Спектр развития: Лавров назвал приоритеты российской дипломатии

Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности, которые завершились накануне, стали ключевой темой традиционной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии . Она состоялась 14 января в гибридном формате и продлилась почти три часа. Отношениями с одним лишь Западом Сергей Лавров на этот раз не ограничился, хотя практически в каждом своем ответе он упоминал американских партнеров. О том, на каких направлениях Россия будет развивать свою внешнюю политику в 2022 году, — в материале «Известий».

«Пора нам уже ехать» — о переговорах с Западом

« Нашему терпению пришел конец . Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения ». Этой метафорой Сергей Лавров ответил сразу на несколько вопросов о переговорах России и Запада по европейской безопасности. «Ямщик на той повозке» — это Штаты и Североатлантический альянс. От них Москва ждет на следующей неделе официального ответа и встречных предложений «на бумаге».

« Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах, хотим получить реакцию : это подходит, это не подходит, если не подходит, почему. Если нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге», — сказал Сергей Лавров.

Спектр развития_1 Фото: Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Консультации российских и западных представителей прошли в период с 9 по 13 января на трех площадках — в Женеве в рамках российско-американского диалога по стратстабильности, в Брюсселе на полях Совета Россия–НАТО и в Вене в рамках Постоянного совета ОБСЕ. У Москвы есть три главных требования: нерасширение НАТО, возврат вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение его ударных сил у границ РФ. Первые два требования альянс категорически отверг, заявив о готовности обсуждать третий пункт .

Сергей Лавров дал понять, что такой вариант Москву не устраивает. Он вновь подчеркнул, что российские предложения — «это не меню, а пакет» . При этом министр отметил: Москва рассчитывает на продолжение переговоров. Если же Россия получит отказ, то реакция ее может быть самой разной. «Это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты», — резюмировал Сергей Лавров.

«Дополнительное искушение перейти к силовым методам» — об Украине

Россия неоднократно отвергала обвинения в том, что она планирует напасть на Украину . При этом Москва не отрицает, что вблизи от границы у нее развернуты войска (по данным западных разведок, около 100 тыс. человек). Штаты говорят: доказать, что намерения вторгаться на Украину нет, РФ может, только вернув своих военных в казармы.

« Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане — они строят базу на Азовском море, — нас это категорически не может устроить », — отреагировал на это Сергей Лавров.

Сообщая о передвижении российских войск, никто не обращает внимание на концентрацию войск украинских, «причем около линии соприкосновения»; более того, « всё, что делает Запад в плане накачивания этой [украинской] власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины », подчеркнул министр. По его словам, вкупе с этим Россия ожидает, что «в ближайшие два-три месяца» альянс будет активнее действовать у российских границ.

« Если наше предложение [по гарантиям] нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать общую ситуацию в Европе, то на Западе происходит ровно обратное , — отметил Сергей Лавров. — Натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Черном море возросли многократно за последнее время».

«Слава Богу, до войны дело не дошло» — о присутствии ОДКБ в Казахстане

13 января начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана — миссия, в которой участвовали подразделения из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, стала покидать страну спустя неделю после ввода туда. Это была первая миротворческая операция ОДКБ, и, по оценке Сергея Лаврова, ее усилия «были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными» .

— Знаете, как говорят: хочешь мира, готовься к войне. Но, слава Богу, до войны дело не дошло», — сказал министр.

Спектр развития_2 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По его мнению, «скорость развертывания подразделений» ОДКБ «была, конечно, оценена всеми по достоинству», а у Запада и вовсе вызвала «изумление» .

«Я надеюсь, что больше не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим — не дай бог что-то такое же случится. Хотя мы делаем всё необходимое, чтобы это предотвратить», — подчеркнул Сергей Лавров, отметив: Москва наблюдает всё больше попыток «расшатать ситуацию» в Центральной Азии — они «стали гораздо более настырными» как раз после того, как в августе 2021 года США покинули Афганистан.

