — более четверти годового потребления. Однако расположены хранилища крайне неравномерно, львиная доля мощностей приходится на Францию, Германию, Италию и Нидерланды. ПХГ, как правило, расположены в соляных пещерах или выработанных месторождениях природного газа. Хранилища в норме соединяются газопроводами с сетями других государств, но покупка газа из них требует отдельных сделок и договоренностей.

Предложение Еврокомиссии должно быть принято странами-участницами и затем одобрено Европарламентом, так что превращение его в закон потребует определенного времени — нескольких месяцев, не меньше. Поэтому текущей зимой общими выгодами от него воспользоваться не удастся, а программа принимается с прицелом на будущее.

Некоторые аналитики считают данную идею бессмысленной. К примеру, Центр европейских политических исследований (CEPS) в 2014 году выступал в поддержку подобного механизма для стран Южной и Восточной Европы. Но для ЕС в целом, считают в мозговом центре, данный подход не очень разумен. Прежде всего потому, что расположение газовых хранилищ во многом зависит от геологии и не во всех странах есть необходимые для них условия. А в ситуации неравномерного расположения возникает вопрос, как будут делиться издержки. Последнее для ЕС издавна было серьезным камнем преткновения, и нет никаких оснований полагать, что в этот раз будет как-то иначе. В CEPS считают, что лучше было бы директивно требовать заполнения хранилищ до определенного уровня.

Интересно, что пока только представители правительства Испании в лице вице-премьера Терезы Риберы прямо объявили о желании участвовать в системе. Руководства других европейских стран о своих намерениях умалчивают. Между тем если государства, на территории которых расположены основные мощности хранилищ, не поддержат проект, то вся идея окажется мертворожденной или потребует запредельных по своим масштабам инвестиций.

Как отметил в интервью «Известиям» президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, главный смысл предложений состоит в первую очередь в торге с поставщиками и демонстрации единства.

— Основная идея о совместных закупках газа в ПХГ заключается в том, чтобы усилить переговорную позицию европейских покупателей по отношению к крупным поставщикам. Объединение закупок отдельных покупателей, возможное и сейчас, позволит добиться лучших условий и, вероятно, снизить цены.

По его словам, реализация предложений едва ли кардинально изменит газовый рынок Евросоюза и сопредельных стран.