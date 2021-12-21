Не в первый газ: почему цены на голубое топливо в ЕС бьют рекорды

Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и $3000 за тысячу кубометров . Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. 21 декабря цены январских фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд — в течение дня они пробили отметку в $2100 за тысячу кубометров. Таким образом рынок отреагировал на решение «Газпрома» не бронировать на вторник мощности газопровода «Ямал — Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии. Эксперты удивляются логике европейских партнеров, считающих Россию поставщиком последней инстанции, отмечая при этом, что пассивность регуляторов и политиков Старого света может привести к дальнейшему росту цен.

Коммерческая ситуация

Цены фьючерсов на газ в Европе 21 декабря достигали в моменте рекордных $2110 за тысячу кубометров , свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Прежний максимум был зафиксирован 6 октября, когда стоимость фьючерса составляла $1900 за тысячу кубометров. В течение дня 21 декабря цены откатывались и ниже $1980. К 17.30 мск котировки были на уровне $2095.

Накануне стало известно о том, что «Газпром» не забронировал на вторник мощности газопровода «Ямал — Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии, и начался реверс из Германии в Польшу . Об этом свидетельствовали данные платформ GSA Platform и немецкого газотранспортного оператора Gascade.

21 декабря с началом «газовых суток» в 8.00 мск прямые поставки из польского участка в немецкий прекратились, а в 9.00 мск начался реверс в обратном направлении. Реверсные поставки с 9.00 до 12.00 мск незначительно колебались на уровне 120 тыс. кубометров в час.

Не в первый газ Газокомпрессорная станция «Несвижская» — одна из пяти станций на белорусском участке газопровода «Ямал–Европа» Фото: РИА Новости/Иван Руднев

— Вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» — это коммерческая ситуация, — прокомментировал происходящее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . — О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет [с заполнением второй нитки «Северного потока — 2»], это абсолютно коммерческая ситуация.

«Газпром» продолжает снижать бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу, 17 декабря, выкупала 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре «Газпром» бронировал по 31,4 миллиона кубометров. Комментируя ситуацию, в компании отмечали, что «Газпром» «осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».

Ранее компания не стала резервировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на декабрь и использовала его на основе ежедневного бронирования. «Газпром» в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии. Также компания использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Газопровод «Ямал — Европа» наряду с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Магистраль протяженностью более 2 тыс. км проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. Трубопровод может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. При этом долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по магистрали «Ямал — Европа» закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность через аукцион .

Технический момент

Хотя «Газпром» выполняет все свои контрактные обязательства, о чем неоднократно говорили менеджеры и чиновники разных уровней, в Европе продолжают настаивать на том, что Старому свету, возможно, понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах . Об этом заявил в интервью испанской газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Не в первый газ Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: Global Look Press/Zucchi/EUC

Однако прекращение физических поставок природного газа из России по газопроводу «Ямал — Европа» — это чисто технический момент , напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— В декабре нынешнего года «Газпром» предпочитает бронировать мощности данного трубопровода по системе «на день вперед». И такое решение вполне понятно и обоснованно — начало зимы в России выдалось очень холодным, потребности в природном газе на внутреннем рынке растут и первоочередная задача «Газпрома» — обеспечить голубым топливом отечественных потребителей . Кстати, именно на 21 декабря синоптики прогнозировали пик похолодания в Центральной России, вплоть до давно уже не регистрировавшейся отметки в минус 35 градусов по Цельсию. Поэтому и не удивительно, что именно на вторник «Газпром» решил подстраховаться и сосредоточить свои усилия на снабжении внутренних потребителей, — сказал эксперт.

При этом работа газопровода «Ямал — Европа» не была остановлена — по нему газ перекачивается в реверсном режиме из Германии в Польшу, добавил он. Такое оперативное переключение заставляет предположить, что решение «Газпрома» не было сюрпризом для европейских партнеров , и они были о нем предупреждены, сказал Валерий Андрианов.

Не в первый газ Фото: Global Look Press/Jens Büttner/ZB

— Возможность такого гибкого переключения — это еще один аргумент в пользу проекта «Северный поток — 2». При наличии такой мощной магистрали можно будет эксплуатировать газопровод «Ямал — Европа» в максимально гибком режиме, при необходимости прибегая и к реверсу. А вот «гибкость» тех рыночных механизмов, на которые делал ставку ЕС в своей энергетической политике, не прошла проверку нынешним ценовым кризисом, — отметил эксперт. — Интересно, привело ли решение «Газпрома» на день отказаться от транзита по маршруту «Ямал — Европа» к массовому развороту танкеров-газовозов с катарским и американским СПГ в сторону ЕС? Ведь именно в «гибкой» торговле СПГ видели панацею против «монополизма» «Газпрома» в Европе. И где теперь эти «борцы с монополизмом»? Где дополнительные поставки сжиженного газа или увеличение перекачки по трубопроводам из Норвегии и Северной Африки?

Не предел

К новому витку роста цен на газ изначально привели словесные интервенции немецких регуляторов, напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Заявление главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна [16 декабря] о том, что решения о сертификации газопровода «Северный поток — 2», вероятно, не произойдет в первой половине 2022 года, привели к возобновлению роста цены фьючерсов на газ , а это в свою очередь оказало влияние на снижение спроса и динамику поставок по магистрали «Ямал — Европа». Об этом говорили и в самом «Газпроме», — указала эксперт.

Действительно, о влиянии цен на спрос говорил глава финансового департамента российского газового монополиста Александр Иванников.

Опрошенные «Известиями» аналитики сходятся во мнении, что рекорд 21 декабря — не предел.

Не в первый газ Фото: Global Look Press/Stephan Schulz

— Зима, по большому счету, только начинается. Естественно, в зависимости от погоды и доступности газа на рынке возможны колебания, но тенденция, скорее, будет в сторону роста, чем снижения. Радикально картину может изменить только резкое увеличение предложения. А это возможно только при заключении дополнительных контрактов с Россией на импорт газа и запуска «Северного потока — 2», либо перенаправлении больших объемов СПГ из Азии в Европу, — считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.