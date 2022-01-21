Получили — распишите: каков главный итог переговоров Лаврова и Блинкена

Вашингтон должен передать письменный ответ Москве по гарантиям безопасности в течение следующей недели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . Прошедшая 21 января полуторачасовая встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Швейцарии завершилась без особых итогов. Однако, как заметил на пресс-конференции российский министр, переговоры были нужны для конкретизации позиций — каких-то письменных договоренностей сегодня никто и не ждал. О том, чем завершился диалог в крайне ветреной Женеве, — в материале «Известий».

По старой традиции

Женева встретила российскую и американскую делегации страшным ветром, буквально сбивающим с ног. Однако, несмотря на то что его скорость достигала 80 км/ч (примерно 22 м/с), десятки журналистов караулили дипломатов у входа в отель «Президент Уилсон», где проходили переговоры.

Второй по величине город Швейцарии уже давно стал дипломатической столицей мира. Здесь же в июне прошлого года состоялась первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Тогда казалось, что страны если и не пришли к компромиссу по будущему взаимоотношений, то хотя бы отошли от парадигмы противостояния.

Тогда, сразу же после саммита, Москва и Вашингтон вернули своих послов, не прозвучало заявлений о новых взаимных санкциях, более того, они пообещали решить в течение полугода вопрос о возвращении в страну гражданства некоторых заключенных, сидящих в США и РФ.

Однако полгода прошло, передачи россиян, как и американцев, так и не состоялось. Зато появилось очередное нагнетание ситуации вокруг Украины и десятки сообщений о якобы намерении Москвы напасть на своего соседа. На этом фоне Россия 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основными стали три пункта: нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ. Запад же требует, в свою очередь, чтобы Россия не вторгалась на территорию Украины под страхом экономических и персональных санкций .

Всего, по утверждению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон подготовил 18 пакетов мер на все случаи. По данным американских СМИ, туда входит запрет на экспорт всех потребительских товаров, причем не только тех, что выпускают в Штатах, но и тех, где присутствуют детали американского производства.

Переговоры в сиреневых тонах

Несмотря на то что инициатива переговоров была американской, принимающей стороной на этот раз оказалась Россия. Подготовка велась весь вечер 20 января : столы в комнате для встреч украшали цветы, среди которых орхидеи, сирень, гортензии и гипсофила. Журналисты тщетно пытались разгадать — что на языке дипломатии означает преобладание сиреневых оттенков в цветочной композиции.

Российский и американский шефы дипломатии приветствовали друг друга крепким рукопожатием. Во время протокола Блинкен заявил, что Вашингтон хочет решать накопившиеся проблемы мирно. Глава российского МИДа же отметил, что эта встреча прояснит позиции друг друга и поможет Штатам «подготовить конкретные ответы на все предложения . И вынести свои контрпредложения, если таковые есть».

Встреча продлилась, как и планировалось, полтора часа. И, как заметил Сергей Лавров, пунктуальность не может быть плохим знаком. «Нам было понятно, что мы будем обсуждать» . Тем более что Москва заявила о своих позициях четко — в документах и после — на встрече в Женеве 10 января и 12 января во время переговоров с НАТО.

Главный итог «промежуточной» дискуссии — обещание Вашингтона уже на следующей неделе дать письменный ответ на российский проект гарантий безопасности.

Конечно, как заметил министр уже на пресс-конференции (кстати, от совместного выхода к прессе Штаты снова отказались), «опыт нашего общения с западными коллегами изобилует примерами, когда что-то обещалось и потом не выполнялось». Но « потомки будут судить нас не по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполняем », напомнил министр.

По его словам, Энтони Блинкен вновь попытался поставить во главу угла Украину. При этом, как рассказал на пресс-конференции госсекретарь США, в Женеве американцы высказали Москве озабоченность не только ее действиями в отношении соседней страны, но и в других частях планеты . Глава Госдепа заверил, что Вашингтон не собирается отступать от фундаментальных принципов, включая политику открытых дверей НАТО, а также посоветовал России отвести войска от границы с Украиной, «если она хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов». Несмотря на такие заявления, Энтони Блинкен отметил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности.

Впрочем, Москва и сейчас, и ранее на всех уровнях категорически опровергала сценарий вторжения на Украину. Это еще раз подтвердил и Сергей Лавров.

«Россия никогда нигде ни разу не угрожала украинскому народу» , — заявил глава МИДа, напомнив о противоположных крайне воинственных заявлениях Владимира Зеленского о том, что все, кто на Украине чувствует себя русским, «пусть убираются в Россию».

Подобная истеричная зацикленность Запада на украинской проблеме, по мнению Москвы, говорит о том, что, возможно, таким образом прикрываются если уж не какие-то военные действия в Донбассе, то как минимум саботаж Минских договоренностей.

По словам эксперта клуба «Валдай», научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Ольги Ребро, главный вопрос — какую форму теперь примут гарантии США .

— Неоднократно повторяя о разочаровании «устными» обещаниями по поводу нерасширения НАТО, данными в ходе объединения Германии, Россия четко дала понять, что требует формализации любых договоренностей. При этом официальные публичные письменные соглашения, содержащие требуемые обязательства, будут приняты в штыки внутри США , — отметила в беседе с «Известиями» эксперт.

Ждать осталось недолго — уже на следующей неделе Москва получит ответ. А вот будет ли он доступен публике — вопрос к США, заметил российский министр. После получения документа Сергей Лавров и Энтони Блинкен вновь проведут встречу. А уже потом можно будет говорить и о саммите на уровне президентов . По крайней мере, как заявил глава МИД РФ, Владимир Путин всегда готов общаться. Нужно лишь, чтобы было о чем.

Татьяна Байкова, Женева