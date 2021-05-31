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«Мы должны научиться жить вместе»

Глава комиссии Азербайджана по делам переселенцев Ровшан Рзаев — о возможности возвращения армян в Карабах и разминировании территорий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Мы должны научиться жить вместе»
2021-05-26 18:21:38">
2021-05-26 18:21:38
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Баку не исключает возможности возвращения армян Карабаха в свои дома, оказавшиеся на территории Азербайджана по трехстороннему соглашению. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комиссии Азербайджана по делам переселенных лиц Ровшан Рзаев. Он подчеркнул, что речи о передаче территорий не идет. Политик также отметил, что процесс разминирования районов, перешедших под контроль Баку, займет около 5–10 лет, сейчас в первую очередь очищают от мин южные области. Среди азербайджанцев, покинувших эти территории в 1992–1993 годах, — это свыше 750 тыс. человек — вернуться обратно хотели бы около 70%.

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Первым делом мины

— Сколько человек изъявило желание вернуться в районы, перешедшие под контроль Азербайджана?

— Действительно, люди в большинстве своем вернутся на свою родную землю. Думаю, это будет свыше 60–70% из 750 тыс. вынужденных переселенцев (Азербайджан руководствуется глоссарием ООН и называет эту категорию населения «внутренне перемещенными лицами» в отличие от беженцев — людей, покидающих другие государства. — «Известия»).

Всё это время, работая с нашими переселенцами, мы видели их стремление вернуться в свои родные земли. Вот в Шушу, я думаю, вернется 101% населения (смеется). Поскольку так долго азербайджанский народ ждал возвращения Шуши, что от желающих вернуться именно туда отбоя не будет.

Мы должны научиться
Бывшее армянское село по дороге на Шушу

Бывшее армянское село по дороге на Шушу

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Согласно нашему действующему законодательству, государство обязано дать вынужденным переселенцам возможность вернуться в свои родные места, дать им достойную жизнь. Мы предполагаем под этим хорошую квартиру, хорошую работу, чтобы они могли бы заново выстроить свою судьбу и судьбу своих детей.

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После войны между Арменией и Азербайджаном мы знаем, что вся эта территория заминирована. Следовательно, минные поля должны быть зачищены. Второе — надо создать заново инфраструктуру, то есть провести в районы газ, свет, воду, проложить дороги. А также построить современные деревни и города. После того как всё это отстроится, уже возникнет вопрос о переселении.

Параллельно с этим мы работаем напрямую с переселенцами, все списки пересматриваются, уточняется — где какая семья насколько выросла, чем занимается, чем она хочет заняться по возвращении в районы. Какие навыки и какое образование они получили за эти неполные 30 лет, что они провели в статусе вынужденных переселенцев.

— Как их всех трудоустроить? Какое производство планируется наладить в этих районах?

— Стратегия развития освобожденных районов предполагает восстановление на их территории производств, которые там существовали до войны 1989–1994 годов. А также возведение умных деревень с акцентом на экологию и сельское хозяйство.

Мы должны научиться
Мины, обнаруженные сотрудниками сводной группировки МЧС России при обследовании и разминировании территории в Нагорном Карабахе

Мины, обнаруженные сотрудниками сводной группировки МЧС России при обследовании и разминировании территории в Нагорном Карабахе

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

— Планируется ли привлечь иностранный капитал для восстановления этих территорий?

— Насколько мне известно, Азербайджан будет проводить восстановление за свой счет, без привлечения иностранных инвесторов.

— Сколько это займет по времени? Пять лет, 10 лет?

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— Я не думаю, что… Вы знаете, за 10 лет вынужденные переселенцы однозначно вернутся в свои родные деревни, города. Но сколько, какой объем работы мы успеем сделать за этот срок — покажет время. Пока невозможно сказать, что мы через год построим, образно говоря, 10 тыс. домов. Для этого нужно время, нужен огромный капитал.