«Новые предложения появились» — о посредничестве между Ереваном и Баку

Вопросы министру друг за другом задали журналисты из Армении и Азербайджана — Россия выступает посредником между этими странами, когда речь заходит об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе . Впрочем, только этим ее участие не ограничивается: в ноябре 2021 года на трехсторонних переговорах в Сочи лидеры государств условились не только следить за безопасностью на армяно-азербайджанской границе, но и создать двустороннюю комиссию, задача которой — провести делимитацию (определить ее общее направление и положение) границы и последующую ее демаркацию (провести разделяющую черту).

« Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше », — сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что было бы важно включить в повестку комиссии вопросы первоочередной важности; условия, на которых будет создан этот орган, сейчас обсуждаются.

Посреднические функции лежат на России и в контактах Армении с Турцией, у которых, несмотря на общую границу, нет дипотношений . В 2021 году Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей для такого диалога. По словам Сергея Лаврова, Москва им в этом посодействовала. «Мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно», — резюмировал министр.

Наладить «партнерство нового качества» — об отношениях с Японией

Еще одно направление, которому Россия намерена уделять внимание в 2022 году, — это Япония . По словам министра, Москва выступает за то, чтобы ее отношения с Токио развивались, несмотря на давние разногласия по Курильским островам.

Вместе с тем позицию Японии по этому вопросу в РФ расценивают как непризнание итогов Второй мировой войны. «Это тоже момент, который пока нас сдерживает», — признался дипломат. Еще один момент, который напрягает Москву, — это стародавнее союзничество с Вашингтоном.

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« Сейчас, когда США нас в своих доктринальных документах объявили чуть ли не врагами, <…> конечно, пребывание Японии в союзе с такой страной, которая нас считает угрозой, не вполне, наверное, отвечает созданию оптимальной атмосферы для развития наших отношений », — заявил Сергей Лавров, указав на схожесть позиций Токио с западными в международных организациях. Японии здесь следует определиться, если они с Россией хотят стать близкими партнерами.

Налаживание «партнерства нового качества» стороны смогут обсудить в ближайшее время — визит в эту страну Сергей Лавров планирует совершить в следующие два-три месяца.

«Провести инвентаризацию» — о связях с Ираном

В 2022 году Россия будет укреплять сотрудничество с новым руководством Ирана . Во время визита в РФ нового иранского президента Эбрахима Раиси российский лидер Владимир Путин намерен провести «инвентаризацию» двусторонней повестки.

«У нас есть и вопросы, связанные с международной политикой: это и СПВД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. — «Известия»), это и в целом ситуация в Персидском заливе, это и наша совместная работа в ООН и в других международных организациях, включая, в частности, Организацию по запрещению химического оружия», — уточнил Сергей Лавров.

Сейчас в Вене как раз продолжаются переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки, и по словам российского министра, здесь «есть реальный прогресс», однако для результата здесь нужна «тихая дипломатия».

Что касается ситуации в регионе, то Москва предлагает провести конференцию по безопасности в Персидском заливе. «У всех стран региона и внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу : и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей — к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательно того, чем Иран занимается», — сказал министр, отметив, что такой форум может объединить иранцев и арабов.

«Весьма эффективная структура» — о дружбе с Индией и Китаем

В 2022 году Москва намерена и дальше укреплять отношения с Нью-Дели и Пекином — статус их отношений определяются как «особо привилегированное стратегическое партнерство» и «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающие в новую эпоху» соответственно.

РФ уделяет особое значение формату Россия–Индия–Китай (РИК). Несмотря на то что отношения между Нью-Дели и Пекином едва ли не враждебные, Москва эту площадку поддерживает — она может помочь странам «укрепить доверие» . «РИК — весьма эффективная структура, министры иностранных дел встречались почти 20 раз за время существования РИК», — сказал Сергей Лавров.

В конце прошлого года Владимир Путин впервые за время пандемии совершил свой первый зарубежный визит — в Нью-Дели. В ближайшее время он посетит Пекин — 4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, там пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.