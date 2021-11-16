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Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2»

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Немецкий регулятор 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока – 2» (СП-2). Это следует из сообщения Федерального сетевого агентства Германии.

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«Федеральное сетевое агентство Германии сегодня приостановило процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, если оператор был создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Оператор Nord Stream 2 решил не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствие с законодательством Германии.

Уточняется, что процедура сертификации будет приостановлена ​​до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и регулятор не сможет проверить, заполнена ли документация, повторно представленная дочерней компанией в качестве нового заявителя.

В то же время в пресс-службе оператора трубопровода рассказали «Известиям» об учреждении дочерней структуры в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям. Там добавили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

16 ноября Минэнерго ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре. Представитель ведомства Сузанне Унград заявила, что приостановка никак не скажется на энергоснабжении Германии.

На фоне этих новостей цена газа в Европе выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на Лондонской бирже ICE.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

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