Главная загвоздка в этом вопросе — то, что Армения никак не хочет отдать нам карты минных полей, чтобы мы начали восстановление и быстрее, и дешевле. К сожалению, уже были неоднократные случаи, когда люди подрывались на минах целыми семьями, и это большая трагедия. И она всё еще продолжается.

Во-первых, невыдача информации о заминированных территориях в условиях прекращения боевых действий является нарушением норм международного права. Во-вторых, такой шаг со стороны Армении был бы важным элементом создания атмосферы доверия, что необходимо для установления долгосрочного мира между народами.

Справка «Известий»

В МИД Армении ранее в ответ на эти обвинения заявили, что азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц.

— Сколько займет разминирование без карт?

— Это нелегкий процесс. Я знаю мнение специалистов, что это займет от пяти до 10 лет.

— Какие районы разминируют в первую очередь?

— В первую очередь разминирование происходит в Агдамском районе, Джабраиле, Физули.

Альтернатива — вечный бой

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— В Гадруте в отличие от Физули или Джабраила до последней войны проживало около 2 тыс. человек армянского населения. Они уже неоднократно выражали надежду вернуться в свои родные дома, оказавшиеся теперь под контролем Азербайджана. Насколько вам видится это возможным? Готов ли Баку пойти на их возвращение в Гадрут?

— Точно так же, вы, наверное, знаете, азербайджанцы проживали в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. — «Известия»), и в Ходжалы, и в Агдере (армянское название — Мардакерт, населенный пункт контролируется российскими миротворцами. — «Известия»), откуда они были изгнаны в результате этнической чистки. Там проживают сегодня исключительно армяне. Достигнутое в прошлом году трехстороннее соглашение предусматривает возвращение всех беженцев в места проживания до конфликта. Я думаю, что форма этого возвращения будет рассматриваться в будущем, когда страсти на земле улягутся.

Мы должны научиться
Девочка на одной из улиц города Гадрута

Девочка на одной из улиц города Гадрута

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Но исключать этот вариант нельзя?

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— Наша страна на самом высшем уровне неоднократно подтверждала готовность интеграции армянского населения бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) на территории Азербайджана. Но право на проживание на территории не должно подменяться правом на отторжение территорий. Поэтому ответ на ваш вопрос — да, они могут жить у нас в Азербайджане как граждане нашей страны, как и жили до конфликта. Они могут жить у нас ровно так же, как они живут во всех других странах мира — в России, Франции, Америке. Но если, допустим, в Марселе проживает сотня тысяч армян, это же не значит, что Париж обязан создать в Марселе еще одно армянское государство.

В Азербайджане проживает более 50 наций и народностей, и никаких проблем в этом нет. Живут подчас лучше, чем на исторической родине. Я верю, что и армяне смогут жить в Азербайджане, как жили до этого, причем жили лучше, чем сегодня, и все условия будут созданы ровно такие же, как и для других наций и народностей страны.

Мы должны научиться
Женщина покупает зелень на улице Степанакерта

Женщина покупает зелень на улице Степанакерта

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
«Я всё равно хочу вернуться»
Как выглядят районы, перешедшие в ноябре 2020 года под контроль Азербайджана

— Есть ли гарантии, что армянское население, вернувшись, не встретит насилия по отношению к себе?

— Гарантии безопасности для всех проживающих на территории Азербайджана людей дает государство, его конституция и его законы. И гарант всего этого — президент нашей страны Ильхам Алиев. Кстати, по подсчетам российских журналистов, даже в период накала войны президент более 20 раз высказывался о возможности и необходимости мирного сосуществования армян и азербайджанцев.

Я верю, что армяне и азербайджанцы смогут жить вместе, однозначно смогут. Но для этого нужно время и воля пройти трудную дорогу совместного проживания. Ни Армения, ни Азербайджан за тысячу километров не отселятся. Поэтому мы должны научиться жить вместе. Другая альтернатива — вечный бой. А значит, если исходить из интересов народов, альтернативы нет.

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