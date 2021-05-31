«Мы должны научиться жить вместе»

Баку не исключает возможности возвращения армян Карабаха в свои дома, оказавшиеся на территории Азербайджана по трехстороннему соглашению. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комиссии Азербайджана по делам переселенных лиц Ровшан Рзаев. Он подчеркнул, что речи о передаче территорий не идет. Политик также отметил, что процесс разминирования районов, перешедших под контроль Баку, займет около 5–10 лет, сейчас в первую очередь очищают от мин южные области. Среди азербайджанцев, покинувших эти территории в 1992–1993 годах, — это свыше 750 тыс. человек — вернуться обратно хотели бы около 70%.

Первым делом мины

— Сколько человек изъявило желание вернуться в районы, перешедшие под контроль Азербайджана?

— Действительно, люди в большинстве своем вернутся на свою родную землю. Думаю, это будет свыше 60–70% из 750 тыс. вынужденных переселенцев (Азербайджан руководствуется глоссарием ООН и называет эту категорию населения «внутренне перемещенными лицами» в отличие от беженцев — людей, покидающих другие государства. — «Известия»).

Всё это время, работая с нашими переселенцами, мы видели их стремление вернуться в свои родные земли. Вот в Шушу, я думаю, вернется 101% населения (смеется). Поскольку так долго азербайджанский народ ждал возвращения Шуши, что от желающих вернуться именно туда отбоя не будет.

Мы должны научиться Бывшее армянское село по дороге на Шушу Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Согласно нашему действующему законодательству, государство обязано дать вынужденным переселенцам возможность вернуться в свои родные места, дать им достойную жизнь. Мы предполагаем под этим хорошую квартиру, хорошую работу, чтобы они могли бы заново выстроить свою судьбу и судьбу своих детей.

После войны между Арменией и Азербайджаном мы знаем, что вся эта территория заминирована. Следовательно, минные поля должны быть зачищены. Второе — надо создать заново инфраструктуру, то есть провести в районы газ, свет, воду, проложить дороги. А также построить современные деревни и города. После того как всё это отстроится, уже возникнет вопрос о переселении.

Параллельно с этим мы работаем напрямую с переселенцами, все списки пересматриваются, уточняется — где какая семья насколько выросла, чем занимается, чем она хочет заняться по возвращении в районы. Какие навыки и какое образование они получили за эти неполные 30 лет, что они провели в статусе вынужденных переселенцев.

— Как их всех трудоустроить? Какое производство планируется наладить в этих районах?

— Стратегия развития освобожденных районов предполагает восстановление на их территории производств, которые там существовали до войны 1989–1994 годов. А также возведение умных деревень с акцентом на экологию и сельское хозяйство.

Мы должны научиться Мины, обнаруженные сотрудниками сводной группировки МЧС России при обследовании и разминировании территории в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/МЧС РФ

— Планируется ли привлечь иностранный капитал для восстановления этих территорий?

— Насколько мне известно, Азербайджан будет проводить восстановление за свой счет, без привлечения иностранных инвесторов.

— Сколько это займет по времени? Пять лет, 10 лет?

— Я не думаю, что… Вы знаете, за 10 лет вынужденные переселенцы однозначно вернутся в свои родные деревни, города. Но сколько, какой объем работы мы успеем сделать за этот срок — покажет время. Пока невозможно сказать, что мы через год построим, образно говоря, 10 тыс. домов. Для этого нужно время, нужен огромный капитал.

Главная загвоздка в этом вопросе — то, что Армения никак не хочет отдать нам карты минных полей, чтобы мы начали восстановление и быстрее, и дешевле. К сожалению, уже были неоднократные случаи, когда люди подрывались на минах целыми семьями, и это большая трагедия. И она всё еще продолжается.

Во-первых, невыдача информации о заминированных территориях в условиях прекращения боевых действий является нарушением норм международного права. Во-вторых, такой шаг со стороны Армении был бы важным элементом создания атмосферы доверия, что необходимо для установления долгосрочного мира между народами.

Справка «Известий» В МИД Армении ранее в ответ на эти обвинения заявили, что азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц.

— Сколько займет разминирование без карт?

— Это нелегкий процесс. Я знаю мнение специалистов, что это займет от пяти до 10 лет.

— Какие районы разминируют в первую очередь?

— В первую очередь разминирование происходит в Агдамском районе, Джабраиле, Физули.

Альтернатива — вечный бой

— В Гадруте в отличие от Физули или Джабраила до последней войны проживало около 2 тыс. человек армянского населения. Они уже неоднократно выражали надежду вернуться в свои родные дома, оказавшиеся теперь под контролем Азербайджана. Насколько вам видится это возможным? Готов ли Баку пойти на их возвращение в Гадрут?

— Точно так же, вы, наверное, знаете, азербайджанцы проживали в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. — «Известия»), и в Ходжалы, и в Агдере (армянское название — Мардакерт, населенный пункт контролируется российскими миротворцами. — «Известия»), откуда они были изгнаны в результате этнической чистки. Там проживают сегодня исключительно армяне. Достигнутое в прошлом году трехстороннее соглашение предусматривает возвращение всех беженцев в места проживания до конфликта. Я думаю, что форма этого возвращения будет рассматриваться в будущем, когда страсти на земле улягутся.

Мы должны научиться Девочка на одной из улиц города Гадрута Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Но исключать этот вариант нельзя?

— Наша страна на самом высшем уровне неоднократно подтверждала готовность интеграции армянского населения бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) на территории Азербайджана. Но право на проживание на территории не должно подменяться правом на отторжение территорий. Поэтому ответ на ваш вопрос — да, они могут жить у нас в Азербайджане как граждане нашей страны, как и жили до конфликта. Они могут жить у нас ровно так же, как они живут во всех других странах мира — в России, Франции, Америке. Но если, допустим, в Марселе проживает сотня тысяч армян, это же не значит, что Париж обязан создать в Марселе еще одно армянское государство.

В Азербайджане проживает более 50 наций и народностей, и никаких проблем в этом нет. Живут подчас лучше, чем на исторической родине. Я верю, что и армяне смогут жить в Азербайджане, как жили до этого, причем жили лучше, чем сегодня, и все условия будут созданы ровно такие же, как и для других наций и народностей страны.

Мы должны научиться Женщина покупает зелень на улице Степанакерта Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Есть ли гарантии, что армянское население, вернувшись, не встретит насилия по отношению к себе?

— Гарантии безопасности для всех проживающих на территории Азербайджана людей дает государство, его конституция и его законы. И гарант всего этого — президент нашей страны Ильхам Алиев. Кстати, по подсчетам российских журналистов, даже в период накала войны президент более 20 раз высказывался о возможности и необходимости мирного сосуществования армян и азербайджанцев.

Я верю, что армяне и азербайджанцы смогут жить вместе, однозначно смогут. Но для этого нужно время и воля пройти трудную дорогу совместного проживания. Ни Армения, ни Азербайджан за тысячу километров не отселятся. Поэтому мы должны научиться жить вместе. Другая альтернатива — вечный бой. А значит, если исходить из интересов народов, альтернативы нет.