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Ясные Сочи: о чем договорились лидеры Армении и Азербайджана

Как Россия поможет Баку и Еревану прочертить границы
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Ясные Сочи: о чем договорились лидеры Армении и Азербайджана
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2021-11-26 22:28:43
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До конца года должны быть созданы конкретные механизмы по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. В частности, Ереван и Баку договорились идти по пути создания специальной двусторонней комиссии. При этом РФ будет оказывать содействие в решении вопроса, если сторонам это потребуется. Об этом стало известно по итогам трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана, которые прошли 26 ноября в Сочи. После встречи было принято совместное заявление, в котором также сказано о важности разблокировать транспортные связи в регионе и приступить к реализации экономических проектов. Кроме того, политики обсудили гуманитарные вопросы, в том числе тему возвращения военнопленных и удерживаемых лиц.

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Трехсторонние переговоры Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении состоялись по инициативе российской стороны, которая в прошлом году сыграла ключевую роль в прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Встреча на берегу Черного моря была приурочена к годовщине заявления, подписанного главой РФ, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 9 ноября 2020-го.

Именно на основе этого документа Россия приступила к размещению миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Это позволило запустить в регионе процесс деэскалации вооруженного конфликта, который унес жизни несколько тысяч человек с обеих сторон. По оценкам Еревана, за время 44-дневной войны, которая началась в конце сентября прошлого года, погибли свыше 3,7 тыс. военнослужащих Армении. Азербайджан за полтора месяца боев потерял более 2,7 тыс. солдат.

На этом фоне важность переговорного процесса в Сочи трудно переоценить. Впрочем, стоит отметить, что трио политиков в этом году собралось не в первый раз. Ааналогичная беседа для урегулирования застарелой проблемы на Южном Кавказе состоялась 11 января, то есть спустя два месяца после окончания вооруженного конфликта. По итогам переговоров, которые в начале года прошли в Кремле, было также принято совместное заявление.

Судя по всему, нынешняя трехчасовая встреча прошла в конструктивном ключе. Политикам удалось найти точки соприкосновения по некоторым важным вопросам. В частности, лидеры договорились до конца года создать механизмы по демаркации и делимитации границы между двумя государствами.

Ясные Сочи
Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Азербайджана
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«Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон», — сказано в тексте нового заявления.

Сам факт этих переговоров — уже очень важный сигнал относительно того, что не стоит ждать обострения ситуации, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Тем не менее, надо помнить, что совсем недавно все же были ситуативные обострения. Сейчас точно не следует возлагать ответственность на ту или иную сторону, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, важно поддержать режим прекращения огня и работать над повышением уровня доверия между противоборствующими сторонами.

Начертить карту

Установление границ — важнейшая задача, от которой зависит будущее дальнейшего урегулирования конфликта. Хотя за год удалось избежать крупномасштабных боевых действий, локальные столкновения происходят регулярно. По словам премьер-министра Армении, ситуация в регионе не столь стабильна, как хотелось бы. При этом после 9 ноября прошлого года с обеих сторон погибли уже несколько десятков человек.

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— С 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе, — сказал Никол Пашинян.

Последнее серьезное обострение произошло 16 ноября, когда начались боевые действия с применением бронетехники и артиллерии на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана (согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, этот район, а также Агдамский и Лачинский, перешли под контроль Азербайджана). В результате этого инцидента погибли солдаты с обеих сторон. Ереван и Баку, обвинившие друг друга в провокациях, остановили огонь только после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян еще в начале переговоров в Сочи подтвердили готовность приступить к процессу делимитации и демаркация границы. Азербайджанская сторона также предлагает армянской начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию и признать суверенитет друг друга, отметил Ильхам Алиев.

Ясные Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Азербайджан предлагает мирный договор с обоюдным признанием территориальной целостности. То есть, решить вопрос на корню, чтобы ни у одной, ни у другой стороны не было территориальных претензий в отношении друг друга, — заявил «Известиями» эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов. — Если вооруженные силы Армении все еще продолжают оставаться на территории Азербайджана, хотя и в зоне пребывания российского миротворческого контингента, то почему бы и нашим не быть на территории Армении. Границы не демаркированы и не делимитированы. Соответственно, мы не можем говорить, где проходит граница, и кто ее перешел.

Впрочем, Никол Пашинян также недавно допускал заключение мирного договора.

По мнению армянского политолога Джонни Меликяна, трехсторонняя встреча была крайне важна, особенно на фоне последнего обострения на границе между двумя республиками.

— Одно дело — решать проблемы во время телефонных разговоров и посредством челночной дипломатии в лице России, а другое — сесть за один стол и обсудить, — сказал эксперт "Известиям". — Важно, что договорились начать демаркацию — то есть разграничение по картам, а затем при посредничестве России приступить к делимитации уже на месте. Это процесс нелегкий и небыстрый, но, полагаю, РФ будет стимулировать стороны к реализации этих договоренностей.

Разблокировать и вернуть

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В ходе переговоров подробно обсуждались вопросы экономического характера, сообщил по итогам Владимир Путин. Он отметил, что в качестве первого шага затрагивалась тема разблокирования транспортных коридоров.

— Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения, — уточнил он.

По словам армянского премьер-министра, для Еревана важна «деблокада всех транспортных и экономических сообщений». В совместном заявлении политики отметили «необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона».

— На фоне «ползучей» оккупации армянской территории — 45 кв. км находятся под контролем азербайджанской стороны — огромную роль играют посреднические усилия России. Баку пытается надавить на Ереван и добиться так называемого зангезурского коридора. Но коммуникации в регионе должны быть разблокированы так, чтобы над ними был суверенитет тех государств, по территории которых они будут проходить, — отметил в беседе с «Известиями» армянский политолог Джонни Меликян.

Ясные Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Хотя в заявлении по итогам все пункты касались будущего – ожидаемых процессов, в рамках специальной комиссии при посредничестве России есть возможность все-таки наметить маршруты разблокировки и принять важные решения, считает эксперт.

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В Сочи также затрагивались вопросы гуманитарного характера. По словам Владимира Путина, за прошедший год проведена большая работа по возвращению беженцев, и 53 тыс. человек уже вернулись к своим местам постоянного проживания. Однако до сих пор полностью не решен вопрос военнопленных и других удерживаемых лиц, посетовал Никол Пашинян. По словам Ильхама Алиева, Баку уже передал Еревану более 100 военнопленных.

На следующей неделе вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые были согласованы лидерами трех стран в Сочи. После переговоров и совместного заявления для СМИ Владимир Путин подарил гостям статуэтки в форме золотой оливковой ветви, которая символизирует мир и благополучие. Отметим, что российский лидер провел и двусторонние встречи с руководителями Армении и Азербайджана.

В середине декабря Ильхама Алиева и Никола Пашиняна ожидает новый раунд переговоров — на этот раз в Брюсселе при посредничестве ЕС.

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